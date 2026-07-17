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Такого в природе не существует: вскрылась правда о загадочных наноклещах

Здоровье

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о распространении в России так называемых "наноклещей". Сообщения, вызвавшие тревогу в соцсетях и СМИ, оказались терминологической ошибкой: под футуристическим названием скрываются нимфы — молодые особи иксодовых клещей, которые из-за своих микроскопических размеров практически незаметны на коже человека.

Клещ в контейнере
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Клещ в контейнере

Малый размер и высокая агрессия

Нимфа — это промежуточная стадия развития клеща между личинкой и взрослой особью (имаго). В этот период паразиту критически необходимо питание для перехода на следующий этап жизненного цикла, что объясняет их повышенную активность. Главная проблема заключается в габаритах: нимфа иксодового клеща редко превышает 1-2 миллиметра в диаметре.

В отличие от крупных взрослых самок, которых легко прощупать под волосами или на одежде, молодую особь легко принять за соринку или новую родинку. Энтомологи отмечают, что нимфы часто остаются на теле дольше взрослых сородичей именно из-за своей "невидимости", что увеличивает время контакта и вероятность передачи патогенов.

"Несмотря на крошечный размер, нимфы обладают тем же набором опасных инфекций, что и взрослые клещи. Из-за трудностей с обнаружением риск заражения может быть даже выше, так как человек не спешит извлекать паразита, которого просто не видит", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Риск заражения сохраняется

Использование некорректного термина "наноклещи" не отменяет реальной биологической опасности. Специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что мелкие особи являются переносчиками тяжелых природно-очаговых инфекций. Микроскопический размер нимфы не влияет на концентрацию вирусов или бактерий в её слюнных железах.

Заболевание Основные симптомы при укусе нимфы
Клещевой энцефалит Лихорадка, сильная головная боль, тошнота, поражение центральной нервной системы.
Болезнь Лайма (боррелиоз) Мигрирующая эритема (красное пятно в форме кольца), боли в суставах, слабость.
Анаплазмоз Высокая температура, озноб, мышечные боли, снижение лейкоцитов в крови.

Как обнаружить "невидимого" врага

Стандартные меры защиты остаются актуальными, но требуют более тщательного подхода. При осмотре после прогулок в лесу или парке необходимо обращать внимание не только на шевелящихся насекомых, но и на любые странные темные точки на коже. Особое внимание стоит уделить местам с тонкой кожей: подколенным впадинам, локтевым сгибам, области за ушами и волосистой части головы.

Использование светлой одежды помогает быстрее заметить нимфу, пока она еще не присосалась. Репелленты с высокой концентрацией ДЭТА или акарицидные средства, наносимые на ткань, одинаково эффективно отпугивают как взрослых особей, так и их "наноподобных" потомков.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сдавать нимфу на анализ, если она очень маленькая?

Да, процедура не отличается от исследования взрослого клеща. Лаборатория может определить наличие РНК или ДНК возбудителей даже в крошечном биоматериале нимфы.

Эффективна ли прививка от энцефалита против молодых особей?

Вакцина создает иммунный ответ против вируса, который передается со слюной клеща независимо от его возраста и размера.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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