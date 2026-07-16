Горькая правда о здоровой еде: производители годами маскировали вредные добавки под новыми именами

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Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Популярность кетодиеты и низкоуглеводного питания спровоцировала бум продуктов с пометками "zero carbs" и "low carb". Покупатели часто воспринимают такие надписи как гарантию безопасности для фигуры, однако эксперты предупреждают: абсолютное отсутствие углеводов в натуральной пище — редкость, а завлекательные этикетки не регулируются законом. Жесткое ограничение углеводов без медицинского контроля способно привести к опасным состояниям, включая поражение почек и кетоацидоз.

Пожилые мужчины выбирают без сахара йогурт в магазине
Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Пожилые мужчины выбирают без сахара йогурт в магазине

Мифы о составе и закон о маркировке

Продуктов, в которых углеводы отсутствуют полностью, в природе крайне мало. К ним относятся чистая вода, растительные и животные жиры, а также несладкие чай и кофе. Даже в мясе и рыбе, традиционно считающихся белковыми продуктами, присутствуют следовые количества углеводных соединений. Маркировка "без углеводов" на сложных продуктах чаще всего является маркетинговым преувеличением.

Ситуация с надписью "низкоуглеводный" еще сложнее. В законодательстве на данный момент нет четких регламентов или стандартов, которые определяли бы, какое содержание сахаров и крахмала позволяет наносить такую метку. Производитель самостоятельно решает, использовать этот ярлык или нет, ориентируясь на покупательский спрос, а не на медицинские нормы.

"Низкоуглеводная диета — это серьезное вмешательство в обмен веществ, которое требует взвешенного подхода к выбору продуктов. Вместо того чтобы доверять броским надписям на лицевой стороне упаковки, необходимо изучать таблицу КБЖУ. При строгом кетогенном рационе допустимым считается содержание 1-5 граммов углеводов на 100 граммов продукта, но даже эти цифры не делают еду автоматически полезной", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Где прячутся скрытые сахара

Даже если продукт относится к категории разрешенных (например, птица или овощи), промышленные методы обработки могут превратить его в "углеводную бомбу". В мясных полуфабрикатах, сосисках и готовых котлетах часто используются загустители, мука и крахмал. Овощные консервы и соусы нередко содержат добавленный сахар для коррекции вкуса.

Производители часто маскируют сахар под терминами, которые не вызывают у покупателя ассоциаций со сладостями:

  • Мальтодекстрин и декстроза;
  • Патока и различные сиропы;
  • Глюкоза или модифицированные крахмалы.

Наличие этих компонентов в составе автоматически исключает продукт из категории низкоуглеводных. Кроме того, полное отсутствие углеводов не означает низкую калорийность или пользу. Продукты вроде бекона или жирных мясных деликатесов содержат избыток соли и насыщенных жиров, что при регулярном употреблении повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий и болезней суставов.

Риски экстремальных диет для организма

Нормы здорового питания предполагают, что углеводы должны составлять от 50% до 60% суточного рациона. Они необходимы для обеспечения мозга энергией и стабильной работы желудочно-кишечного тракта, так как углеводная пища — основной источник клетчатки.

Резкое сокращение этой статьи рациона может спровоцировать кетоацидоз — состояние, при котором в крови накапливаются токсичные продукты распада жиров. Это создает колоссальную нагрузку на почки и может привести к системным сбоям в работе организма. Врачи рекомендуют ограничивать не все углеводы, а только легкоусвояемые ("быстрые"): сахар, кондитерские и белые мучные изделия.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью исключить углеводы из рациона?

Это не только сложно технически, но и опасно для здоровья. Полный отказ лишает организм клетчатки и глюкозы, необходимой для работы мозга. Разумный подход заключается в снижении доли простых сахаров, а не в полном исключении всех углеводов.

На что смотреть при покупке, кроме состава?

Важна целостность упаковки. Конденсат внутри пачки, вздутие или повреждения тары — признаки нарушения температурного режима или порчи продукта. Даже самый "правильный" по составу продукт в испорченном виде опасен для здоровья.

Кому противопоказаны низкоуглеводные диеты?

Любые экстремальные ограничения рациона запрещены людям с заболеваниями почек, печени, сахарным диабетом первого типа и нарушениями работы ЖКТ. Перед изменением системы питания обязательна консультация врача.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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