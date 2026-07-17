Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках
Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух
Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться
Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР
Классика в каждой чашке: превратило обычный сбор трав в мощный инструмент развития Зарайска
Вузы готовят цифровую охоту на прогульщиков: камеры не увидят главную причину пустующих аудиторий
Верховный суд запретил мурманским коммунальщикам включать старые долги за капремонт в квитанции
Миллионы рублей прошли мимо казны: в Анапе вскрыли масштабную схему работы коммерческих площадей
Млечный Путь кажется песчинкой: колоссальный размер новой радиогалактики шокировал астрономов

Лишний вес обвинили в снижении интеллекта: настоящая угроза десятилетиями остается незаметной

Здоровье

Прямая связь между избыточным весом и снижением интеллектуальных способностей не имеет научного подтверждения, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. По словам эксперта, структура человеческого мозга во многом состоит из жировых клеток и холестерина, поэтому наличие лишних килограммов само по себе не является признаком когнитивного дефицита.

Девушка держится за живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за живот

Ранее по теме веса и когнитивного здоровья высказывались противоположные мнения. Так, врач-психиатр Михаил Дробижев отмечал, что накопление жировой ткани может привести к замедлению мыслительных процессов. При этом эксперты напоминают, что слепое следование стандартам красоты не всегда оправдано — погоня за идеальной цифрой на весах нередко вредит биологическим потребностям организма. Согласно прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Тем не менее в медицинском сообществе подчеркивают: когнитивные изменения зависят не от объема талии, а от состояния сосудистой системы.

Суворинова пояснила, что интеллектуальный потенциал полных людей ничем не уступает возможностям худых. Искажения в работе мозга возникают только тогда, когда избыточный вес сопровождается серьезными нарушениями обмена веществ, в частности — критическим ростом концентрации холестерина в крови.

"При ожирении, как правило, повышается уровень холестерина. А холестерин в крови образует бляшки, которые располагаются на магистральных сосудах, в том числе на сонных артериях, и нарушают кровообращение. В условиях нарушения кровообращения мозг действительно работает хуже", — отметила она.

Специалист добавила, что атеросклероз является универсальной проблемой, не зависящей напрямую от комплекции. Генетическая предрасположенность к формированию сосудистых отложений встречается и у пациентов с дефицитом массы тела. Своевременная диагностика сосудов помогает выявить угрозу до того, как сужение артерий приведет к кислородному голоданию тканей. В некоторых случаях именно краткосрочное онемение конечностей становится первым сигналом о критических проблемах с кровоснабжением головы.

Для восстановления нормальной работы мозга необходимо бороться не с весом как таковым, а с механическими преградами на пути кровотока. Если бляшка значительно перекрывает сосуд, пациенту требуется хирургическое вмешательство или специфическая лекарственная терапия. Контроль состояния здоровья особенно важен, учитывая, что критический сбой функций мозга может наступить из-за сочетания множества метаболических факторов. При этом врачи подчеркивают, что условия для развития деменции формируются десятилетиями и зависят от образа жизни в целом.

"В данном случае ведущим фактором является не само ожирение, а наличие бляшек. Когда приток крови снижается, мозг оказывается в условиях гипоксии. Необходимо либо удалять бляшку, если она критически нарушает кровоток, либо принимать препараты, снижающие уровень холестерина", — заключила специалист.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач-невролог Артем Синицын, Врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Последние материалы
Ехал как по терке: дорожные работы в Амурской области изменили ситуацию для местных водителей
Границы стали прозрачнее: пригородное сообщение между Россией и Беларусью привело к рекорду
Месячная норма осадков за сутки: разгул стихии в Пермском крае парализовал регион
Деньги текут рекой: взаимная торговля Белоруссии и России обновит исторический рекорд
Стройка едва не встала намертво: ситуация на Загородном шоссе в Оренбурге приняла новый оборот
Врачи больше не скроют ошибки: надзорное ведомство Ростовской области создало прямой канал связи
Десятки прорывов за одну проверку: инженеры завершают экстренные работы на теплотрассах Бийска
Городской парк превращается в музей: Улан-Удэ изменит подход к посещению Мемориала Победы
Бизнес в Брянской области стремительно тает: к каким последствиям привела массовая ликвидация фирм
Сроки сдвинулись из-за погоды: дорожные работы до Тюмени привели к неожиданному результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.