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Пожар таблетками не потушить: лекарства от изжоги провоцируют дефицит витаминов и анемию

Здоровье

Изжога стала "нормой" для каждого второго. Жжение за грудиной и кислый привкус после еды превратили ингибиторы протонной помпы (ИПП) — омепразол, пантопразол и их аналоги — в аптечный хит. Люди глотают их без разбора: от разового переедания до многолетнего "профилактического" курса. Разбираемся, почему это опасная иллюзия безопасности.

Мужчина с изжогой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина с изжогой

Почему ИПП — не витаминки

ИПП блокируют протонные "насосы" в обкладочных клетках желудка, отсекая секрецию кислоты почти на сутки. Это необходимый инструмент при лечении эрозий, язв и при борьбе с Helicobacter pylori. Однако бесконтрольный прием превращает лекарство в фактор риска. Желудочная кислота не "враг", а инструмент расщепления белков и стерилизации пищи.

"Бесконтрольный прием кислотоподавляющих средств блокирует усвоение критически важных микронутриентов. Мы часто видим пациентов с железодефицитом и нехваткой витамина B12, у которых единственная причина патологии — многолетняя 'дружба' с омепразолом без показаний", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Синдром рикошета и лекарственная зависимость

Длительный прием ИПП порождает "синдром рикошета". Желудок адаптируется к отсутствию кислоты, усиливая выработку собственного гормона — гастрина. При резкой отмене таблеток секреция кислоты взлетает до пиковых значений. Изжога возвращается с новой силой. Пациент интерпретирует это как "болезнь вернулась" и снова бежит в аптеку.

Ситуация Результат при приеме ИПП
Эпизодическая изжога Маскировка вместо поиска причины
Длительная терапия (>1 года) Риск остеопороза и деменции

Дефициты и угроза деменции

Снижение кислотности меняет pH среды. Это мешает всасыванию кальция, железа, магния и B12. Следствие — хрупкие кости, В12-дефицитная анемия и мышечные судороги. Данные последних лет указывают на связь ИПП с деменцией: нарушение гомеостаза металлов и дефицит витаминов могут провоцировать накопление бета-амилоида в мозговой ткани.

"Длительное снижение кислотности — это прямой путь к нарушению микробиоты кишечника. Защитный барьер падает, давая дорогу патогенам, включая Clostridium difficile, что ведет к хроническим диареям и воспалению", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Грыжа пищевода: когда таблетки бесполезны

При грыже пищеводного отверстия диафрагмы таблетки бессильны. Они лишь "заглушают" симптом, пока механический дефект — недостаточность пищеводного сфинктера — продолжает прогрессировать. Единственный выход здесь — диагностика (ЭГДС, pH-метрия) и при необходимости хирургическое вмешательство.

Ответы на популярные вопросы о ИПП

Можно ли резко бросить пить таблетки?

Нет. При длительном применении дозу нужно снижать постепенно, под контролем врача, чтобы не спровоцировать "кислотный рикошет".

Почему от лекарств мутит?

Изменение кислотности меняет микрофлору. Это часто вызывает метеоризм, диарею и вздутие.

Как понять, что причина не в кислоте, а в грыже?

Если симптомы не купируются даже высокими дозами ИПП или сохраняются годами — пора делать рентгенографию с барием.

Какие анализы нужны перед отменой?

Стандарт — уровень ферритина, витамина B12 и контроль плотности костной ткани, если курс затянулся.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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