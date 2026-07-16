Срезать заплесневелый край бесполезно: последствия обманули многих любителей экономии

Ставка на высокую температуру при спасении испорченных продуктов не гарантирует безопасности. Плесень вырабатывает микотоксины — ядовитые соединения, которые не разрушаются при кипячении или обжаривании. Если пища покрылась налетом грибка, её биологический ресурс исчерпан, и употребление такого блюда может нанести серьезный удар по здоровью, так как токсины способны спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

Фото: 500px by Marco Luzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Заплесневевшие продукты

Опасность микотоксинов и скрытая угроза

Специалисты предупреждают, что даже после удаления видимых пятен грибка его невидимые нити — мицелий — остаются глубоко внутри продукта. Регулярное попадание таких веществ в организм грозит хроническим отравлением, поражением почек и печени, а в запущенных случаях провоцирует развитие онкологии. Как cообщает Газета.Ru со ссылкой на преподавателя кафедры хирургии Александра Умнова, микотоксины обладают свойством накапливаться, постепенно подрывая защитные функции систем жизнеобеспечения.

"Попытки реанимировать хлеб или сыр, срезав заплесневелый край, часто заканчиваются аллергическими реакциями разной степени тяжести — от зуда до анафилактического шока", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила первой помощи при отравлении

Если случайное употребление испорченного куска уже произошло, не стоит пытаться вызвать рвоту самостоятельно, чтобы избежать попадания масс в дыхательные пути. По словам Умнова, желудочный сок способен нейтрализовать малую дозу спор, но для подстраховки лучше использовать сорбенты. Активированный уголь поможет связать вредные компоненты и предотвратить их всасывание в кишечнике через кровоток.

Важно следить за водным балансом: употребление чистой воды ускоряет работу почек по выведению продуктов распада. Если возникают такие симптомы, как внезапное молчание из-за слабости, отеки или острая боль в животе, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Особенно внимательными нужно быть к рациону детей и аллергиков, для которых даже минимальная концентрация грибка может стать критической.

Ответы на популярные вопросы о плесени в продуктах

Поможет ли термическая обработка убить токсины плесени?

Нет, тепловая обработка уничтожает живые клетки грибка, но микотоксины остаются стабильными при высоких температурах и продолжают отравлять организм.

Можно ли использовать продукты, если плесень только с краю?

Это опасно, так как споры и грибница проникают глубоко в структуру пищи, делая её полностью непригодной, даже если визуально она выглядит чистой.

Что делать, если ребенок случайно съел заплесневелый хлеб?

Необходимо дать ребенку сорбенты, обеспечить обильное питье и внимательно наблюдать за реакцией кожи и дыханием в течение суток, при любых жалобах — вызвать врача.

Чем грозит постоянное присутствие заплесневелой еды в рационе?

Хроническое поступление микотоксинов разрушает клетки печени, угнетает иммунную систему и существенно повышает риск появления злокачественных опухолей.

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