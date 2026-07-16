Это страшнее обычных сигарет: эксперты из США выявили критический ущерб для некурящих людей

Сравнение вреда электронных испарителей и классических табачных изделий часто приводит к ложным выводам о безопасности первых. Однако специалисты в области пульмонологии подчеркивают: воздействие вторичного аэрозоля может быть сопоставимо с нахождением в герметичном задымленном помещении. Доктор Ахмад Абу Хомуд, руководитель Центра легочной гипертензии в Университетском медицинском центре Джерси-Шор, проводит прямую аналогию — человек, вдыхающий пар рядом с вейпером, фактически поглощает тот же объем токсичных веществ, что и пассивный курильщик в закрытой комнате, полной табачного дыма.

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Основная проблема заключается в том, что иллюзорная "легкость" пара скрывает высокую концентрацию мелкодисперсных частиц и химических соединений. Когда эти вещества попадают в легкие, они вызывают не только местное раздражение слизистых оболочек, но и системные изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Легочная гипертензия, на которой специализируется доктор Абу Хомуд, является тяжелым патологическим состоянием, при котором давление в легочных артериях повышается, создавая избыточную нагрузку на правые отделы сердца.

"Длительное раздражение дыхательных путей любыми продуктами горения или испарения провоцирует воспалительные процессы, которые со временем могут привести к структурным изменениям в сосудах легких. Это повышает риск развития хронических заболеваний даже у тех, кто сам никогда не курил", — объяснила врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Риски для здоровья сосудов

Исследования показывают, что компоненты аэрозолей влияют на эндотелий — внутренний слой сосудов. Нарушение его функций — первый шаг к развитию атеросклероза и гипертонии. В случае с вейпингом опасность представляет не только никотин, но и ароматизаторы, а также растворители (пропиленгликоль и глицерин), которые при нагревании могут трансформироваться в токсичные альдегиды.

Фактор воздействия Последствия для организма Вторичный аэрозоль Проникновение ультрадисперсных частиц глубоко в альвеолы Химические примеси Риск спазма сосудов и повышения артериального давления Замкнутое пространство Значительное повышение концентрации токсинов в воздухе

Для предотвращения серьезных нарушений врачи рекомендуют избегать не только активного курения, но и нахождения в местах, где разрешено использование любых испарителей. Особую осторожность стоит проявлять людям с уже имеющимися диагнозами в области кардиологии или пульмонологии, так как их сосудистая система более чувствительна к внешним раздражителям.