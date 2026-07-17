Привычка отдыхать подольше: предвестила необратимые разрушения в тканях головного мозга

Увеличение продолжительности сна сверх привычной нормы может служить ранним сигналом нейродегенеративных процессов. Исследователи обнаружили связь между сном дольше 8,5 часа и повышением уровня специфического белка p-tau181 в крови, который медицинское сообщество рассматривает как один из первых индикаторов болезни Альцгеймера.

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Биологические маркеры и время отдыха

Группа ученых проанализировала данные Фрамингемского исследования, охватившего 2410 участников, средний возраст которых составил 70 лет. Результаты, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia, указывают на прямую корреляцию между длительностью пребывания в постели и концентрацией фосфорилированного тау-белка (p-tau181). Именно этот белок участвует в формировании нейрофибриллярных клубков в головном мозге, что характерно для деменции альцгеймеровского типа.

Анализ выявил, что уровень маркера начинает расти у людей, спящих от 8,5 до 9 часов. Если же отдых регулярно затягивается более чем на 10 часов, показатели p-tau181 становятся еще выше. Статистическая связь сохранилась даже после поправок на пол, возраст, наличие хронических заболеваний и наличие генетической предрасположенности (в частности, варианта гена APOE4).

"Необходимо понимать, что длительный сон в данном контексте рассматривается не как фактор, провоцирующий болезнь, а как возможная реакция организма на уже начавшиеся изменения в тканях мозга. Нарушение циклов бодрствования и повышенная потребность в отдыхе часто сопровождают ранние стадии когнитивных расстройств", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Сон как симптом, а не причина

Исследователи предостерегают от поспешных выводов: избыточный сон сам по себе не вызывает гибель нейронов. Скорее, он отражает патологические изменения, которые происходят в глубоких структурах мозга, отвечающих за регуляцию циркадных ритмов. Когда механизмы работы мозга начинают давать сбой, человеку требуется больше времени на восстановление, либо сам процесс сна становится менее эффективным, что заставляет проводить в постели лишние часы.

Продолжительность сна Связь с p-tau181 До 8 часов Нормативные показатели биомаркеров 8,5 — 9 часов Начало статистически значимого роста белка Свыше 10 часов Высокий уровень корреляции с нейродегенерацией

Значение биомаркеров для диагностики

Использование теста на p-tau181 позволяет обнаружить признаки болезни за годы до появления выраженных провалов в памяти. Это наблюдательное исследование подтверждает, что изменение привычек сна может стать доступным индикатором для клиницистов. Если человек, ранее не отличавшийся склонностью к долгому сну, начинает регулярно спать более 9 часов, это повод для проведения более глубокого нейрофипсихологического обследования.

"Нередко затяжной сон принимают за признак депрессии или возрастной усталости. Однако врачу важно оценить общую клиническую картину. Если избыточный сон сопровождается апатией или снижением концентрации, необходимо исключить органические поражения нервной системы", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Значит ли это, что нужно принудительно ограничивать сон?

Нет, искусственное сокращение времени сна не остановит накопление патологических белков. Важно не бороться со временем отдыха, а искать причину возросшей потребности в нем.

В каком случае стоит обратиться к врачу?

Если потребность в сне выросла без изменения физической нагрузки, приема новых лекарств или явного стресса, и такое состояние сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

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