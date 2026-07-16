Роспотребнадзор перечислил группы риска по заражению туляремией в различных регионах России

С началом дачного сезона растет риск заражения туляремией. Инфекция опасна острым течением и поражением лимфатической системы, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах защиты в сельской местности и на природе.

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Болезнь передается через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также при употреблении грязной воды и продуктов. Симптомы развиваются быстро: высокая температура, сильная головная боль, общая слабость и воспаление лимфоузлов.

Как защититься от инфекции

Основным способом профилактики считается вакцинация. Она особенно важна для людей, чья деятельность связана с природными очагами болезни.

"Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Помимо прививок, специалисты рекомендуют соблюдать гигиенические и бытовые меры безопасности:

использовать репелленты и регулярно осматривать кожу на наличие клещей при посещении леса или лугов;

пить только кипяченую или бутилированную воду;

хранить продукты в закрытых контейнерах, чтобы исключить доступ грызунов;

регулярно проветривать помещения в дачных домах.

Путь заражения Мера профилактики Насекомые и грызуны Вакцинация, репелленты, защита продуктов Загрязненная вода Отказ от сырой воды из открытых источников Воздушно-капельный путь Проветривание жилых помещений

Ответы на популярные вопросы

Где можно подхватить туляремию?

Инфекция встречается в любом регионе России, так как природные очаги распределены по всей стране.

Кто в группе риска?

Люди, работающие на открытом воздухе (строители, аграрии, геологи), а также охотники, рыбаки и дачники.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов