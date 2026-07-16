Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупать стали в разы больше: продажи элитных авто в России привели к резкому сдвигу в топе
Квартиры превратились в сырые подвалы: жителей Туркестана вынудили переехать в прихожие
Город накрыла необратимая природная катастрофа: последствия вдоха могут проявиться через годы
Ткань мироздания буквально трещит: Земля закручивает реальность вокруг своей оси прямо сейчас
Кости станут намного прочнее: концентрат из зеленых ростков ускорил рост клеток в три раза
Китайские технологии захватывают Казахстан: модернизация завода позволила выпустить дерзкие новинки
Клубничные кусты в июле просят внимания: урожай будущего лета закладывается именно сейчас
Анатомия красоты: как здоровая кожа головы стала главным секретом густых волос
Творог в тыквенных оладьях может испортить всё: как ошибка в выборе жирности погубила форму теста

Ногти не успевают восстановиться: вот что незаметно превращает их в тонкую и ломкую пластину

Здоровье » Красота

Длительное ношение стойких покрытий может истончить ногти: они становятся пористыми, ломкими и легко крошатся, а новое покрытие лишь усугубляет проблему. Для восстановления важно сделать перерыв, отказаться от искусственных материалов и пройти курс интенсивного ухода.

Маникюр
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Маникюр

Почему страдает натуральная пластина

Основной вред наносит не сам полимер, а агрессивные методы его удаления и подготовки поверхности. Постоянное использование фрез или растворителей истончает верхние слои кератина, нарушая естественную плотность ногтей. В условиях длительной изоляции под слоем базы ткани теряют влагу, что приводит к разрушению коллагеновых связей.

"Важно понимать, что ногтевая пластина нуждается в отдыхе от тяжелых материалов, когда она становится критически тонкой, иначе любые лечебные составы будут бессильны", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ситуация осложняется "парниковым эффектом", возникающим под искусственным покрытием. Без доступа воздуха и при нарушении гидролипидного баланса ногти превращаются в хрупкую чешую. Чтобы разорвать этот цикл, требуются регулярные паузы, во время которых происходит естественная регенерация.

Детокс и первые шаги к оздоровлению

Первым этапом реабилитации должен стать "сухой закон" — полный отказ от декоративных лаков на срок от 30 до 40 дней. Пока на поверхности сохраняются остатки базы, активные компоненты сывороток не могут проникнуть в глубокие слои.

Для тех, кто привык к безупречному виду рук, альтернативой может стать временный переход на эффект влажных ногтей с использованием лечебных прозрачных составов.

Признак повреждения Рекомендуемое действие
Расслоение края Максимальное укорачивание длины
Пористость и сухость Масляные ванночки и запечатывание
Болезненность пластины Полный отказ от аппаратных процедур

После очистки поверхности ногти начинают активно впитывать кальций и кератин. В этот период многие опасаются, что руки будут выглядеть неопрятно, однако современные мифы о гель-лаке часто преувеличивают необходимость постоянной маскировки проблемных зон искусственным глянцем.

Арсенал средств для укрепления

Ежедневный уход должен включать липидную терапию. Рекомендуется втирать в ногтевое ложе и зону кутикулы нерафинированные масла — миндальное или оливковое. Это помогает вернуть эластичность и предотвратить ломкость. Через две недели системного подхода ткани перестают слоиться и обретают здоровый блеск.

"Качественные сыворотки с гидролизованным кератином и витаминами А и Е работают только при нанесении на абсолютно чистую, обезжиренную поверхность", — объяснила в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Для ускорения синтеза собственного коллагена эффективны кислотно-масляные ванны. Смесь подогретого масла жожоба с лимонным соком насыщает пластину витамином С. Регулярные процедуры позволяют добиться визуального омоложения кистей рук за счет выравнивания текстуры и цвета ногтей.

Ограничения в период реабилитации

Процесс восстановления требует жестких ограничений. Главным врагом на этот период становятся металлические инструменты и грубые пилки.

Использовать следует только мелкоабразивные инструменты, двигаясь в одном направлении, чтобы не провоцировать расщепление краев. Также необходимо минимизировать контакт с бытовой химией, выполняя все работы по дому исключительно в перчатках.

"Зона матрикса — это сердце вашего будущего ногтя. Травмируя кутикулу металлическими щипцами, вы рискуете получить деформированную пластину на выходе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Соблюдение этого протокола позволяет за месяц полностью трансформировать внешний вид рук. Когда твердость тканей вернется к норме, можно снова использовать декоративные покрытия, но уже с обязательным чередованием периодов носки и отдыха.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Как быстро восстанавливаются ногти после гель-лака?

Полный цикл обновления пластины занимает от 4 до 6 месяцев. Однако заметное улучшение плотности и прекращение расслоения при правильном уходе наступает уже через 30 дней.

Можно ли использовать обычный лак во время отдыха?

В первые две недели детокса лучше отказаться от любых красящих пигментов. Позже можно использовать лечебные лаки, содержащие укрепляющие компоненты, но без формальдегида.

Помогают ли витамины изнутри?

Да, прием биотина и кальция способствует росту более прочного кератинового слоя, но внешняя поддержка маслами и сыворотками в период реабилитации первична.

Читайте также

Экспертная проверка: мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Новости футбола
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Ледяные снаряды размером с плод: аномальный удар по Кубани привел к серьезным разрушениям
Краснодарский край
Ледяные снаряды размером с плод: аномальный удар по Кубани привел к серьезным разрушениям
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Последние материалы
Смешала два вида муки — и ягодный тарт стал вкуснее, чем в лучшей кондитерской города
Слишком изысканно для обычного чая: как я придала домашнему бисквиту ресторанный шик
Классика, которую любят все: лучшие идеи для выпечки с яблочной начинкой
Секрет той самой текстуры: как приготовить вешенки в сметане, чтобы они не стали "резиновыми"
Игра на чувстве потери близких: расчетливая схема в Пензенской области открыла путь к шпионажу
Забудьте о рваном тесте: один секретный компонент сделал вареники идеально шелковистыми
Ягоды больше не превратят тесто в кашу: этот прием обеспечил идеальную текстуру мякиша в кексе
В холодильнике закончились яйца: спасло ситуацию сочетание простых продуктов из шкафа
Забудьте про сухие коржи: добавка в крем изменила текстуру домашнего клубничного торта
Дорогая игрушка для богатых: новые правила льгот лишат смысла покупку электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.