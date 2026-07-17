Пожар таблетками не потушить: лекарства от изжоги провоцируют дефицит витаминов и анемию

Изжога стала "нормой" для каждого второго. Жжение за грудиной и кислый привкус после еды превратили ингибиторы протонной помпы (ИПП) — омепразол, пантопразол и их аналоги — в аптечный хит. Люди глотают их без разбора: от разового переедания до многолетнего "профилактического" курса. Разбираемся, почему это опасная иллюзия безопасности.
ИПП блокируют протонные "насосы" в обкладочных клетках желудка, отсекая секрецию кислоты почти на сутки. Это необходимый инструмент при лечении эрозий, язв и при борьбе с Helicobacter pylori. Однако бесконтрольный прием превращает лекарство в фактор риска. Желудочная кислота не "враг", а инструмент расщепления белков и стерилизации пищи.
"Бесконтрольный прием кислотоподавляющих средств блокирует усвоение критически важных микронутриентов. Мы часто видим пациентов с железодефицитом и нехваткой витамина B12, у которых единственная причина патологии — многолетняя 'дружба' с омепразолом без показаний", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Длительный прием ИПП порождает "синдром рикошета". Желудок адаптируется к отсутствию кислоты, усиливая выработку собственного гормона — гастрина. При резкой отмене таблеток секреция кислоты взлетает до пиковых значений. Изжога возвращается с новой силой. Пациент интерпретирует это как "болезнь вернулась" и снова бежит в аптеку.
|Ситуация
|Результат при приеме ИПП
|Эпизодическая изжога
|Маскировка вместо поиска причины
|Длительная терапия (>1 года)
|Риск остеопороза и деменции
Снижение кислотности меняет pH среды. Это мешает всасыванию кальция, железа, магния и B12. Следствие — хрупкие кости, В12-дефицитная анемия и мышечные судороги. Данные последних лет указывают на связь ИПП с деменцией: нарушение гомеостаза металлов и дефицит витаминов могут провоцировать накопление бета-амилоида в мозговой ткани.
"Длительное снижение кислотности — это прямой путь к нарушению микробиоты кишечника. Защитный барьер падает, давая дорогу патогенам, включая Clostridium difficile, что ведет к хроническим диареям и воспалению", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
При грыже пищеводного отверстия диафрагмы таблетки бессильны. Они лишь "заглушают" симптом, пока механический дефект — недостаточность пищеводного сфинктера — продолжает прогрессировать. Единственный выход здесь — диагностика (ЭГДС, pH-метрия) и при необходимости хирургическое вмешательство.
Нет. При длительном применении дозу нужно снижать постепенно, под контролем врача, чтобы не спровоцировать "кислотный рикошет".
Изменение кислотности меняет микрофлору. Это часто вызывает метеоризм, диарею и вздутие.
Если симптомы не купируются даже высокими дозами ИПП или сохраняются годами — пора делать рентгенографию с барием.
Стандарт — уровень ферритина, витамина B12 и контроль плотности костной ткани, если курс затянулся.
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