Биологические часы сломаны: жители мегаполисов массово теряют время сна из-за скрытого фактора

Повышение средних ночных температур из-за изменения климата лишает жителей планеты примерно 56 часов сна ежегодно. К такому выводу пришли аналитики организации Climate Central, проанализировав данные по 1338 городам мира за период с 2020 по 2025 год. Около шести часов из этого дефицита — фактически полная бессонная ночь — являются прямым следствием глобального потепления, вызванного антропогенными факторами.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мужчина сидит на кровати в темной комнате, держась за голову в момент стресса или бессонницы

Исследование, опубликованное в Bloomberg, показывает, что проблема ночного перегрева стремительно прогрессирует. В 1335 изученных городах нехватка сна из-за климатических сдвигов выросла вдвое по сравнению с показателями начала 1970-х годов. В 840 мегаполисах ситуация еще серьезнее: время вынужденного бодрствования из-за духоты увеличилось более чем в три раза.

Где спят меньше всего

Основной удар принимают на себя регионы с и без того жарким климатом, где возможности организма по терморегуляции достигают предела. Лидерами по "потере" сна стали страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки.

Регион Общая потеря сна в год (часы) Доля влияния климата (часы) Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ 55 — 87 12 — 16 Индия, Юго-Восточная Азия 78 — 91 8 — 9 Западная Африка 65+ 10 — 11 США (среднее) 36 ~4

Почему ночная жара опаснее дневной

Механизм восстановления организма завязан на снижении температуры тела во время глубоких фаз сна. Когда окружающая среда не дает телу эффективно отдавать тепло, циклы сна нарушаются: он становится поверхностным, коротким и прерывистым. В отличие от дневного зноя, от которого можно защититься в помещении или снизив активность, ночной перегрев бьет по базовым биологическим процессам.

"Нарушение температурного режима в спальне напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Когда мы не остываем ночью, сердце вынуждено работать более интенсивно для обеспечения терморегуляции, что лишает сосуды необходимого отдыха и повышает риски гипертонических кризов", — предупредил врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Хронический недосып, даже если речь идет о "потерянных" 10-15 минутах в сутки, имеет накопительный эффект. Это ведет к снижению когнитивных функций, ослаблению иммунитета и метаболическим нарушениям. Глобальное потепление превращает климатический фактор в значимую гигиеническую проблему, которую сложнее купировать простым проветриванием.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли кондиционер полностью решить проблему?

Кондиционер снижает температуру воздуха, но создает риск переохлаждения и сухости слизистых. Оптимальный вариант — охлаждение помещения до сна и поддержание температуры около 18-20 градусов, но не прямой обдув во время отдыха.

Кто находится в группе риска?

Наиболее уязвимы пожилые люди и пациенты с заболеваниями сердца. У них механизмы терморегуляции работают слабее, и повышение ночной температуры даже на 2-3 градуса выше нормы может спровоцировать ухудшение состояния.

Можно ли компенсировать "климатический" недосып дневным сном?

Дневной сон может временно поднять бодрость, но он не заменяет полноценный ночной отдых и не восстанавливает глубокие фазы сна, которые критически важны для работы мозга и очистки организма от токсинов.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов