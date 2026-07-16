Опасность в каждом глотке: привычный состав питьевой воды спровоцировал угрозу для материнства

Риск преждевременных родов может возрастать даже при употреблении питьевой воды, содержание нитратов в которой формально не нарушает государственные стандарты безопасности. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кентербери (Новая Зеландия), проанализировав данные более чем о 700 тысячах случаев беременности за 13 лет.

Фото: unsplash.com by Isaac Quesada is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина с ребенком

Масштаб исследования и результаты

Ученые использовали национальный регистр Новой Зеландии, изучив исходы 735 831 одноплодной беременности в период с 2008 по 2021 год. Для оценки воздействия нитратов — соединений азота, попадающих в воду из удобрений и сточных вод, — исследователи сопоставили адреса проживания матерей с данными систем водоснабжения и математическими моделями распределения загрязнений.

Анализ показал статистическую связь: вероятность преждевременных родов увеличивалась примерно на 1% на каждый дополнительный миллиграмм нитратного азота в литре воды. В группе с наиболее высокими показателями воздействия риск был на 8% выше, чем в группе с минимальным уровнем нитратов. Наиболее сильная корреляция зафиксирована в случаях экстремально раннего прерывания беременности.

"Хотя работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно нитраты вызывают преждевременные роды, она выявляет тревожную тенденцию. Важно понимать, что на исход беременности влияет множество факторов, и качество воды — лишь один из них, требующий особого внимания на этапе планирования", — подчеркнула врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Разрыв между нормами и реальностью

Главный вывод работы заключается в том, что негативные изменения фиксировались при концентрациях нитратов значительно ниже официально разрешенных пределов. В России, как и во многих странах мира, предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов в питьевой воде установлена на уровне 45-50 мг/л. Это значение было выбрано в первую очередь для профилактики метгемоглобинемии ("синдрома синего ребенка") — опасного состояния, при котором кровь младенца теряет способность переносить кислород.

Однако в новом исследовании риски начинали расти уже при содержании нитратов около 3 мг/л (в пересчете на российские стандарты). Это в 15 раз меньше официально допустимого порога. Авторы работы отмечают, что если выявленная связь является причинно-следственной, то до 4% преждевременных родов в стране могут быть косвенно связаны с качеством воды.

Параметр сравнения Значение Российский норматив (СанПиН) 45 мг/л нитратов Уровень, при котором рос риск в исследовании около 3 мг/л (эквивалент) Увеличение риска на каждый 1 мг/л азота ~ 1%

h2 id="expert_view">Опасны ли нитраты на самом деле?

Исследователи признают: невозможно полностью исключить влияние других загрязнителей или факторов образа жизни. В сельскохозяйственных районах, где уровень нитратов выше, вода может содержать пестициды или микроорганизмы, которые также влияют на здоровье. Тем не менее аналогичные данные ранее получали ученые в США и Дании, что делает новозеландские выводы более весомыми.

"Беременным женщинам, особенно проживающим в зонах активного земледелия, стоит обращать внимание на источник воды. Если это личная скважина или колодец, регулярный лабораторный контроль химического состава обязателен, так как бытовые фильтры-кувшины не всегда эффективно справляются с растворенными солями азота", — объяснил врач-терапевт Анна Кузнецова.

Пока механизмы воздействия нитратов на течение беременности до конца не ясны, эксперты рекомендуют придерживаться принципа осторожности и использовать для питья воду из проверенных источников с минимальным уровнем минерализации.

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