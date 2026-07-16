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Обычная пломба оказалась ловушкой: почему простая процедура привела к необратимым потерям

Здоровье » Стоматология

Удаление сосудисто-нервного пучка, известное как депульпирование, позволяет сохранить разрушенный зуб в зубном ряду, однако лишает его естественного питания. После процедуры ткани перестают получать влагу и питательные вещества, становясь хрупкими. Без адекватной защиты такие зубы часто раскалываются под жевательной нагрузкой в течение первых пяти лет.

Улыбка
Фото: https://unsplash.com by Kamal Hoseinianzade is licensed under Free
Улыбка

Почему "мертвый" зуб становится хрупким

При депульпировании врач извлекает из корневых каналов пульпу — мягкую ткань, пронизанную сосудами и нервными окончаниями. С этого момента прекращается обмен веществ в дентине. Внутренняя структура зуба теряет эластичность коллагеновых волокон и влагу, превращаясь в подобие сухой древесины. Он визуально остается прежним, но физически перестает сопротивляться микротрещинам так же эффективно, как живой.

Потеря болевой чувствительности — ожидаемый результат, ради которого часто и проводится лечение (например, при пульпите). Однако это лишает пациента естественного ограничителя: человек не чувствует избыточного давления при жевании твердой пищи, что повышает риск критического повреждения стенок.

"Депульпированный зуб требует особого внимания, так как внутренние изменения в его структуре делают ткани ломкими. Отсутствие трофики — питания тканей — приводит к тому, что под ежедневной нагрузкой зуб может дать трещину, которую невозможно восстановить", — объяснила стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Пломба или коронка: как избежать перелома

Использование обычной пломбы для восстановления жевательного зуба после удаления нерва считается временным решением. По статистике, около 60% зубов без нерва под пломбой ломаются в течение пяти лет. Проблема кроется в биомеханике: при пережевывании пищи крупная пломба давит на тонкие стенки зуба как клин. В определенный момент коронковая часть раскалывается, и если трещина уходит глубоко под десну или затрагивает корень, зуб приходится удалять.

Способ восстановления Прогноз и особенности
Композитная пломба Срок службы 2-5 лет. Высокий риск вертикального перелома стенок.
Керамическая коронка Срок службы 15-20 лет. Надежно защищает зуб от механического раскола.

Ортопедические конструкции (коронки) из диоксида циркония или керамики распределяют нагрузку равномерно по всему периметру зуба, предотвращая его разрушение. Пломба допустима лишь на передних зубах с минимальной жевательной нагрузкой, при условии, что сохранены все стенки достаточной толщины.

Скрытые угрозы депульпированных зубов

Мнение о том, что "мертвый" зуб вреден для здоровья, ошибочно. Опасность представляет не отсутствие нерва, а некачественная обработка каналов. Если внутри остаются микробы, у верхушки корня может развиться хроническое воспаление — киста или гранулема. Такие очаги инфекции годами протекают бессимптомно, выделяя продукты жизнедеятельности бактерий в кровь, что создает нагрузку на сердце и суставы.

Изменение цвета зуба также может сигнализировать о проблемах. Если он потемнел постепенно (за годы) — это вариант нормы. Если же резкое потемнение произошло через пару месяцев после лечения, вероятно, в каналах остались фрагменты пульпы или использовались устаревшие пломбировочные материалы.

Правила эксплуатации и уход

Депульпированный зуб не защищен от кариеса. Более того, из-за отсутствия нервных окончаний кариозный процесс протекает безболезненно и часто обнаруживается только тогда, когда зуб разрушен до основания. Основное разрушение обычно начинается на границе коронки и десны.

При наличии зубов без нерва рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Исключить чрезмерные нагрузки (не грызть орехи, лед и жесткие сухари);
  • Использовать ирригатор и зубную нить для очистки труднодоступных зон;
  • Ежегодно проводить рентген-контроль пролеченных зубов для исключения скрытых воспалений.
Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Елена Воронина
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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