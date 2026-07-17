Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным
Грязь в воде осталась в прошлом: Роспотребнадзор определил безопасные зоны в Кировской области
Знаменитый узор привел предпринимателя к краху: нарушение прав обернулось принудительной выплатой
Вселенная подала странный сигнал: астрономы нашли ритм у гигантской черной дыры
Крошечный паразит стал главной угрозой сезона: почему его трудно заметить на коже
Плодородие видно из космоса: перуанские поля раскрыли скрытый потенциал через спутник
Сахар больше не нужен: особый подход к чернике обеспечил сохранность ягод на зиму
Банки с этим витамином разлетаются с полок: покупателей пугают почти несуществующей проблемой
Гектары дикой земли в Уфе заберут под стройку: новый комплекс создаст иную среду для горожан

Это лишит возможности дышать: безобидный флакон из аптечки может спровоцировать опасную мутацию тканей

Здоровье

Популярные назальные препараты при нарушении режима использования способны вызвать необратимые изменения тканей носа, включая атрофию слизистой и перфорацию перегородки. Об этом предупредила отоларинголог Дарья Харина. Главная опасность заключается в формировании медикаментозной зависимости и системном влиянии компонентов лекарств на организм.

Зависимость от сосудосуживающих капель
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Зависимость от сосудосуживающих капель

Атрофия и повреждение перегородки

Длительное применение сосудосуживающих и некоторых гормональных средств провоцирует истончение слизистой оболочки. На фоне нарушения питания тканей в носу образуются сухие корки и язвы. Попытки самостоятельно очистить нос от таких образований повышают риск травматизации. В редких, но тяжелых случаях хроническое раздражение и нарушение кровоснабжения приводят к появлению сквозного отверстия в носовой перегородке — перфорации.

Для предотвращения подобных осложнений специалисты рекомендуют не механическую чистку, а регулярное увлажнение полости носа солевыми растворами на основе морской воды. Это помогает поддерживать барьерную функцию слизистой без агрессивного воздействия на ткани.

"Медикаментозный ринит — это не просто привычка, а физиологическая зависимость. Слизистая привыкает к постоянному внешнему стимулу и перестает самостоятельно регулировать тонус сосудов. В результате без очередной дозы препарата возникает стойкий отек, который невозможно снять естественным путем", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ошибки в технике использования и системные риски

Часто пациенты повреждают слизистую из-за неправильной траектории впрыскивания. Струю нельзя направлять прямо на носовую перегородку — это вызывает раздражение и микротравмы в наиболее уязвимой зоне. Врачи рекомендуют использовать перекрестный метод: вводить препарат в правую ноздрю левой рукой, а в левую — правой. Наконечник при этом должен быть ориентирован в сторону наружного угла глаза.

Безопасный срок использования сосудосуживающих капель ограничен 3–5 днями. Превышение этой нормы грозит не только местными проблемами, но и системными побочными эффектами:

  • спазмом периферических сосудов;
  • повышением артериального давления;
  • хроническими головными болями;
  • нарушением сердечного ритма.

Проблема антибактериальных спреев

Отдельное предостережение касается местной антибактериальной терапии. Применение назальных антибиотиков при вирусном насморке бесполезно: они не воздействуют на причину болезни, но агрессивно подавляют естественную микрофлору. Это угнетает местный иммунитет и может привести к развитию грибковых инфекций или формированию устойчивых к лекарствам бактерий в полости носа.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если нос перестал дышать без капель?

Необходимо постепенно снижать кратность применения и концентрацию препарата (например, перейти на детские дозировки) и незамедлительно обратиться к отоларингологу. Часто требуется назначение специфической противовоспалительной терапии для восстановления рецепторов слизистой.

Можно ли чередовать препараты разных марок?

Чередование торговых названий не помогает, если действующее вещество относится к той же группе. Основной риск зависимости связан с механизмом действия сосудосуживающих компонентов, а не с конкретным брендом.

Помогают ли гормональные спреи при обычной простуде?

Гормональные (глюкокортикостероидные) препараты обычно назначаются при аллергических ринитах или синуситах. Их использование при рядовом ОРВИ без назначения врача неоправданно и должно контролироваться специалистом.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Сроки сдвинули на осень: масштабное обновление проспекта Ленина в Барнауле изменило привычный путь
Обычный сквер станет центром жизни: Клинцы в Брянской области сменили вектор развития
Рынок топлива затрещал по швам: правительство применило жесткий рычаг для спасения поставок
Цены наконец перестали так пугать: прогноз по Белоруссии заставил пересмотреть бюджеты
Сорняк стал приговором для владельца: новые правки в Земельный кодекс ударят по кошельку россиян
Квитанции ЖКХ ввели в заблуждение: жильцам многоэтажки в Белогорске вернут деньги за услуги
Терпение жителей Приморья лопнет: новые правила ухода за близкими изменят привычный порядок выплат
Жить в коробке вместо дома: архитектурные хитрости застройщиков лишили людей привычного комфорта
Рынок топлива в шоке: новые правила импорта дизеля предопределили финал дефицита в России
Такого в Петрозаводске давно не видели: здание школы № 29 изменит облик перед новым учебным годом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.