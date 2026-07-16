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Кости станут намного прочнее: концентрат из зеленых ростков ускорил рост клеток в три раза

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Микрозелень брокколи содержит соединения, которые стимулируют клетки, участвующие в строительстве костей. Лабораторный эксперимент показал, что экстракт молодых ростков ускоряет минерализацию костной ткани и снижает интенсивность окислительного стресса — одного из факторов развития остеопороза. Это делает брокколи перспективным компонентом профилактического питания для укрепления скелета.

Брокколи
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брокколи

Механизм клеточного восстановления

В ходе исследования, опубликованного в журнале Food & Function, биологи протестировали влияние экстракта микрозелени на стромальные клетки человека. Эти клетки выполняют роль заготовок, способных превращаться в остеобласты — основные единицы, которые синтезируют костную матрицу.

Данные эксперимента свидетельствуют: под воздействием веществ из брокколи клетки активнее формировали минеральную основу. При использовании высоких концентраций экстракта маркеры костеобразования выросли более чем в три раза. Кроме того, зафиксировано усиление антиоксидантного ответа. Это принципиально для защиты скелета, так как избыток свободных радикалов повреждает ткани и провоцирует возрастную потерю плотности костей.

"Профилактика остеопороза напрямую зависит от стабильной работы остеобластов. Если питание помогает поддерживать их активность и одновременно снижает окислительную нагрузку на ткани, это замедляет разрушение костного каркаса, что особенно критично для людей старшего возраста", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Ресурс в молодых ростках

Основным действующим веществом исследователи называют глюкозинолаты. Это природные органические соединения, которыми богаты крестоцветные. В микрозелени (ростках возрастом до 14 дней) концентрация этих веществ в десятки раз выше, чем в зрелых кочанах брокколи.

В организме глюкозинолаты перерабатываются в активные формы, которые влияют на генетическую активность клеток. В частности, эксперимент показал ускорение работы генов, отвечающих за транспорт минералов в костную структуру.

Параметр влияния Результат теста на клетках
Минерализация кости Значительное ускорение формирования основы
Активность маркеров роста Увеличение более чем в 3 раза
Защита от оксидации Повышение антиоксидантного ресурса клеток

Границы клинического применения

Несмотря на убедительные показатели в клеточных культурах, переносить этот результат на прямое лечение остеопороза у людей преждевременно. Исследование является лабораторным этапом (in vitro). Физиология живого организма значительно сложнее: на всасывание и доставку активных веществ к костям влияют работа кишечника, гормональный фон и уровень физической активности.

Добавление микрозелени в рацион может рассматриваться как полезная привычка, но не как замена медикаментозной терапии, если она уже назначена врачом. Для укрепления костей по-прежнему необходим комплексный подход, включающий контроль уровня кальция и витамина D.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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