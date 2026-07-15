Заснуть станет проще после правильного перекуса: природный мелатонин помогает мозгу отключиться

Вишня и черешня способны облегчить процесс засыпания благодаря содержанию растительного мелатонина, однако их употребление непосредственно перед отдыхом подходит далеко не всем. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в комментарии для Pravda.Ru объяснила, в каких случаях горсть ягод на ночь принесет пользу, а когда спровоцирует проблемы с пищеварением и лишним весом.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

По словам эксперта, использование ягод как натурального снотворного оправдано только при легких сложностях с засыпанием. В ситуациях, когда бессонница вызвана серьезными органическими поражениями или хроническими патологиями, растительные источники гормона сна не окажут выраженного влияния.

При этом важно учитывать не только наличие мелатонина, но и реакцию желудочно-кишечного тракта на клетчатку и органические кислоты. Специалисты в области медицины подчеркивают, что вечерний рацион должен быть сбалансированным, чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения без лишней нагрузки.

"Вишня, как и черешня, содержит растительный мелатонин. При серьезных нарушениях сна, вызванных органическими патологиями, горсть ягод не даст эффекта. А вот при незначительных проблемах с засыпанием она может помочь. То же самое касается черешни, их сока или смузи, однако лучше просто съесть горсть вишни", — пояснила Соломатина.

Диетолог акцентировала внимание на том, что ягоды на десерт после плотного ужина, особенно включающего мясные блюда, — это неудачное решение. Сахара начинают бродить в желудке, пока переваривается белок, что приводит к метеоризму и дискомфорту. Вместо полноценного восстановления и очищения во время сна организм человека вынужден тратить ресурсы на тяжелые процессы пищеварения. Хроническое игнорирование правил гигиены питания часто приводит к тому, что последствия для обмена веществ становятся заметны уже через короткое время.

"В черешне сахара больше, чем в вишне, поэтому перед сном она подходит не всем — особенно тем, у кого есть лишний вес. Полученный сахар нужно утилизировать, превратить в энергию, но во время сна она расходуется не в том объёме, который содержится в сладких ягодах — во фруктозе, сахарозе и других углеводах. Поэтому это не самый лучший вариант. Однако если человек нормально переносит горсть черешни или вишни на ночь, желудок не перегружен, нет лишнего веса и проблем с уровнем глюкозы, то вполне можно себе позволить", — отметила специалист.

Для тех, кто не имеет проблем с лишним весом и хорошо переносит фруктозу, горсть вишни за три часа до сна может стать альтернативой БАДам. Помимо вишни, подобным эффектом обладают киви и бананы, содержащие предшественник серотонина — триптофан. Однако при наличии повреждений слизистой желудка кислые ягоды натощак могут вызвать боли.

Стоит помнить, что правильный ужин помогает нервной системе переключиться в режим покоя без медикаментозного вмешательства. Если же засыпание остается проблемой, важно проверить состояние организма, так как методы борьбы с бессонницей подбираются индивидуально. Длительный дефицит ночного отдыха крайне опасен, ведь даже одна бессонная ночь запускает каскад негативных реакций в сосудистой системе.

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