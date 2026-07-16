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Этого не ждал никто в Европе: новый закон в Германии лишил фармацевтических гигантов колоссальной прибыли

Здоровье

Германия радикально пересматривает правила игры на фармацевтическом рынке. В рамках масштабного плана по сокращению государственных расходов на здравоохранение правительство приняло закон, который существенно увеличивает финансовую нагрузку на производителей оригинальных препаратов. Скидки (рибейты), которые компании обязаны возвращать государству с продаж запатентованных лекарств, вырастут более чем вдвое — с текущих 7% до 15,5%.

Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами

Реформа затрагивает не только терапевтические средства, но и сектор иммунопрофилактики: на запатентованные вакцины вводится обязательная скидка в размере 9%. Эти меры дополняются жестким мораторием на рост цен, который продлится до 2030 года, и внедрением механизмов контроля объемов продаж. Последнее означает, что государство будет ограничивать общие затраты, не позволяя рынку бесконтрольно расти за счет дорогостоящих новинок.

Экономический прессинг на фарминдустрию

Решение немецких властей — это прямой сигнал рынку о невозможности дальнейшего наращивания бюджетного дефицита за счет высокой стоимости инноваций. Увеличение скидок до 15,5% фактически изымает значительную часть прибыли у разработчиков лекарств, что может изменить долгосрочные стратегии вывода новых продуктов на европейский рынок. Замораживание цен до конца десятилетия лишает компании возможности компенсировать инфляционные издержки, делая финансовую модель работы в Германии крайне консервативной.

"Резкое увеличение обязательных скидок и фиксация цен до 2030 года создают ситуацию, когда вывод новых препаратов может стать экономически нецелесообразным для некоторых производителей. Это требует тщательного мониторинга, чтобы экономия не превратилась в дефицит современных методов лечения", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Последствия для доступности терапии

Введение системы "цена-объем" (price-volume controls) означает, что даже при высокой клинической эффективности препарата его использование может быть ограничено финансовыми лимитами. Для пациента это создает риски задержек в доступе к терапии, если годовой бюджет на конкретный класс лекарств будет исчерпан досрочно. В то же время для системы здравоохранения такие меры — единственный способ сохранить стабильность в условиях старения населения и появления сверхдорогостоящих технологий генной терапии.

Параметр Новое значение
Скидка на запатентованные лекарства 15,5% (было 7%)
Скидка на запатентованные вакцины 9%
Заморозка цен До 2030 года

 

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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Этого не ждал никто в Европе: новый закон в Германии лишил фармацевтических гигантов колоссальной прибыли
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