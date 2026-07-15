Смертельная маскировка под крем: в России начали зачистку рынка от опасного двойника Оземпика

Роспотребнадзор начал масштабное изъятие из российского оборота экспериментального препарата ретатрутид, который продвигался в сети как мощный конкурент знаменитого "Оземпика". Под видом безобидной косметики по уходу за кожей дельцы продавали инъекционное средство для экстремального похудения, флакон которого обходился покупателям в 30 тысяч рублей. Ведомство уже приступило к аннулированию деклараций на подозрительный товар, поскольку препарат не прошел государственную регистрацию и может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей.
Схемы реализации ретатрутида в России напоминали работу теневого фармрынка. По данным мониторинга, продавцы оформляли документы на вещество как на средство для наружного применения, скрывая его истинную природу. Однако в закрытых чатах и описаниях товаров покупателям открыто предлагали делать инъекции, обещая стремительное избавление от лишних килограммов. Такая подмена понятий позволяла обходить строгий контроль, который проходят все жизненно важные лекарственные препараты и биологически активные добавки на территории страны.
"Продажа лекарственного вещества под видом косметики — это прямое нарушение закона и серьезный риск для покупателя. Мы не знаем, в каких условиях производился этот раствор, какова реальная концентрация действующего вещества и какие примеси там могут содержаться", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
На Западе ретатрутид действительно считается "восходящей звездой" фармакологии. Предварительные клинические испытания показали впечатляющий результат: участники, получавшие максимальные дозы, теряли до 24,2% веса всего за 48 недель. Это значительно выше показателей многих существующих аналогов. Однако препарат все еще находится в стадии активного изучения. Окончательных данных о долгосрочном влиянии на состояние сердечно-сосудистой системы и риск развития онкологических заболеваний на данный момент нет.
"Любые гормональные вмешательства в процесс обмена веществ требуют ювелирной точности. Ретатрутид влияет на рецепторы сразу нескольких гормонов, и бесконтрольное применение такой "тяжелой артиллерии" может привести к необратимым сбоям в работе поджелудочной железы и щитовидки", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Роспотребнадзор подчеркивает: отсутствие регистрации означает, что государство не гарантирует безопасность состава и соответствие заявленным характеристикам. Покупка препарата за 30 тысяч рублей "с рук" в интернете фактически является участием в сомнительном эксперименте над собственным организмом. Важно помнить, что даже официально разрешенные средства для коррекции веса назначаются только после обследования, так как лишние килограммы могут быть связаны с хроническим недосыпом или серьезными гормональными нарушениями.
"Когда человек пытается похудеть с помощью инъекций неизвестного происхождения, он подвергает себя колоссальному стрессу. Ожидание быстрого чуда часто сменяется разочарованием или проблемами со здоровьем, что только усугубляет психологическое состояние", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
|Параметр сравнения
|Ретатрутид (ситуация в РФ)
|Юридический статус
|Не зарегистрирован, изымается из продажи
|Способ реализации
|Незаконно скрывался под видом косметики
|Средняя стоимость
|Около 30 000 рублей за флакон
|Результативность (исследования)
|До 24,2% снижения веса (стадия испытаний)
Предварительные данные зарубежных испытаний показывают более высокую эффективность, но эти исследования еще не завершены, и препарат официально не допущен к терапии для широких масс.
Ведомство выявило факт продажи вещества под ложной декларацией "косметического средства", что является грубым нарушением правил безопасности потребителей.
Основной риск — полная неизвестность состава и условий хранения. Вы рискуете получить подделку или испорченный продукт, который может вызвать сепсис или тяжелую аллергию.
В России препарат не сертифицирован ни для лечения диабета, ни для похудения. Использование любого незарегистрированного средства смертельно опасно.
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