Лишний вес обвинили в снижении интеллекта: настоящая угроза десятилетиями остается незаметной

Прямая связь между избыточным весом и снижением интеллектуальных способностей не имеет научного подтверждения, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. По словам эксперта, структура человеческого мозга во многом состоит из жировых клеток и холестерина, поэтому наличие лишних килограммов само по себе не является признаком когнитивного дефицита.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держится за живот

Ранее по теме веса и когнитивного здоровья высказывались противоположные мнения. Так, врач-психиатр Михаил Дробижев отмечал, что накопление жировой ткани может привести к замедлению мыслительных процессов. При этом эксперты напоминают, что слепое следование стандартам красоты не всегда оправдано — погоня за идеальной цифрой на весах нередко вредит биологическим потребностям организма. Согласно прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Тем не менее в медицинском сообществе подчеркивают: когнитивные изменения зависят не от объема талии, а от состояния сосудистой системы.

Суворинова пояснила, что интеллектуальный потенциал полных людей ничем не уступает возможностям худых. Искажения в работе мозга возникают только тогда, когда избыточный вес сопровождается серьезными нарушениями обмена веществ, в частности — критическим ростом концентрации холестерина в крови.

"При ожирении, как правило, повышается уровень холестерина. А холестерин в крови образует бляшки, которые располагаются на магистральных сосудах, в том числе на сонных артериях, и нарушают кровообращение. В условиях нарушения кровообращения мозг действительно работает хуже", — отметила она.

Специалист добавила, что атеросклероз является универсальной проблемой, не зависящей напрямую от комплекции. Генетическая предрасположенность к формированию сосудистых отложений встречается и у пациентов с дефицитом массы тела. Своевременная диагностика сосудов помогает выявить угрозу до того, как сужение артерий приведет к кислородному голоданию тканей. В некоторых случаях именно краткосрочное онемение конечностей становится первым сигналом о критических проблемах с кровоснабжением головы.

Для восстановления нормальной работы мозга необходимо бороться не с весом как таковым, а с механическими преградами на пути кровотока. Если бляшка значительно перекрывает сосуд, пациенту требуется хирургическое вмешательство или специфическая лекарственная терапия. Контроль состояния здоровья особенно важен, учитывая, что критический сбой функций мозга может наступить из-за сочетания множества метаболических факторов. При этом врачи подчеркивают, что условия для развития деменции формируются десятилетиями и зависят от образа жизни в целом.

"В данном случае ведущим фактором является не само ожирение, а наличие бляшек. Когда приток крови снижается, мозг оказывается в условиях гипоксии. Необходимо либо удалять бляшку, если она критически нарушает кровоток, либо принимать препараты, снижающие уровень холестерина", — заключила специалист.

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