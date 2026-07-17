Вес уходит, но что забирает организм? Новое исследование раскрыло обратную сторону уколов для похудения

Популярные препараты для борьбы с лишним весом, такие как семаглутид и тирзепатид, демонстрируют впечатляющие цифры на весах, однако скрывают серьезные компромиссы. Новое масштабное исследование, опубликованное в BMJ Group, показало: пока одни показатели здоровья улучшаются, другие остаются без изменений, а риск побочных эффектов растет пропорционально эффективности терапии. Пациенты сталкиваются с жестким выбором между быстрым результатом и долгосрочным качеством жизни, которое, как выяснилось, не всегда улучшается вместе с уменьшением объемов тела.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор держит в руке шприц

Эффективность против безопасности: что показал анализ 100 тысяч пациентов

Группа ученых провела метаанализ 262 клинических испытаний, охватив почти 100 тысяч участников. В поле зрения попали как уже известные Wegovy и Mounjaro, так и перспективные разработки, находящиеся на стадии тестирования. Результаты подтвердили: тирзепатид и CagriSema лидируют по темпам снижения веса (около 15% за год), обходя пероральный семаглутид и другие комбинации.

"Важно понимать, что цифры на весах — это не единственный маркер успеха. Зачастую скрытые процессы в организме, такие как состояние микробиома или метаболическая адаптация, играют более важную роль, чем просто потеря жировой ткани", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Однако исследование выявило парадокс: несмотря на значительное похудение, большинство участников не отметили клинически значимого улучшения качества жизни. Это ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что избавление от лишних килограммов автоматически делает человека счастливее и активнее. Более того, положительное влияние на почки практически не было зафиксировано ни у одного из изученных препаратов.

Побочные эффекты и потеря мышц: цена низкого ИМТ

Наиболее эффективные средства оказались и самыми агрессивными. Тирзепатид показал рекордное снижение жировой массы на 25,7%, но одновременно привел к потере 8,3% мышечной ткани. Для организма это тревожный сигнал, так как мышечная масса критически важна для здорового метаболизма и физической активности в зрелом возрасте.

ЖКТ-расстройства, постоянная усталость и проблемы с желчным пузырем стали частыми спутниками терапии. Многие участники исследований были вынуждены прекратить прием лекарств именно из-за плохой переносимости. В этом контексте стандартной проверки здоровья перед началом курса становится недостаточно — требуется глубокий мониторинг состояния всех систем.

Долгосрочные риски и вопросы без ответов

Единственным препаратом, показавшим убедительные сердечно-сосудистые преимущества, оказался подкожный семаглутид. Он снизил риск смерти от всех причин на 19% и вероятность сердечного приступа на 28%. Тирзепатид также продемонстрировал защиту от сердечной недостаточности, но данных по другим аспектам здоровья сердца пока недостаточно.

"Хотя некоторые препараты помогают укрепить сосуды, не стоит забывать о простых факторах защиты. Иногда активные вещества в пище могут стать дополнительным стимулом для обновления клеток, но они не заменят грамотно подобранную медикаментозную терапию при ожирении", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Главной проблемой остается "эффект отмены": после прекращения инъекций потерянные килограммы часто возвращаются, а достигнутые улучшения здоровья нивелируются. Ученые призывают к персонализированному подходу, где выбор препарата будет зависеть не от его мощности, а от индивидуального баланса рисков и пользы для конкретного человека.

Действие препарата Обратная сторона / Эффект Максимальная потеря веса Высокий риск побочных эффектов со стороны ЖКТ Снижение жировой массы Значительная потеря мышечной ткани (до 8%) Прием семаглутида Подтвержденная защита сердца и сосудов Остановка терапии Быстрый возврат веса без сохранения результатов

Ответы на популярные вопросы о препаратах для похудения

Действительно ли самые мощные препараты — самые лучшие?

Не всегда. Исследование показало прямую связь: чем агрессивнее препарат сжигает жир, тем выше вероятность побочных эффектов и потери ценной мышечной массы.

Помогут ли эти лекарства улучшить общее качество жизни?

Данные клинических испытаний говорят о том, что значимого скачка в качестве повседневной жизни (энергичность, мобильность, настроение) у большинства пациентов за год не произошло.

Влияют ли инъекции на здоровье сердца и почек?

Сердечно-сосудистые бонусы подтверждены только для семаглутида и тирзепатида. При этом ни один из изученных препаратов не показал убедительного улучшения функции почек.

Что происходит после прекращения использования препаратов?

Согласно обзору доказательств, большинство улучшений здоровья и достигнутая потеря веса не сохраняются после окончания курса лечения, если не изменены фундаментальные привычки.

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