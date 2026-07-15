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Алкоголь чистит сосуды только в сказках: кардиолог рассказал, как ослабевает сердце

Здоровье

Среди обывателей десятилетиями циркулирует убеждение, что регулярное употребление спиртного якобы защищает сосуды от холестериновых бляшек и предотвращает сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиолог Тамаз Гаглошвили выступил с опровержением этого опасного заблуждения, указав на агрессивное воздействие этанола на сердечную мышцу и проводящую систему органа.

Мужчина держится за грудь
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь

Вопреки легендам о "здоровом сердце алкоголика", люди, злоупотребляющие спиртным, попадают в группу высокого риска по целому спектру патологий. В первую очередь речь идет о развитии гипертонии и мерцательной аритмии. Последняя часто становится прямой причиной тромбоэмболий и инсультов. Хроническая интоксикация приводит к необратимым изменениям тканей, провоцируя сердечную недостаточность, при которой орган теряет способность эффективно перекачивать кровь.

Данные клинических наблюдений показывают, что этанол не "чистит" организм, а создает условия для возникновения инфаркта миокарда. Токсическое поражение клеток сердца (кардиомиоцитов) в сочетании с перепадами артериального давления нивелирует любые гипотетические плюсы, которые сторонники "народной медицины" приписывают алкоголю.

"Идея о пользе малых или умеренных доз алкоголя для профилактики атеросклероза давно признана несостоятельной. Этанол — это прямой кардиотоксический яд. У пациентов с зависимостью мы чаще видим не 'чистые сосуды', а растянутые, дряблые сердца и тяжелые нарушения ритма, которые крайне трудно поддаются лечению", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Последствия регулярного употребления спиртного

Медицинское сообщество придерживается строгой позиции: безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество этанола заставляет сердце работать на износ, повышая нагрузку на миокард и сосудистую стенку.

Заболевание Механизм влияния алкоголя
Гипертония Стимуляция выброса адреналина и спазм сосудов
Мерцательная аритмия Нарушение электролитного баланса и токсическое повреждение предсердий
Кардиомиопатия Замещение мышечной ткани жировой и соединительной, расширение камер сердца

У пациентов, регулярно употребляющих спиртное, даже при отсутствии выраженного атеросклероза, риск внезапной сердечной смерти остается стабильно высоким. Это связано с электрической нестабильностью миокарда, которую провоцируют продукты распада алкоголя.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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