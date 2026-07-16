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Общественный туалет: сиденье пугает многих посетителей, но стоит ли оно того на деле

Здоровье

Многие стараются лишний раз не прикасаться к дверным ручкам в торговых центрах, но при этом спокойно садятся на ободок унитаза в общественном месте. На деле же выходит, что главная опасность поджидает совсем не там, где ее привыкли искать. Большинство бактерий и вирусов попадают в организм через грязные руки, а не через прямой контакт кожи с сантехникой.

Туалет
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет

Карта микробов: где прячется угроза

Общественные туалеты давно стали объектом пристального внимания ученых. В ходе масштабных проверок выяснилось, что кишечные бактерии чаще живут на самом унитазе, а кожные патогены плотно заселяют поверхности, которых люди касаются постоянно. К ним относятся краны, кнопки смыва, дозаторы мыла и дверные ручки. Именно с этих предметов микробы перекочевывают на ладони, а затем — в рот или на слизистые лица.

"Основной путь передачи инфекций — фекально-оральный. Человек берется за ручку двери, а потом этими же руками поправляет очки или берет телефон. Это самый простой способ занести патоген в организм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Присутствие микробов на поверхности не означает немедленную болезнь. Для развития инфекции нужно, чтобы бактерии попали внутрь или в открытую рану. Если кожа бедер здорова, риск подхватить что-то серьезное через сухой и визуально чистый ободок крайне мал. Кишечная палочка и сальмонелла могут сохраняться на загрязненных деталях сантехники неделями, но их перенос требует определенных условий или грубых нарушений процесс гигиены.

Безопасно ли сиденье унитаза

Миф о заражении венерическими заболеваниями в туалете не имеет под собой научной базы. Возбудители таких болезней погибают вне человеческого тела очень быстро. Чтобы заразиться, нужен длительный контакт влажной среды с поврежденной кожей. На практике такие ситуации — редкость. Тот самый секрет кроется в том, что гораздо опаснее трогать руками само сиденье, когда его нужно поднять или опустить.

"Для защиты кожи можно использовать одноразовые бумажные накладки. Это дает психологическое спокойствие и создает физический барьер от влаги, которая может остаться после предыдущего посетителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Поверхность Тип угрозы
Кнопка смыва, ручки Высокий риск передачи на руки
Ободок унитаза Низкий риск при отсутствии ран
Сушилка для рук Распыление бактерий в воздухе

Почему закрытая крышка спасает здоровье

Во время смыва воды образуется невидимое облако из мельчайших капель. Этот аэрозоль поднимается вверх и оседает на стенах, одежде и коже человека. Если крышка не закрыта, бактерии разлетаются по всему помещению. В тесных кабинках с плохой вентиляцией концентрация таких частиц в воздухе сохраняется долго, что повышает шансы на нежелательный контакт организма с деталью микробного мира.

Как правильно защититься в общественном месте

Мытье рук с мылом в течение тридцати секунд — база безопасности. Важно не просто ополоснуть ладони, а тщательно обработать пальцы. Главная ошибка — трогать чистыми руками кран или дверную ручку на выходе. Эти вариант действий сводят всю гигиену на нет.

"Используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран и открыть дверь. Если его нет, можно надавить на дверную ручку локтем или плечом. Это поможет сохранить руки чистыми до выхода из помещения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Антисептики не заменяют мытье рук, если на них есть видимое загрязнение. Спиртовые растворы хорошо работают в качестве финального штриха уже после того, как вы покинули туалетную комнату. Это правильное решение для тех, кто хочет минимизировать риски.

Ответы на популярные вопросы о гигиене

Можно ли заразиться через бумажные полотенца?

Нет, если они находятся в закрытом дозаторе. На открытых поверхностях могут оседать капли при смыве, поэтому лучше выбирать защищенные диспенсеры.

Нужно ли протирать телефон после посещения кабинки?

Если вы пользовались им внутри, то да. Смартфон собирает на себя все частицы из воздуха и с грязных рук. Протирайте его антибактериальными салфетками.

Помогают ли сушилки для рук?

Сушилки часто засасывают воздух из помещения и выдувают его обратно на ваши руки. Бумажные полотенца считаются более гигиеничным способом удаления влаги.

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Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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