Общественный туалет: сиденье пугает многих посетителей, но стоит ли оно того на деле

Многие стараются лишний раз не прикасаться к дверным ручкам в торговых центрах, но при этом спокойно садятся на ободок унитаза в общественном месте. На деле же выходит, что главная опасность поджидает совсем не там, где ее привыкли искать. Большинство бактерий и вирусов попадают в организм через грязные руки, а не через прямой контакт кожи с сантехникой.
Общественные туалеты давно стали объектом пристального внимания ученых. В ходе масштабных проверок выяснилось, что кишечные бактерии чаще живут на самом унитазе, а кожные патогены плотно заселяют поверхности, которых люди касаются постоянно. К ним относятся краны, кнопки смыва, дозаторы мыла и дверные ручки. Именно с этих предметов микробы перекочевывают на ладони, а затем — в рот или на слизистые лица.
"Основной путь передачи инфекций — фекально-оральный. Человек берется за ручку двери, а потом этими же руками поправляет очки или берет телефон. Это самый простой способ занести патоген в организм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Присутствие микробов на поверхности не означает немедленную болезнь. Для развития инфекции нужно, чтобы бактерии попали внутрь или в открытую рану. Если кожа бедер здорова, риск подхватить что-то серьезное через сухой и визуально чистый ободок крайне мал. Кишечная палочка и сальмонелла могут сохраняться на загрязненных деталях сантехники неделями, но их перенос требует определенных условий или грубых нарушений процесс гигиены.
Миф о заражении венерическими заболеваниями в туалете не имеет под собой научной базы. Возбудители таких болезней погибают вне человеческого тела очень быстро. Чтобы заразиться, нужен длительный контакт влажной среды с поврежденной кожей. На практике такие ситуации — редкость. Тот самый секрет кроется в том, что гораздо опаснее трогать руками само сиденье, когда его нужно поднять или опустить.
"Для защиты кожи можно использовать одноразовые бумажные накладки. Это дает психологическое спокойствие и создает физический барьер от влаги, которая может остаться после предыдущего посетителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
|Поверхность
|Тип угрозы
|Кнопка смыва, ручки
|Высокий риск передачи на руки
|Ободок унитаза
|Низкий риск при отсутствии ран
|Сушилка для рук
|Распыление бактерий в воздухе
Во время смыва воды образуется невидимое облако из мельчайших капель. Этот аэрозоль поднимается вверх и оседает на стенах, одежде и коже человека. Если крышка не закрыта, бактерии разлетаются по всему помещению. В тесных кабинках с плохой вентиляцией концентрация таких частиц в воздухе сохраняется долго, что повышает шансы на нежелательный контакт организма с деталью микробного мира.
Мытье рук с мылом в течение тридцати секунд — база безопасности. Важно не просто ополоснуть ладони, а тщательно обработать пальцы. Главная ошибка — трогать чистыми руками кран или дверную ручку на выходе. Эти вариант действий сводят всю гигиену на нет.
"Используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран и открыть дверь. Если его нет, можно надавить на дверную ручку локтем или плечом. Это поможет сохранить руки чистыми до выхода из помещения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Антисептики не заменяют мытье рук, если на них есть видимое загрязнение. Спиртовые растворы хорошо работают в качестве финального штриха уже после того, как вы покинули туалетную комнату. Это правильное решение для тех, кто хочет минимизировать риски.
Нет, если они находятся в закрытом дозаторе. На открытых поверхностях могут оседать капли при смыве, поэтому лучше выбирать защищенные диспенсеры.
Если вы пользовались им внутри, то да. Смартфон собирает на себя все частицы из воздуха и с грязных рук. Протирайте его антибактериальными салфетками.
Сушилки часто засасывают воздух из помещения и выдувают его обратно на ваши руки. Бумажные полотенца считаются более гигиеничным способом удаления влаги.
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