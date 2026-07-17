Всего два оттенка румян: техника дрейпинга, которая подчеркивает скулы и скрывает следы усталости

Дрейпинг — техника скульптурирования лица с помощью румян вместо бронзера и темных корректоров. Наслаивая оттенки, создают мягкий рельеф, свежий и естественный эффект без графичных теней. Метод вновь стал популярным благодаря тренду на сияющую кожу и легкий лифтинг-эффект.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain контуринг румянами

История появления и возвращение в моду

Технику разработали еще в конце 1970-х годов. Популярный в те времена визажист предложил отказаться от плотных тональных средств в пользу цветовых акцентов, которые наносились практически на всю верхнюю часть лица.

В восьмидесятых с такой "цветной" коррекцией выходили на сцену и подиумы главные иконы стиля — от Мадонны до Дэвида Боуи. Однако к девяностым тренд уступил место минимализму и коричневой гамме.

Триумфальное возвращение дрейпинга произошло после 2016 года. Сначала дизайнеры вернули его на подиумы, а затем техника перекочевала в социальные сети. Популярность объясняется просто: в современных реалиях, когда многие страдают от повседневных привычек, делающих лицо уставшим, именно дрейпинг возвращает лицу здоровый вид за считанные минуты. Он универсален и подходит любому типу внешности, особенно выигрышно смягчая черты худощавого или вытянутого лица.

"Дрейпинг — это прежде всего работа с объемами через цвет. В отличие от традиционного контуринга, он не создает искусственных теней, а подчеркивает структуру лица за счет естественной градации оттенков румян", — объяснила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Как выбрать идеальные румяна

Для качественного исполнения понадобятся два дополняющих друг друга оттенка: более темный (для создания глубины) и светлый (для мягкой растушевки и сияния). Выбор текстуры напрямую влияет на финальный результат. Кремовые продукты лучше ложатся на неподготовленную кожу и создают влажный финиш, тогда как сухие румяна идеальны для новичков, так как их легче дозировать.

Тип внешности Рекомендуемые оттенки Светлая кожа Нежно-розовый, персиковый Смуглая кожа Коралл, терракота, золото Темная кожа Насыщенная ягода, фуксия

Важно учитывать не только цвет, но и финиш. Чтобы избежать ошибок в макияже, которые могут сделать образ неопрятным, лучше выбирать продукты с мелкодисперсным шиммером или сатиновым блеском. Крупные блестки могут подчеркнуть текстуру кожи и расширенные поры.

Пошаговая схема работы с цветом

Работа начинается с подготовки холста: кожу нужно выровнять легким тональным флюидом. Затем под скуловую впадину наносится насыщенный оттенок румян. Его следует тщательно распределить вдоль скулы, уводя пигмент к линии роста волос. Светлый оттенок накладывается выше — на самые выступающие точки скул, захватывая область над бровью и виски.

Для смелых образов румяна можно добавить даже на боковые поверхности лба и веки, соединяя все зоны в единую цветовую дугу. Этот прием создает целостный образ и придает лицу свежесть, будто после длительного отдыха. Важно помнить, что акцент на щеках требует умеренности в других зонах: лучше использовать нейтральный карандаш для губ и тушь, чтобы не перегрузить лицо.

"Главный секрет дрейпинга в качественной растушевке. Цвет не должен лежать пятном, он обязан плавно растворяться в коже, создавая эффект естественного прилива крови", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Типичные промахи и способы их исправить

Самая распространенная ошибка — резкие, "грязные" границы. Исправить ситуацию поможет чистая пушистая кисть или влажный спонж. Если вы переборщили с яркостью, не нужно смывать весь макияж — достаточно пройтись поверх румян кистью с остатками тональной основы или прозрачной пудрой. Это приглушит пигмент и сделает его более натуральным.

Другой нюанс касается освещения. Проверять результат рекомендуется при дневном свете: искусственные лампы часто "съедают" цвет, провоцируя нанести слишком много продукта. Если на фото кожа кажется воспаленной, значит, выбран слишком красный подтон или нарушена техника растушевки. Всегда стоит начинать с минимума, постепенно наслаивая цвет до нужной интенсивности.

Многие забывают о подготовке кожи, нанося декоративную косметику на сухие участки. Это приводит к тому, что пигмент западает в поры и быстро скатывается. Использование системного ухода перед макияжем гарантирует стойкость дрейпинга в течение всего дня.

"Дрейпинг идеально скрывает следы недосыпа, если наносить его чуть выше скуловой кости. Это визуально приподнимает лицо и делает взгляд более открытым", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о дрейпинге

Чем дрейпинг отличается от обычного нанесения румян?

Традиционно румяна наносят только на "яблочки" щек для придания здорового вида. Дрейпинг же использует румяна как инструмент моделирования: их распределяют по скулам, вискам и векам, заменяя ими привычный бронзер и скульптор.

Какие инструменты лучше использовать?

Для сухих текстур лучше всего подходит мягкая факелообразная кисть или скошенная кисть для румян. Для кремовых — влажный спонж или синтетическая кисть-дуофибра, которая позволяет "вполировать" продукт в кожу.

Подходит ли эта техника для жирной кожи?

Да, но в этом случае лучше отдать предпочтение сухим компактным румянам и предварительно использовать матирующий праймер. Это предотвратит нежелательный блеск и обеспечит стойкость цветового градиента.

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