Паразит лишил женщину зрения: одна ошибка с контактными линзами оказалась роковой

Обычное умывание обернулось для жительницы Великобритании Эммы Марсден потерей зрения и длительным лечением. Причиной стал акантамебный кератит — редкое, но тяжелое инфекционное заболевание глаз, вызванное простейшими организмами, которые обитают в почве и воде, включая водопроводную. История пациентки, опубликованная в Mirror, подчеркивает критическую опасность контакта линз с нестерильной водой.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Контактные линзы

Инцидент произошел во время работы в конюшне: женщина упала в емкость с грязной водой. Несмотря на то что она сразу умылась, Марсден совершила фатальную ошибку — не сняла контактные линзы немедленно. Паразит акантамеба (Acanthamoeba) попал в пространство между линзой и глазом, что создало идеальные условия для его размножения и постепенного разрушения роговицы.

Как паразит уничтожает глаз

Симптомы проявились через четыре дня: сначала возникло ощущение жжения, которое быстро переросло в невыносимую боль. По признанию пациентки, болевые ощущения были интенсивнее, чем при родах. Врачи не сразу распознали патоген: сначала состояние приняли за обычную язву роговицы. Однако акантамеба действует агрессивнее бактерий — она буквально «прогрызает» ткани глаза, вызывая необратимые рубцовые изменения.

Акантамебный кератит опасен тем, что микроорганизм способен внедряться глубоко в строму роговицы. В случае Эммы Марсден поражение оказалось настолько глубоким, что врачам пришлось временно зашить веко пациентки, чтобы защитить орган и замедлить деструктивный процесс. Итогом стала полная слепота на один глаз.

"Акантамебы часто встречаются в водопроводной воде, бассейнах и открытых водоемах. Контактная линза выступает как депо для микробов: она удерживает их на поверхности глаза, а микроскопические повреждения роговицы, которые могут возникнуть при ношении линз, становятся воротами для инфекции. При попадании любой нестерильной воды в глаза линзы нужно немедленно снять и утилизировать", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Правила безопасности для владельцев линз

Акантамебный кератит считается редким заболеванием, однако подавляющее большинство случаев (до 85–90%) регистрируется именно у пользователей контактных линз. Основной риск связан с нарушением гигиены и использованием воды вместо специальных растворов.

Ситуация Что делать категорически нельзя Гигиена лица Умываться или принимать душ в линзах. Плавание Посещать бассейн или море в линзах без герметичных очков. Уход за кейсом Промывать контейнер водой из-под крана.

Прогнозы и лечение

Лечение акантамебного кератита — длительный и изнурительный процесс. Эмме Марсден приходится закапывать по шесть капель лекарства каждые два часа, чтобы подавить активность паразита. Это необходимо для подготовки к будущей операции: через несколько лет женщине планируют провести пересадку роговицы (кератопластику). Однако даже такая сложная операция не гарантирует полного восстановления зрения.

Важным фактором успеха является ранняя диагностика. Если после контакта с водой в глазу появилось покраснение, боль, слезотечение или ощущение инородного тела, которое не проходит после снятия линзы, необходимо немедленно обратиться к офтальмологу. Промедление в несколько дней может стоить зрения, так как специфические противопаразитарные препараты эффективны только на начальных стадиях, пока роговица не разрушена окончательно.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова