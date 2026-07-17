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Всего одна привычка после работы способна изменить прогноз здоровья — и многие её игнорируют

Здоровье » Здоровье и профилактика

Граница между "умеренным" употреблением алкоголя и опасной привычкой оказалась гораздо тоньше, чем считалось ранее. Новый масштабный анализ выявил, что даже два напитка в день, которые многие привыкли считать нормой для расслабления, существенно повышают риск преждевременной смерти. Исследователи развенчали миф о защитных свойствах спиртного для сердца, доказав, что негативные последствия для организма, включая риски развития рака, перевешивают любые гипотетические плюсы уже при минимальных дозах.

Красное вино
Фото: unsplash.com by Helena Lopes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Красное вино

Новая шкала опасности: когда один лишний бокал становится роковым

Исследование, опубликованное в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, базируется на анализе более 7200 научных работ. Команда ученых из США и Канады применила статистическое моделирование, чтобы понять, как многолетняя привычка выпивать формирует вероятность летального исхода. Выяснилось, что при употреблении в среднем 14 порций алкоголя в неделю (что эквивалентно двум напиткам в день) риск смерти, напрямую связанный со спиртным, составляет 1 к 25. Это значительно выше показателей, которые ранее считались допустимыми в рамках национальных рекомендаций по питанию.

"Две порции спиртного в день, которые в обществе часто воспринимаются как безобидная норма, на самом деле коррелируют с серьезным ростом вероятности раннего ухода из жизни. Даже если человек чувствует себя здоровым, накопленный эффект этанола постепенно подтачивает ресурсы системы детоксикации", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Важно понимать, что риск начинает расти экспоненциально после превышения порога в один напиток в день. Если до семи порций в неделю общее влияние на смертность остается минимальным, то удвоение этой дозы превращает алкоголь в мощный дестабилизирующий фактор. Это особенно критично для тех, кто пытается заглушить эмоциональные потрясения спиртным, не осознавая, что привычка скрывать слезы и подавлять стресс в сочетании с алкоголем создает колоссальную нагрузку на сосудистую систему.

Разрушение мифов о пользе для сердца и сосудов

Долгое время существовала теория, что малые дозы алкоголя могут снижать вероятность ишемической болезни сердца или инсульта. Однако новый анализ поставил этот тезис под сомнение. Ученые установили: любые потенциальные микро-выгоды для сердечно-сосудистой системы полностью нивелируются резким ростом риска развития онкологических заболеваний. В частности, алкоголь признан причинным фактором развития рака пищевода, полости рта, груди и печени.

"Мы не видим значимого защитного эффекта ни на одном из исследуемых уровней потребления, если рассматривать картину здоровья в комплексе. То, что может казаться временным облегчением для сосудов, на деле оборачивается системным воспалением и повышением онкологической настороженности", — резюмировала в разговоре с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследователи подчеркивают, что алкоголь поражает не только печень, но и провоцирует изменения в составе крови. Параллельно с этим, медики напоминают, что существуют и другие факторы риска для сосудов, которые могут маскироваться под обычную усталость или зевоту, усиливая негативное воздействие спиртного на миокард.

Почему индивидуальный риск всегда выше среднестатистического

Ведущий автор исследования Кевин Шилд уточняет, что данные на уровне популяции — это лишь ориентир. Генетическая предрасположенность, образ жизни и сопутствующие заболевания могут сделать даже минимальные дозы ядовитыми для конкретного человека. Например, попытки лечить психические расстройства алкоголем вместо проверенных методик, таких как специфические температурные нагрузки, только усугубляют депрессивные состояния и ускоряют деградацию нейронных связей.

"Алкоголь — это не лекарство от стресса, а депрессант. Когда человек регулярно выпивает 'для настроения', он нарушает работу нейромедиаторов, что в долгосрочной перспективе может стать триггером для когнитивных нарушений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Уровень потребления Влияние на здоровье
До 7 напитков в неделю Минимальное увеличение риска для большинства состояний
14 напитков в неделю Риск смерти от причин, связанных с алкоголем, составляет 1 к 25
Любой уровень выше нуля Рост онкологических рисков (пищевод, грудь, печень)
"Умеренное" питье Защитный эффект для сердца не подтвержден при оценке общей выживаемости

Ответы на популярные вопросы о влиянии алкоголя

Какая доза алкоголя считается относительно безопасной?

Исследование показало, что минимальный риск сохраняется при употреблении не более 7 порций напитков в неделю. Всё, что выше этой планки, начинает значимо влиять на сокращение продолжительности жизни.

Правда ли, что вино полезно для сердца?

Согласно новым данным, любые потенциальные выгоды для сосудов перекрываются повышенным риском развития рака и других хронических заболеваний. Защитный эффект алкоголя в масштабах всего организма признан отсутствующим.

Почему 2 напитка в день стали считать опасными?

Статистическое моделирование выявило существенное накопление токсического эффекта при такой регулярности. Риск преждевременной смерти на уровне 4% (1 из 25) считается в медицине очень высоким для добровольной привычки.

Зависит ли риск от генетики?

Да, индивидуальный риск может варьироваться. Генетика, метаболизм и наличие хронических болезней могут сделать даже малые дозы алкоголя критически опасными, несмотря на "средние" показатели по популяции.

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Экспертная проверка: врач-нарколог Илья Воронов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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