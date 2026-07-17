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Миф о природной чистке: привычка съедать много арбуза обернулась для пациентов экстренной госпитализацией

Здоровье » Здоровье и профилактика

Популярное убеждение о том, что арбуз способен "растворять" или "вымывать" камни из почек, не находит подтверждения в доказательной медицине. Напротив, для некоторых категорий пациентов такая диета может обернуться экстренной госпитализацией. Усиленное мочеотделение, вызванное продуктом, повышает риск смещения уже сформировавшихся камней, что ведет к почечной колике и закупорке мочеточника.

Арбуз
Фото: https://unsplash.com by Rens D is licensed under Free
Арбуз

Механизм "арбузной колики"

Арбуз обладает выраженным мочегонным эффектом. Если в почках присутствуют крупные конкременты, резкое увеличение потока мочи может сдвинуть их с места. В результате камень попадает в узкий просвет мочеточника, вызывая острую боль и нарушение функции почки. Без своевременной помощи это состояние грозит серьезными осложнениями.

"Арбуз не является средством для терапии или чистки почек. При мочекаменной болезни самолечение через избыточное потребление жидкости может спровоцировать движение камня и развитие острой задержки мочи", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Скрытые угрозы для сердца и обмена веществ

Мякоть арбуза — это не только вода, но и значительное количество природных сахаров. Гликемическая нагрузка может стать критической для людей с сахарным диабетом, ожирением или преддиабетическим состоянием. Диетологи часто называют плод "продуктом-обманщиком": из-за высокой скорости усвоения фруктозы и глюкозы он вызывает резкие скачки инсулина.

Кроме того, большой объем поступающей жидкости создает избыточное давление на сердечно-сосудистую систему. Это критично для пациентов с тяжелой артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью, когда врачи строго ограничивают суточный объем потребляемой влаги.

Группа риска Основное противопоказание
Мочекаменная болезнь Угроза смещения камней и почечной колики
Сердечная недостаточность Риск перегрузки объемом жидкости и отеков
Сахарный диабет Высокое содержание сахаров в мякоти
Хроническая болезнь почек Нарушение выведения электролитов и лишней воды

Реальная польза и правила безопасности

Считать арбуз вредным нельзя — для здорового человека в умеренных количествах он полезен как часть сбалансированного рациона. Он помогает поддерживать водный баланс в жару и содержит антиоксиданты. Однако для профилактики камнеобразования медицина предлагает не сезонные диеты, а равномерный питьевой режим в течение всего года.

Вместо того чтобы налегать на арбуз один раз в день, специалисты рекомендуют употреблять обычную чистую воду небольшими порциями каждые 1,5-2 часа. Это обеспечивает физиологичную работу почек без экстремальных нагрузок.

"Регулярное и достаточное потребление воды — это единственный доказанный способ снизить концентрацию солей в моче. Любые другие методы мочегонной стимуляции должны обсуждаться с лечащим врачом", — подчеркнула Анна Кузнецова.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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