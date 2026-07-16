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Цифры в паспорте ни при чём: этот скрытый процесс разрушает организм быстрее любых инфекций

Здоровье » Здоровье и профилактика

Биологический возраст человека определяется не датой в паспорте, а интенсивностью скрытых воспалительных процессов. Профессор Болонского университета Клаудио Франчески, выступая в РНЦХ имени Б. В. Петровского, представил концепцию "инфламмейджинга" (inflammaging) — старения, вызванного хроническим системным воспалением. По мнению ученого, именно этот вялотекущий процесс, не связанный с инфекциями, становится фундаментом для рака, диабета и деменции.

Лицо старика с глубокими морщинами
Фото: https://unsplash.com by Tom Morbey is licensed under Free
Лицо старика с глубокими морщинами

Иммунная биография: почему мы стареем по-разному

Организм каждого человека накапливает уникальную "иммунную биографию". В нее вписаны перенесенные в детстве инфекции, привычки питания, экологическая обстановка и уровень повседневного стресса. Эти факторы определяют, как быстро изнашиваются ткани. Профессор Франчески подчеркивает: разные органы у одного и того же человека могут иметь разный биологический возраст. Современная диагностика позволяет вычислить, какая система организма стареет быстрее остальных.

"Хроническое воспаление часто протекает бессимптомно, постепенно подтачивая ресурсы сосудов и органов. Задача современной медицины — обнаружить этот процесс до появления клинических признаков болезни, когда профилактические меры еще способны изменить траекторию старения", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Противовоспалительное питание

Первым инструментом контроля биологического возраста Франчески называет изменение рациона. Цель — исключить продукты, провоцирующие иммунный ответ, и добавить нутриенты, подавляющие воспаление.

  • Ограничения: минимизация сахара, трансжиров и ультрапереработанной еды (фастфуд, колбасные изделия, промышленные сладости).
  • Основа рациона: продукты, богатые полифенолами и антиоксидантами — яблоки, лук, зеленый чай, куркума.
  • Жирные кислоты: акцент на омега-3, которые содержатся в морской рыбе и растительных маслах холодного отжима.

Гормезис: польза умеренного стресса

Второй шаг — активация механизмов самоочищения клеток. Этот процесс запускается через гормезис — кратковременное воздействие умеренного стресса, которое заставляет организм мобилизовать защитные ресурсы. К таким факторам относятся регулярные физические нагрузки и отказ от переедания. Особенно эффективным ученый считает отсутствие поздних приемов пищи: это дает клеткам возможность сосредоточиться на переработке поврежденных молекул и метаболического мусора, а не на переваривании еды во время сна.

Молекулярная гигиена и микробиом

Третье направление включает поддержку микрофлоры кишечника и соблюдение режима сна. Кишечный микробиом напрямую влияет на системный иммунитет. Для его здоровья требуется клетчатка из свежих овощей, фруктов и ферментированных продуктов (натуральный йогурт, квашеная капуста). Качественный сон продолжительностью 7-8 часов является обязательным условием для сдерживания маркеров воспаления.

Фактор Механизм влияния на старение
Лишний сахар Провоцирует гликацию белков и выброс воспалительных цитокинов.
Дефицит сна Нарушает восстановление нервной системы и повышает уровень кортизола.
Физкультура Активирует процесс обновления клеток и снижает системное воспаление.
Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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