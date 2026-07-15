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Смертельная маскировка под крем: в России начали зачистку рынка от опасного двойника Оземпика

Здоровье » Ваше здоровье

Роспотребнадзор начал масштабное изъятие из российского оборота экспериментального препарата ретатрутид, который продвигался в сети как мощный конкурент знаменитого "Оземпика". Под видом безобидной косметики по уходу за кожей дельцы продавали инъекционное средство для экстремального похудения, флакон которого обходился покупателям в 30 тысяч рублей. Ведомство уже приступило к аннулированию деклараций на подозрительный товар, поскольку препарат не прошел государственную регистрацию и может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Фармацевт рассматривает таблетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт рассматривает таблетки

Маскировка под косметику: как опасный препарат попал на рынок

Схемы реализации ретатрутида в России напоминали работу теневого фармрынка. По данным мониторинга, продавцы оформляли документы на вещество как на средство для наружного применения, скрывая его истинную природу. Однако в закрытых чатах и описаниях товаров покупателям открыто предлагали делать инъекции, обещая стремительное избавление от лишних килограммов. Такая подмена понятий позволяла обходить строгий контроль, который проходят все жизненно важные лекарственные препараты и биологически активные добавки на территории страны.

"Продажа лекарственного вещества под видом косметики — это прямое нарушение закона и серьезный риск для покупателя. Мы не знаем, в каких условиях производился этот раствор, какова реальная концентрация действующего вещества и какие примеси там могут содержаться", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Что известно о ретатрутиде: сухие цифры и реальные риски

На Западе ретатрутид действительно считается "восходящей звездой" фармакологии. Предварительные клинические испытания показали впечатляющий результат: участники, получавшие максимальные дозы, теряли до 24,2% веса всего за 48 недель. Это значительно выше показателей многих существующих аналогов. Однако препарат все еще находится в стадии активного изучения. Окончательных данных о долгосрочном влиянии на состояние сердечно-сосудистой системы и риск развития онкологических заболеваний на данный момент нет.

"Любые гормональные вмешательства в процесс обмена веществ требуют ювелирной точности. Ретатрутид влияет на рецепторы сразу нескольких гормонов, и бесконтрольное применение такой "тяжелой артиллерии" может привести к необратимым сбоям в работе поджелудочной железы и щитовидки", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Почему самолечение экспериментальными средствами недопустимо

Роспотребнадзор подчеркивает: отсутствие регистрации означает, что государство не гарантирует безопасность состава и соответствие заявленным характеристикам. Покупка препарата за 30 тысяч рублей "с рук" в интернете фактически является участием в сомнительном эксперименте над собственным организмом. Важно помнить, что даже официально разрешенные средства для коррекции веса назначаются только после обследования, так как лишние килограммы могут быть связаны с хроническим недосыпом или серьезными гормональными нарушениями.

"Когда человек пытается похудеть с помощью инъекций неизвестного происхождения, он подвергает себя колоссальному стрессу. Ожидание быстрого чуда часто сменяется разочарованием или проблемами со здоровьем, что только усугубляет психологическое состояние", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Параметр сравнения Ретатрутид (ситуация в РФ)
Юридический статус Не зарегистрирован, изымается из продажи
Способ реализации Незаконно скрывался под видом косметики
Средняя стоимость Около 30 000 рублей за флакон
Результативность (исследования) До 24,2% снижения веса (стадия испытаний)

Ответы на популярные вопросы о ретатрутиде

Помогает ли ретатрутид похудеть быстрее "Оземпика"?

Предварительные данные зарубежных испытаний показывают более высокую эффективность, но эти исследования еще не завершены, и препарат официально не допущен к терапии для широких масс.

Почему Роспотребнадзор запретил его сейчас?

Ведомство выявило факт продажи вещества под ложной декларацией "косметического средства", что является грубым нарушением правил безопасности потребителей.

Чем опасна покупка препарата через интернет?

Основной риск — полная неизвестность состава и условий хранения. Вы рискуете получить подделку или испорченный продукт, который может вызвать сепсис или тяжелую аллергию.

Можно ли использовать его при диабете?

В России препарат не сертифицирован ни для лечения диабета, ни для похудения. Использование любого незарегистрированного средства смертельно опасно.

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Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, психолог Надежда Осипова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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