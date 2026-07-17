Это лишит возможности дышать: безобидный флакон из аптечки может спровоцировать опасную мутацию тканей

Популярные назальные препараты при нарушении режима использования способны вызвать необратимые изменения тканей носа, включая атрофию слизистой и перфорацию перегородки. Об этом предупредила отоларинголог Дарья Харина. Главная опасность заключается в формировании медикаментозной зависимости и системном влиянии компонентов лекарств на организм.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зависимость от сосудосуживающих капель

Атрофия и повреждение перегородки

Длительное применение сосудосуживающих и некоторых гормональных средств провоцирует истончение слизистой оболочки. На фоне нарушения питания тканей в носу образуются сухие корки и язвы. Попытки самостоятельно очистить нос от таких образований повышают риск травматизации. В редких, но тяжелых случаях хроническое раздражение и нарушение кровоснабжения приводят к появлению сквозного отверстия в носовой перегородке — перфорации.

Для предотвращения подобных осложнений специалисты рекомендуют не механическую чистку, а регулярное увлажнение полости носа солевыми растворами на основе морской воды. Это помогает поддерживать барьерную функцию слизистой без агрессивного воздействия на ткани.

"Медикаментозный ринит — это не просто привычка, а физиологическая зависимость. Слизистая привыкает к постоянному внешнему стимулу и перестает самостоятельно регулировать тонус сосудов. В результате без очередной дозы препарата возникает стойкий отек, который невозможно снять естественным путем", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ошибки в технике использования и системные риски

Часто пациенты повреждают слизистую из-за неправильной траектории впрыскивания. Струю нельзя направлять прямо на носовую перегородку — это вызывает раздражение и микротравмы в наиболее уязвимой зоне. Врачи рекомендуют использовать перекрестный метод: вводить препарат в правую ноздрю левой рукой, а в левую — правой. Наконечник при этом должен быть ориентирован в сторону наружного угла глаза.

Безопасный срок использования сосудосуживающих капель ограничен 3–5 днями. Превышение этой нормы грозит не только местными проблемами, но и системными побочными эффектами:

спазмом периферических сосудов;

повышением артериального давления;

хроническими головными болями;

нарушением сердечного ритма.

Проблема антибактериальных спреев

Отдельное предостережение касается местной антибактериальной терапии. Применение назальных антибиотиков при вирусном насморке бесполезно: они не воздействуют на причину болезни, но агрессивно подавляют естественную микрофлору. Это угнетает местный иммунитет и может привести к развитию грибковых инфекций или формированию устойчивых к лекарствам бактерий в полости носа.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если нос перестал дышать без капель?

Необходимо постепенно снижать кратность применения и концентрацию препарата (например, перейти на детские дозировки) и незамедлительно обратиться к отоларингологу. Часто требуется назначение специфической противовоспалительной терапии для восстановления рецепторов слизистой.

Можно ли чередовать препараты разных марок?

Чередование торговых названий не помогает, если действующее вещество относится к той же группе. Основной риск зависимости связан с механизмом действия сосудосуживающих компонентов, а не с конкретным брендом.

Помогают ли гормональные спреи при обычной простуде?

Гормональные (глюкокортикостероидные) препараты обычно назначаются при аллергических ринитах или синуситах. Их использование при рядовом ОРВИ без назначения врача неоправданно и должно контролироваться специалистом.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев