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Онемела рука на пять минут? Именно этот безобидный симптом может оказаться репетицией инсульта

Здоровье

Организм не проваливается в сосудистую катастрофу мгновенно. Смерти нейронов часто предшествует "репетиция" — транзиторная ишемическая атака (ТИА), которую пациенты ошибочно списывают на переутомление или метеозависимость. Игнорирование краткосрочного оцепенения лица или внезапной неуклюжести рук превращает мозг в бомбу с часовым механизмом. Пока кровоток восстанавливается самостоятельно, у человека остается узкое окно возможностей, чтобы предотвратить инвалидность.

Микроинсульт и боль в груди
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Микроинсульт и боль в груди

ТИА: когда мозг подает сигнал SOS

Транзиторная ишемическая атака — это кратковременная закупорка сосуда, которая разрешается до того, как ткани мозга начнут необратимо отмирать. Симптомы идентичны полноценному инсульту: перекос рта, сбивчивая речь, слабость в конечностях с одной стороны тела.

Главное коварство ТИА заключается в ее исчезновении. Пациент радуется возвращению подвижности, не понимая, что бляшка в артерии никуда не делась.

"ТИА — это не просто недомогание, а прямое показание к госпитализации. Если симптомы прошли через пять минут, риск того, что в ближайшие сутки случится обширный инсульт, взлетает до небес. Организм исчерпал лимиты компенсации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Механика процесса проста: фрагмент тромба или холестериновой бляшки временно перекрывает русло. Разрушение этого затора — не победа, а лишь отсрочка. Без диагностики невозможно понять, вызвано ли состояние сужением сонных артерий или проблемами с сердечным ритмом.

Маски патологии и ошибки восприятия

Иногда за типичную неврологическую картину выдают себя совершенно иные процессы. В клинической практике встречаются "маски", когда паразитарные инвазии мозга или опухоли имитируют острую ишемию.

Дифференциальная диагностика требует не догадок, а жестких протоколов визуализации. Кровь тоже может скрывать угрозу: стандартный анализ на холестерин не всегда показывает реальный уровень опасности без учета специфических фракций липидов.

Признак Значимость при ТИА
Продолжительность От пары минут до 24 часов
Локализация Строго половина лица или тела
Последствия Видимое восстановление функций

"Многие игнорируют диспансеризацию, считая ее формальностью. Однако именно базовый скрининг позволяет выявить гипертонию и диабет — главных "толкачей" сосудистого коллапса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Стратегия защиты сосудистого русла

Надеяться на "предвестники" — фатальная ошибка. Почти половина катастроф случается внезапно, без предварительных звонков. Фундамент защиты — это не таблетки "для чистки сосудов" (которых не существует в доказательной медицине), а жесткий контроль метаболизма.

Скрытый ущерб артериям наносит привычный рацион: избыток подсластителей и быстрых углеводов превращает внутреннюю стенку сосуда в мишень для атеросклероза.

"Артериальное давление выше 140/90 — это постоянный гидроудар по микрососудам мозга. Без коррекции давления любая профилактика превращается в имитацию деятельности", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о рисках инсульта

Может ли ТИА пройти бесследно для мозга?

Внешне — да, функции восстанавливаются. Однако МРТ часто фиксирует мелкие очаги повреждений ("тихие инсульты"), которые со временем суммируются, приводя к деменции.

Нужно ли вызывать скорую, если онемение уже прошло?

Да. Регресс симптомов не отменяет диагноз ТИА. Необходим экстренный поиск причины (тромб, бляшка, аритмия), чтобы предотвратить повторный удар.

Помогают ли капельницы для профилактики дважды в год?

Это миф. "Курсовое лечение" сосудистыми препаратами не имеет доказанной эффективности в предотвращении инсульта. Важен ежедневный контроль давления и холестерина.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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