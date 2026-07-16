Государство потребовало деньги назад: производитель ответил за опоздание с выпуском аналога

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Здоровье

Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре между Минпромторгом РФ и фармацевтической компанией "Фармапарк" из-за субсидии на разработку препарата инфликсимаб (аналог оригинального "Ремикейда"). Ведомство требовало взыскать с производителя 17 млн рублей штрафа за нарушение условий госконтракта, заключенного еще в 2018 году. Суд признал факт срыва сроков, но снизил сумму взыскания почти в пять раз.

Научная лаборатория
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Научная лаборатория

Сроки против реальности: почему возник конфликт

История началась в декабре 2018 года, когда "Фармапарк" получил от государства 151,2 млн рублей на освоение выпуска жизненно важного препарата. Инфликсимаб — это моноклональное антитело, применяемое при тяжелых аутоиммунных заболеваниях, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит. По условиям соглашения, лекарство должно было выйти на рынок в середине 2022 года.

Проверка в 2025 году показала, что фактически препарат поступил в оборот только в конце 2023 года. Минпромторг настаивал: компания не выполнила обязательства в срок, более того, на момент запланированного старта продаж у лекарства даже не было регистрационного удостоверения в ГРЛС. Вторым пунктом обвинения стала выручка: по правилам субсидирования, продажи за три года должны превысить объем госпомощи в три раза — составить не менее 453,6 млн рублей.

Вердикт суда: ковид как смягчающее обстоятельство

Суд встал на сторону компании в вопросе объемов реализации. Выяснилось, что "Фармапарк" заработал на продаже инфликсимаба 631,5 млн рублей, что значительно превышает заложенные в контракте показатели. Аргумент министерства о том, что часть выручки не стоит учитывать из-за сдвига графиков, суд отклонил, указав, что трехлетний период продаж логично отсчитывать от даты реального выхода на рынок, а не от гипотетических планов прошлых лет.

"Сдвиг сроков ввода сложного биологического препарата в оборот часто связан с объективными трудностями контроля качества и логистики. Однако для пациента критически важно, чтобы задержка не приводила к дефициту. В данном случае наличие на рынке других дженериков, например от компании "Биокад", страхует систему здравоохранения от нехватки терапии", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ключевым фактором для снижения штрафа стало признание влияния пандемии COVID-19. В 2020–2021 годах фармсектор столкнулся с глобальными разрывами в цепочках поставок сырья и оборудования, что затормозило многие исследовательские проекты. Учитывая это, суд уменьшил неустойку до 3,8 млн рублей.

Контекст и рыночная ситуация

Судебное разбирательство проходит на фоне постепенного ухода с российского рынка оригинального препарата "Ремикейд" от компании MSD. В июне 2026 года его регистрационное удостоверение было аннулировано по инициативе владельца, а последние поставки фиксировались весной 2023 года. Таким образом, отечественные аналоги от "Фармапарка" и "Биокада" фактически становятся основными средствами терапии для тысяч пациентов.

Несмотря на судебные издержки, "Фармапарк" демонстрирует финансовую устойчивость: при выручке в 4,2 млрд рублей за 2025 год чистая прибыль компании составила 786 млн рублей. Это позволяет говорить о том, что выплата штрафа не отразится на производственных мощностях предприятия.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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