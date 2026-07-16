Стандартной проверки больше недостаточно: столичная медицина перешла на поиск невидимых маркеров

Москва запустила масштабную программу профилактики "Московский чекап", ориентированную на выявление скрытых рисков для здоровья и управление биологическим возрастом. За первые две недели работы сервиса в приложении "ЕМИАС.ИНФО" более 700 тысяч горожан ознакомились с его возможностями, а 250 тысяч прошли первичное анкетирование. Примечательно, что проект привлек 70 тысяч человек, которые ранее не имели опыта обращения в городские поликлиники.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Осмотр новорожденного ребенка врачом

Биологический возраст и типы старения

Одной из ключевых особенностей программы стало определение биологического профиля пользователя. На основе расширенных анкет более 50 тысяч участников уже получили информацию о своем типе старения. Исследование показало, что у 800 москвичей биологический возраст существенно опережает паспортный. Это состояние свидетельствует об ускоренном износе систем организма и требует коррекции образа жизни под медицинским контролем.

"Определение биологического возраста — это не развлекательный тест, а способ выявить системные сбои в организме еще до появления жалоб. Когда мы видим разрыв между календарными годами и состоянием органов, это повод проверить маркеры воспаления и гормональный фон, чтобы предотвратить развитие хронических патологий", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Отличия от стандартной диспансеризации

"Московский чекап" не заменяет классическую диспансеризацию, а дополняет её персонализированными исследованиями. Набор анализов формируется индивидуально, исходя из возраста и факторов риска конкретного человека. В программу включены специфические показатели, которые редко проверяются при рутинных осмотрах.

Исследование Для чего проводится Ферритин Выявление скрытого дефицита железа и оценка запасов металла в организме. Гормональный профиль Проверка уровня "гормонов молодости" для оценки обмена веществ. Маркеры воспаления Поиск индикаторов хронического вялотекущего воспаления, разрушающего сосуды и ткани.

Такой подход позволяет отказаться от избыточных тестов и сфокусироваться на тех зонах риска, которые актуальны для пациента в данный момент. Участники с выявленным ускоренным старением направляются на дополнительные обследования и получают врачебные рекомендации по изменению привычек.

Цифровой формат и доступность

Программа на 90% реализована в онлайн-режиме через систему ЕМИАС. Это делает профилактику доступной для молодых и активных людей, которые часто игнорируют визиты к врачу из-за нехватки времени. Цифровая платформа ведет пациента по всем этапам: от заполнения анкеты до записи на очные процедуры и получения результатов в электронной медкарте.

Для тех, кто предпочитает очный формат первичного знакомства с медициной, в рамках городских фестивалей (например, на VK Fest) разворачиваются мобильные павильоны. Там можно пройти экспресс-тесты: биоимпедансометрию (определение состава тела) и оценку уровня физической подготовки. Это помогает интегрировать заботу о здоровье в привычный ритм жизни мегаполиса.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за участие в чекапе?

Программа интегрирована в городскую систему здравоохранения Москвы и доступна жителям бесплатно в рамках ОМС через приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Может ли чекап заменить лечение у профильного врача?

Нет, это инструмент профилактики и раннего обнаружения отклонений. Если в ходе обследования будут найдены патологические изменения, пациенту потребуется полноценная консультация профильного специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова