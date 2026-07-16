Напитки долголетия стоят на каждой полке: внутренняя защита организма включается без дорогих добавок

Регулярное употребление кофе и чая помогает организму противостоять окислительному стрессу и защищает молекулы от внутренних повреждений, рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметила, что биологически активные вещества в составе этих напитков поддерживают здоровое состояние организма и продлевают жизнь при соблюдении умеренной дозировки.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайник

Ранее сообщалось, что масштабные исследования подтверждают связь между привычкой пить кофе или чай и общим укреплением здоровья. В частности, эксперты проекта UK Biobank установили, что люди, выпивающие по 1–2 чашки кофе ежедневно, демонстрируют более высокие показатели долголетия.

По словам Чернышовой, воздействие горячих напитков на человека во многом созвучно принципу Гиппократа, согласно которому одно и то же вещество может быть и лекарством, и ядом в зависимости от концентрации. Кофе и чай не только защищают клетки от разрушения, но и активизируют работу центральной нервной системы.

"Безусловно, в кофе и чае есть вещества, которые борются с окислительным стрессом, помогают организму избегать повреждений молекул и поддерживают его здоровое состояние. Кроме того, эти напитки благотворно влияют на центральную нервную систему, повышая концентрацию внимания и работоспособность. Польза в них точно есть, иначе человечество давно бы о них забыло, если бы не получало положительного эффекта от их употребления", — пояснила Чернышова.

Специалист подчеркнула, что избыток кофеина способен вызвать обратный эффект. В больших дозах напитки провоцируют обезвоживание. Для тех, кто следит за фигурой, важно понимать, как кофеин влияет на метаболизм и процессы жиросжигания.

При превышении допустимых норм за кратковременным приливом сил неминуемо следует упадок. Подобная реакция организма часто становится ответом на систематическое нарушение режима. Наука подтверждает, что привычки решают больше, чем гены, когда речь идет об активном долголетии.

"В больших дозах кофе может принести вред здоровью. Кстати, содержание кофеина в чае тоже высокое, а в зеленом чае даже выше, чем в кофе, поэтому эти напитки тоже не стоит сбрасывать со счетов и злоупотреблять ими. При большой дозировке кофе оказывает обезвоживающий эффект, а после пика бодрости наступает откат — через некоторое время может появиться вялость, слабость и потеря работоспособности. Ученые рекомендуют ограничиваться одной-двумя чашками кофе в день, а пять и более — это уже не полезно", — рассказала врач.

При этом важно учитывать, что некоторые компоненты рациона способны менять поведение препаратов, снижая эффективность терапии при гипертонии. Для сохранения баланса нутрициолог советует разнообразить питьевой режим. Вместо того чтобы полагаться только на один вид заварки, лучше чередовать черный и зеленый чай с травяными сборами, домашними компотами и чистой водой. Насыщение меню правильными жидкостями и нутриентами создает рацион, который защищает здоровье в течение многих лет.

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