Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море, пустыни и ноль проблем с документами: безвизовый рай, который стал главным открытием года
Эстетика тела за две недели: выполнение всего одного элемента дома преображает силуэт
Городской транспорт буквально перекроили: в Минске изменят движение трамваев
Город задыхается от старых труб: Минск перешел на технологию, которая избавит улицы от раскопок
Масштабные облавы ГАИ в Минске: под прицел инспекторов попадут даже владельцы легковых авто
Алкоголь чистит сосуды только в сказках: кардиолог рассказал, как ослабевает сердце
Сырные оладьи требуют особого подхода: только холодный старт придаст им форму и глянец
Биологические часы сломаны: жители мегаполисов массово теряют время сна из-за скрытого фактора
Небо над Брестской областью разверзлось: погодные аномалии ударили по срокам сбора зерновых

Эпоха климатической стабильности завершена: Великобритания столкнулась с необратимым сдвигом

Здоровье

Климатические нормы XX века окончательно ушли в прошлое. К такому выводу пришли эксперты Метеорологического управления Великобритании (Met Office) в свежем отчете State of the UK Climate. Данные наблюдений подтверждают: погода, считавшаяся типичной сто лет назад, больше не вернется. Трансформация затронула не только среднегодовые цифры, но и экстремальные значения, которые теперь становятся новой реальностью.

Летняя прогулка в парке
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Летняя прогулка в парке

"Мы наблюдаем не просто временные колебания, а структурную перестройку климата. Повышение средних температур напрямую влияет на частоту обострений хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. Организм человека адаптирован к определенным диапазонам, и выход за их пределы — это серьезный стресс для всех органов и систем", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Градус растет: Лондон и Юго-Восток

Наиболее радикальные изменения зафиксированы в юго-восточной Англии. Статистика показывает, что пиковые температуры в самый жаркий день года здесь выросли в среднем на 4,5 °C по сравнению с началом прошлого столетия. Это колоссальный скачок для экосистемы и городской инфраструктуры.

Лондон превратился в индикатор глобального перегрева. За последние десять лет в британской столице количество дней с температурой выше 30 °C увеличилось в четыре раза по сравнению с периодом 1961-1990 годов. Аналогичная ситуация наблюдается и с "тропическими ночами", когда столбик термометра не опускается ниже 18 °C. Отсутствие ночного охлаждения лишает организм возможности восстановиться, что особенно опасно для пожилых людей и детей.

Показатель Изменение (Лондон)
Дни с температурой >30 °C Рост более чем в 4 раза
Тёплые ночи (>18 °C) Частота выросла в 4 раза
Пик летней температуры +4,5 °C к норме начала XX века

Почему это важно для каждого

Метеорологи подчеркивают: климат 1900 года исчез физически. Это означает, что старые методы планирования — от медицины до городского строительства — больше не работают. Лиз Бентли, глава Королевского метеорологического общества, отмечает, что речь идет не о прогнозах на отдаленное будущее, а о событиях, происходящих здесь и сейчас.

Затяжные волны жары, которые Европа пережила в мае и июне, стали рекордными за всю историю наблюдений. Постоянное использование ископаемого топлива ускоряет этот процесс, делая экстремальные погодные явления регулярными. Для обывателя это означает пересмотр образа жизни: от рациона питания в летний период до изменений в графике физической активности.

"Регулярные периоды аномальной жары повышают риски теплового удара и обезвоживания. При таких температурных скачках, которые мы видим в отчетах метеорологов, возрастает нагрузка на легкие. Группе риска — людям с астмой или ХОБЛ — необходимо заранее обсуждать с врачом план действий при резком потеплении", — предупредила врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли менять режим приема лекарств летом?

Некоторые препараты могут влиять на терморегуляцию или выведение жидкости. При наступлении аномальной жары проконсультируйтесь с врачом, но ни в коем случае не отменяйте терапию самостоятельно.

Кому опаснее всего изменение климатических норм?

В первую очередь людям с заболеваниями сердца, почек и органов дыхания, а также маленьким детям, чья система терморегуляции еще не до конца сформирована.

Можно ли адаптироваться к новым температурам?

Человеческий организм обладает адаптационными механизмами, но скорость текущих изменений климата выше возможностей биологической эволюции. Помочь могут поведенческие привычки: питьевой режим, кондиционирование и сокращение активности в пиковые часы.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова, врач-пульмонолог Людмила Артамонова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Сырные оладьи требуют особого подхода: только холодный старт придаст им форму и глянец
Биологические часы сломаны: жители мегаполисов массово теряют время сна из-за скрытого фактора
Небо над Брестской областью разверзлось: погодные аномалии ударили по срокам сбора зерновых
Шестьдесят восемь людей исчезли в чащах Белоруссии: сколько уже найдено
Хватит мучать свои грядки: традиционные ритуалы, которые обязан сделать каждый дачник до наступления осени
Ветеринары бьют тревогу: одна ошибка в подсчете возраста может стоить кошке жизни
Не еда и не возраст: назван главный фактор, который каждый день крадет здоровье и молодость
Свои коровы продуктивнее: визит Лукашенко в Устье определит будущее молочного скотоводства
Город превратился в сцену: церемония в Витебске ознаменовала начало "Славянского базара"
Российский бизнес оказался между молотом и наковальней: скрытая проблема выходит наружу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.