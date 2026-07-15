Молодость из чужого тела: в США раскрыли шокирующую сторону нового укола красоты

В США индустрия красоты перешла этическую черту: на рынке появился инъекционный препарат Alloclae, созданный на основе жировой ткани умерших людей. Производитель Tiger Aesthetics продвигает новинку как "прорывную" альтернативу ботоксу и традиционной липофиляции, однако медицинское сообщество уже окрестило продукт "зомби-филлером". Пока американские клиники расширяют список специалистов, имеющих право вводить трупный материал, эксперты предупреждают о рисках некроза тканей и долгосрочных последствиях, которые могут проявиться лишь спустя десятилетие.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два врача проводят хирургическую операцию

Трупный жир вместо синтетики: как это работает

Препарат Alloclae позиционируют как идеальное решение для тех, кто боится синтетических филлеров и сложных операций. Процедура занимает менее часа, не требует наркоза и обещает отсутствие реабилитации. Технология подразумевает использование донорской ткани, из которой, по заверениям Tiger Aesthetics, полностью удаляется ДНК донора. С мая прошлого года такие инъекции получили более 2000 пациентов в США. Если раньше препарат доверяли только опытным хирургам, то теперь его разрешили вводить даже среднему медперсоналу.

"Пересадка тканей от другого человека — практика не новая, но обычно она продиктована спасением жизни. В косметологии же мы сталкиваемся с тем, что ради контура скул или объема губ используется биоматериал умерших. Это вызывает огромные вопросы к биологической безопасности, ведь даже при самой тщательной очистке риск отторжения или отдаленного рубцевания остается крайне высоким", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Стоимость одного шприца объемом 12,5 кубических сантиметров составляет 2250 долларов. Компания активно сотрудничает с банками тканей по всей Америке и планирует расширять критерии донорства, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако за коммерческим успехом стоит мрачная реальность: люди, завещавшие свои тела науке, вряд ли предполагали, что их останки станут сырьем для индустрии омоложения. Порой погоня за внешним совершенством заставляет забыть о том, что психология общения и внутреннее состояние важнее сомнительных инъекций.

Цена "мертвой" красоты: осложнения и этика

Несмотря на агрессивный маркетинг, уже известны случаи тяжелых осложнений. CNN описывает историю пациентки, столкнувшейся с некрозом (омертвением) тканей груди после инъекций Alloclae. Даже повторные операции не смогли полностью устранить последствия. Российские специалисты настроены крайне скептически к американскому "ноу-хау", указывая на то, что чужеродный жир ведет себя в организме непредсказуемо.

"В медицине пробовали вводить многое: от телячьего апоневроза до трупных хрящей. Но жир — это очень сложная структура. Собственный жир пациента, пересаженный из одной зоны в другую, приживается хорошо, а чужой биоматериал часто провоцирует воспаление. Чтобы понять реальную опасность такого препарата, нужно наблюдать пациентов минимум 10 лет, а не выпускать продукт на рынок через два года", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для многих эстетическая медицина стала способом борьбы с возрастными изменениями, но врачи напоминают, что здоровье лица начинается не с филлеров. Например, спазмы в мышцах шеи и плохая осанка старят гораздо сильнее, чем отсутствие объема в скулах, а их устранение безопаснее любых "зомби-инъекций".

Почему в России за "зомби-филлеры" грозит тюрьма

Появление Alloclae или его аналогов на легальном российском рынке невозможно. Законодательство РФ жестко регулирует оборот органов и тканей. Использование тела умершего человека в коммерческих целях для производства косметики не просто аморально, но и подпадает под несколько уголовных статей. В России действует презумпция согласия на донорство для спасения жизни, но не для эстетической коррекции.

"В нашей стране коммерциализация тела умершего — это табу. Попытка легализовать производство косметических продуктов из трупных тканей вызвала бы мощнейшее общественное отторжение и уголовное преследование. За ввоз и сбыт таких препаратов можно получить до 12 лет лишения свободы, так как это нарушает все нормы закона об охране здоровья и погребении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Параметр сравнения Препарат Alloclae (США) Происхождение Жировая ткань умерших доноров Статус в РФ Запрещен (уголовная ответственность) Основные риски Некроз тканей, отторжение, рубцевание Стоимость процедуры От 2250 до 50 000 долларов

Ответы на популярные вопросы о препарате Alloclae

Правда ли, что в препарате остается ДНК другого человека?

Производитель заявляет, что в процессе обработки ДНК донора полностью удаляется, оставляя только "каркас" жировой ткани. Однако независимых долгосрочных исследований, подтверждающих абсолютную безопасность этой очистки, пока нет.

Может ли этот препарат появиться в России официально?

Нет, это исключено. Российское право и этические нормы запрещают использование тканей умерших в косметических целях. За продажу и применение подобных средств предусмотрены длительные сроки тюремного заключения.

Какие осложнения чаще всего фиксируют врачи?

Наиболее опасным осложнением является некроз — отмирание живых тканей пациента. Также врачи предупреждают о риске хронического воспаления и образовании грубых внутренних рубцов, которые крайне сложно удалить хирургически.

Кого в США допускают к проведению процедур?

Изначально это были только пластические хирурги, но из-за высокого спроса право на инъекции получили медсестры и эстетисты, что, по мнению экспертов, еще больше повышает риски для пациентов.

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