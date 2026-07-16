Цифры в паспорте ни при чём: этот скрытый процесс разрушает организм быстрее любых инфекций

Биологический возраст человека определяется не датой в паспорте, а интенсивностью скрытых воспалительных процессов. Профессор Болонского университета Клаудио Франчески, выступая в РНЦХ имени Б. В. Петровского, представил концепцию "инфламмейджинга" (inflammaging) — старения, вызванного хроническим системным воспалением. По мнению ученого, именно этот вялотекущий процесс, не связанный с инфекциями, становится фундаментом для рака, диабета и деменции.
Организм каждого человека накапливает уникальную "иммунную биографию". В нее вписаны перенесенные в детстве инфекции, привычки питания, экологическая обстановка и уровень повседневного стресса. Эти факторы определяют, как быстро изнашиваются ткани. Профессор Франчески подчеркивает: разные органы у одного и того же человека могут иметь разный биологический возраст. Современная диагностика позволяет вычислить, какая система организма стареет быстрее остальных.
"Хроническое воспаление часто протекает бессимптомно, постепенно подтачивая ресурсы сосудов и органов. Задача современной медицины — обнаружить этот процесс до появления клинических признаков болезни, когда профилактические меры еще способны изменить траекторию старения", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.
Первым инструментом контроля биологического возраста Франчески называет изменение рациона. Цель — исключить продукты, провоцирующие иммунный ответ, и добавить нутриенты, подавляющие воспаление.
Второй шаг — активация механизмов самоочищения клеток. Этот процесс запускается через гормезис — кратковременное воздействие умеренного стресса, которое заставляет организм мобилизовать защитные ресурсы. К таким факторам относятся регулярные физические нагрузки и отказ от переедания. Особенно эффективным ученый считает отсутствие поздних приемов пищи: это дает клеткам возможность сосредоточиться на переработке поврежденных молекул и метаболического мусора, а не на переваривании еды во время сна.
Третье направление включает поддержку микрофлоры кишечника и соблюдение режима сна. Кишечный микробиом напрямую влияет на системный иммунитет. Для его здоровья требуется клетчатка из свежих овощей, фруктов и ферментированных продуктов (натуральный йогурт, квашеная капуста). Качественный сон продолжительностью 7-8 часов является обязательным условием для сдерживания маркеров воспаления.
|Фактор
|Механизм влияния на старение
|Лишний сахар
|Провоцирует гликацию белков и выброс воспалительных цитокинов.
|Дефицит сна
|Нарушает восстановление нервной системы и повышает уровень кортизола.
|Физкультура
|Активирует процесс обновления клеток и снижает системное воспаление.
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