Телефон есть у каждого, но об этой опасности знают немногие: врач призвал срочно менять привычку

Длительное использование современных гаджетов провоцирует не только мышечную дисфункцию кистей, но и серьезные патологии суставов из-за специфического излучения, считает мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что безопасный лимит взаимодействия со смартфоном составляет не более тридцати минут в сутки, превышение которого ведет к комплексным нарушениям в работе организма.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Ранее сообщили о проблеме роста профессиональных заболеваний у активных пользователей цифровых устройств. В частности, врач-терапевт "Инвитро" Евгений Космынин рассказал "Известиям", что за последнее десятилетие число жалоб на боли в запястьях выросло почти на 50%. Медики все чаще диагностируют у молодежи так называемую "смартфонную кисть" — комплекс деформаций, вызванных постоянным статическим напряжением при удержании гаджета. Постоянная нагрузка на одни и те же группы мышц часто провоцирует необратимые деформации человеческого тела.

Керекеша подчеркнул, что основная опасность смартфонов кроется не только в однообразных механических движениях пальцев, но и в электромагнитном воздействии. Специалист отмечает, что даже работа за компьютером не дает таких осложнений, как постоянное нахождение мобильного устройства в руках. Терапевт настоятельно рекомендует не оставлять гаджеты рядом с жизненно важными органами и головой, особенно во время сна и подзарядки устройства.

"Постоянное использование телефона сказывается не только на мышцах кистей, но и на суставах и общем состоянии организма. Нельзя спать с гаджетом, держать его рядом с головой, особенно во время зарядки. Я всегда предупреждаю пациентов: не кладите телефон у головы, сердца и органов малого таза — это может привести к бесплодию", — пояснил он.

Особую тревогу у невролога вызывает использование беспроводных аксессуаров и бесконтрольный доступ детей к мобильным устройствам. Эксперт сравнил использование популярных Bluetooth-гарнитур с воздействием микроволновой печи на внутренние структуры уха.

Ситуация усугубляется тем, что детский организм наиболее подвержен негативному влиянию волн, что в будущем может привести к тяжелым онкологическим заболеваниям. При этом правильное развитие ребенка в дополнении к ограничению гаджетов требует акцента на физический ресурс и нейронные связи его мозга.

"Почти все сейчас используют беспроводные наушники — это все равно что микроволновку всунуть себе в уши. Детям нельзя давать смартфон: это чревато серьезными последствиями для здоровья, вплоть до онкологических заболеваний. Детям не стоит пользоваться смартфоном больше получаса в день", — сказал Керекеша.

Специалист также обратил внимание, что представители крупного бизнеса и наиболее обеспеченные люди все чаще отказываются от сложных смартфонов в пользу простых кнопочных моделей, минимизируя риски для здоровья. Помимо воздействия на внутренние органы, привычка постоянно смотреть в экран меняет механику движения всего тела.

Например, из-за наклона головы позвоночник начинает работать на износ, что критически сказывается на общем самочувствии. Важно помнить, что даже простая коррекция осанки способна существенно улучшить восприятие мира, в то время как офисная нагрузка и гаджеты буквально убивают сосуды без должной компенсации движением.

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