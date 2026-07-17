Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком идеальные формы Хейли Бибер: деталь на фото выдала способ, который изменил её тело
Самые умные собаки мира: рейтинг пород, которые понимают хозяина с полуслова и удивляют интеллектом
Борьба за выживание: почему тело сопротивляется росту мышц и как победить в этой схватке
Вирус-родственник Эболы вырвался из тени: забытый монстр без вакцины снова поднял голову
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта
Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников
Это страшнее любой болезни: одно решение владельца запускает отек мозга у питомца
Деревянный пол словно молодеет: старый способ поможет закрыть щели без замены досок

Молоко каждый день: польза для здоровья или скрытая угроза для взрослого организма

Здоровье

Стакан молока привычно считается символом здорового завтрака. Но реальная картина сложнее: у одних этот продукт вызывает прилив сил, а у других — серьезный дискомфорт в животе. Все дело в индивидуальной способности организма справляться с молочным сахаром и белком. Сегодня важно разобраться, как именно этот напиток влияет на самочувствие и какие скрытые детали стоит учитывать при его выборе.

Молоко
Фото: https://ru.freepik.com by bublikhaus is licensed under Free
Молоко

Научный взгляд на состав и пользу

Молоко — это сложный коктейль из нутриентов. В одном стакане содержится около 8 граммов белка и почти треть дневной нормы кальция. Эти вещества необходимы не только для прочности скелета. Кальций управляет сокращением мышц и передачей нервных импульсов. Если его не хватает, организм начинает забирать ресурс из собственных запасов, что со временем приводит к хрупкости тканей.

"В молоке содержится казеин, который по своей биологической ценности превосходит многие другие варианты белка. Клинические исследования показывают, что он усваивается организмом максимально полно, обеспечивая клетки необходимым строительным материалом", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Фосфор и витамин D работают в связке с кальцием. Без них минерализация костей замедляется. Также в продукте есть витамин B12, отвечающий за кроветворение. Это важная деталь, которую часто игнорируют, списывая пользу молока только на укрепление зубов.

Нутриент Функция в организме
Кальций Работа сердца, прочность костей, свертываемость крови
Витамин B12 Поддержка нервной системы и процессов кроветворения

Скрытые угрозы и непереносимость

Главная проблема современного человека — лактазная недостаточность. С возрастом у многих вырабатывается меньше фермента, способного расщепить молочный сахар. Тот самый секрет кроется в дозировке: часто организм справляется с небольшим количеством молока, но бунтует против целого литра. Вздутие и дискомфорт — это четкий сигнал системы о перегрузке.

"При гастрите или язве стоит проявлять осторожность с выбором кисломолочных продуктов. Слишком высокая кислотность кефира может спровоцировать обострение. Важно следить за качеством рациона в целом, чтобы не перегружать ЖКТ лишними жирами", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Лишние калории из жирного молока тоже не идут на пользу. Если пить его бесконтрольно, можно незаметно превысить суточную норму потребления насыщенных жиров. Это прямой путь к росту уровня холестерина. На деле же выходит, что молоко — это еда, а не просто способ утолить жажду.

Правила безопасного употребления

Для взрослого человека оптимальной нормой считается до двух стаканов в день. Если есть сомнения в переносимости лактозы, лучше присмотреться к йогуртам или творогу. В процессе ферментации бактерии уже проделали часть работы по расщеплению сахаров. Правильное решение — слушать свой организм, а не следовать моде на полное исключение молочных продуктов.

"При повышенном холестерине не нужно полностью отказываться от продукта. Достаточно выбирать варианты с пониженной жирностью и следить за тем, чтобы это не стало системной ошибкой в питании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Использование молока в косметологических целях или для смягчения горла при простуде имеет под собой лишь вспомогательный эффект. Ни одна ванночка или стакан с медом не заменят грамотный медицинский уход и качественный процесс гигиены.

Ответы на популярные вопросы о молоке

Можно ли пить молоко при простуде?

Теплое питье помогает смягчить горло, но не борется с вирусами. Это лишь способ временно облегчить симптомы, а не лекарство.

Вреден ли кофе с молоком?

Сам по себе напиток безопасен. Проблемы начинаются, когда к нему добавляют гору сахара и жирные сливки, превращая кофе в калорийную бомбу.

Помогает ли молоко уснуть?

Научных доказательств снотворного эффекта нет. Работает скорее психологический ритуал расслабления и теплая температура жидкости.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Королевская семья не простила опальных: поездка принца Гарри превратилась в унизительный кошмар для Меган Маркл
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта
Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников
Это страшнее любой болезни: одно решение владельца запускает отек мозга у питомца
Деревянный пол словно молодеет: старый способ поможет закрыть щели без замены досок
Бак пустеет на глазах: эта привычка ежедневно лишает всех водителей существенной суммы
Российские ученые создали молекулу-убийцу: новый препарат оказался на 50% мощнее мировых аналогов
Листья превратились в сито: как вычислить, кто прогрыз ваши перцы, и быстро остановить атаку
Оземпик и его последствия: то, что скрыто от глаз худеющих в инструкции к лекарству
Европейская промышленность капитулировала: ЕС резко нарастил закупки удобрений из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.