Роспотребнадзор перечислил группы риска по заражению туляремией в различных регионах России

С началом дачного сезона растет риск заражения туляремией. Инфекция опасна острым течением и поражением лимфатической системы, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах защиты в сельской местности и на природе.
Болезнь передается через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также при употреблении грязной воды и продуктов. Симптомы развиваются быстро: высокая температура, сильная головная боль, общая слабость и воспаление лимфоузлов.
Основным способом профилактики считается вакцинация. Она особенно важна для людей, чья деятельность связана с природными очагами болезни.
"Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Помимо прививок, специалисты рекомендуют соблюдать гигиенические и бытовые меры безопасности:
|Путь заражения
|Мера профилактики
|Насекомые и грызуны
|Вакцинация, репелленты, защита продуктов
|Загрязненная вода
|Отказ от сырой воды из открытых источников
|Воздушно-капельный путь
|Проветривание жилых помещений
Инфекция встречается в любом регионе России, так как природные очаги распределены по всей стране.
Люди, работающие на открытом воздухе (строители, аграрии, геологи), а также охотники, рыбаки и дачники.
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