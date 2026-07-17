Оземпик и его последствия: то, что скрыто от глаз худеющих в инструкции к лекарству

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Здоровье

Популярные препараты для снижения веса преподнесли неприятный сюрприз там, где его ждали меньше всего. Погоня за стройностью через инъекции семаглутида способна обернуться серьезными тратами на стоматолога из-за резкого пересыхания слизистой. Этот процесс запускает цепную реакцию, которая за считанные недели превращает крепкую эмаль в подобие хрупкого стекла.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Когда влага исчезает

Проблема кроется в резком снижении выработки слюны, что в медицине называют ксеростомией. На практике это выглядит удручающе: вместо положенных 25–30 мл жидкости за три минуты, организм выдает едва ли треть — около 8–10 мл. Слюна меняет свою структуру, становится густой и пенистой, переставая выполнять свои прямые обязанности по очищению рта.

"Слюна — это не просто вода, а сложный биологический щит. Когда её не хватает, во рту наступает засуха, которая буквально разъедает ткани. Мы видим, как у пациентов быстро нарастает липкий налет, появляются трещины на губах и специфический запах, от которого невозможно избавиться обычной чисткой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Такое состояние становится идеальной почвой для размножения бактерий. Если защитный слой истощается, микроорганизмы начинают атаковать поверхность зубов с удвоенной силой. Часто это происходит незаметно, пока не становится очевидным масштабный вариант поражения тканей.

Почему зубы начинают крошиться

Слюна в норме смывает остатки пищи и нейтрализует кислоты. Без этой естественной бани эмаль лишается минеральной подпитки и истончается. Тот самый секрет кроется в агрессивности кариеса на фоне лекарственной засухи: он поражает нетипичные зоны, например, шейки зубов, охватывая их кольцом. Такая деструкция происходит в разы быстрее, чем при обычном нарушении гигиены.

"Ксеростомия лишает зубы самоочищения. Налет превращается в плотный панцирь, под которым эмаль просто тает. Это не косметическая проблема, а прямая угроза потери зубов в рекордно короткие сроки, если вовремя не принять меры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Любые изменения в организме требуют внимания к деталям. Если игнорировать сухость, последствия могут потребовать сложного протезирования. Часто такое решение становится единственным выходом, когда терапевтическое лечение уже бессильно.

Показатель Последствия дефицита
Объем слюны Падение выработки в 3 раза
Состояние эмали Хрупкость и циркулярный кариес
Микрофлора Рост бактерий и неприятный запах

Как спасти улыбку

Медики выделяют три пути для тех, кто столкнулся с побочным эффектом уколов для похудения. Первый — полный отказ от препарата. Наблюдения показывают, что через месяц слюноотделение возвращается к исходным значениям. Однако не все готовы прервать курс коррекции веса, особенно если на кону стоит долгожданный результат.

"Если терапию нельзя прервать, необходимо вводить препараты-стимуляторы и пересматривать график гигиены. Важно осознавать, что лекарственная нагрузка на организм — это всегда сложный процесс, требующий контроля нескольких специалистов одновременно", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Третий вариант — ничего не предпринимать — врачи называют самым рискованным. Бездействие в условиях ксеростомии гарантированно ведет к осложнениям. Каждое пропущенное посещение врача может стать роковой ошибкой для здоровья полости рта.

Ответы на популярные вопросы о влиянии препаратов на зубы

Можно ли использовать обычные жвачки для спасения от сухости?

Жевательная резинка без сахара помогает временно стимулировать слюноотделение, но это лишь частичное решение. При глубокой ксеростомии ее эффекта недостаточно для защиты эмали.

Как быстро разрушаются зубы на фоне приема семаглутида?

Первые признаки деминерализации и активный налет могут появиться уже через несколько недель. Скорость разрушения зависит от индивидуальных особенностей и исходного состояния зубов.

Вернется ли слюна в норму сама по себе?

Без отмены препарата или специальной поддержки — нет. Ситуация будет только усугубляться, пока действует активное вещество лекарства.

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Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Елена Воронина, стоматолог-ортопед Артём Гайдуков, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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