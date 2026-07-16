Миллионы совершают роковую ошибку: прием популярных таблеток спровоцировал поражение органов зрения

Прием статинов — препаратов для снижения уровня холестерина — повышает риск развития синдрома сухого глаза почти на 10%. К такому выводу пришла группа канадских ученых, чей метаанализ опубликован в American Journal of Ophthalmology. Исследователи обнаружили связь между подавлением синтеза холестерина и нарушением работы желез, отвечающих за увлажнение слизистой оболочки глаза.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Усталость глаз от экрана

Побочные эффекты терапии

Ученые проанализировали данные шести наблюдательных исследований, проведенных в США, Тайване, Австралии и Нидерландах. В выборку вошли более 560 тысяч пациентов, средний возраст которых составил 54 года. Результаты показали, что длительный — в среднем около двух лет — прием статинов коррелирует с ростом заболеваемости синдромом сухого глаза (кератоконъюнктивитом) на 9,1%.

Эта патология сопровождается жжением, ощущением инородного тела и быстрой утомляемостью при чтении или вождении. Традиционно факторами риска считались возраст, использование гаджетов и прием некоторых групп лекарств, например антидепрессантов. Новые данные расширяют этот список за счет препаратов, которые миллионы людей принимают ежедневно для профилактики атеросклероза.

"Статины блокируют синтез холестерина, который является строительным материалом для мембран всех клеток организма. Снижение его уровня может сказываться не только на сосудах, но и на функциях печени, мышц и слизистых оболочек. Важно отслеживать подобные изменения на ранних этапах терапии", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Биохимия процесса: почему страдают глаза

Связь между таблетками от холестерина и сухостью глаз объясняется механизмом работы мейбомиевых желез, расположенных в веках. Эти железы вырабатывают специфический маслянистый секрет. При каждом моргании он покрывает глазную поверхность, создавая липидный слой, который препятствует быстрому испарению слезы.

Статины воздействуют на ферменты, участвующие в производстве липидов. Поскольку состав секрета мейбомиевых желез напрямую зависит от жирового обмена, подавление синтеза холестерина меняет структуру защитной пленки глаза. В результате влага удерживается хуже, что запускает воспалительный процесс в роговице и конъюнктиве.

Вопросы эффективности и альтернативные взгляды

Несмотря на широкое применение в медицинской практике, терапия статинами остается предметом дискуссий. Ряд экспертов указывает на то, что высокий холестерин — это не столько причина болезни, сколько маркер системного воспаления в сосудистой стенке. В некоторых случаях врачи призывают фокусироваться на снятии этого воспаления с помощью антикоагулянтов и антиагрегантов, а не на искусственном снижении органически необходимого вещества.

Аспект влияния статинов Что обнаружено в метаанализе Риск синдрома сухого глаза Увеличивается на 9,1% Продолжительность наблюдения В среднем 2 года для выявления связи Механизм повреждения Нарушение липидного слоя слезной пленки

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли прекращать прием статинов при появлении сухости в глазах?

Ни в коем случае не отменяйте препарат самостоятельно. Риск сердечно-сосудистых катастроф может быть выше, чем дискомфорт от побочного эффекта. Необходимо обратиться к офтальмологу для назначения увлажняющих капель и обсудить проблему с кардиологом.

Могут ли капли от сухости глаз нейтрализовать действие статинов?

Местные средства (искусственная слеза) действуют только на поверхности глаза и не проникают в общий кровоток в значимых количествах, поэтому они не влияют на эффективность терапии холестерина.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова