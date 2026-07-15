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Главный страх конца лета оказался не про погоду: одна мысль превращает август в личный провал

Здоровье

"Синдром упущенного лета" является специфическим проявлением общей тревожности, когда внутреннее беспокойство маскируется под недовольство отсутствием отдыха, рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснила механизмы замещения реальных страхов мнимыми поводами для переживаний.

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Ранее сообщалось, что в 2026 году более половины россиян (55%) не смогут отправиться в летний отпуск из-за высокой нагрузки или дефицита кадров. По данным сервиса GdeRabota.ru, годом ранее этот показатель был значительно ниже: тогда от отдыха отказались лишь 20% граждан. Издание Forbes отмечает, что подобная ситуация провоцирует развитие "синдрома упущенного лета" — состояния, при котором человек испытывает вину за "бесцельно" прожитое теплое время года на фоне фотографий отдыхающих знакомых.

Леонова подчеркнула, что психика часто использует внешние обстоятельства, такие как окончание сезона, чтобы дать выход накопленному напряжению. Причины стресса могут лежать в области личных трудностей, проблем со здоровьем или реакции на глобальные события, однако человек предпочитает фокусироваться на вторичных факторах. 

"Я думаю, это одна из форм выражения тревожности. Тревожный фон повышается, и его проявления принимают самые причудливые формы. Вот один из вариантов: можно тревожиться по любому поводу, формально не связанному с тем, что на самом деле беспокоит человека", — пояснила она.

Специалист рекомендует не игнорировать тревожные сигналы, а попытаться проанализировать их истинную природу. Одним из эффективных методов работы с состоянием является техника "докручивания" плохого сценария до максимума. Это помогает осознать границы своей ответственности и отделить реальные угрозы от виртуальных страхов. В ряде случаев выбор конкретных книг помогает победить тревогу, переключая внимание с навязчивых мыслей на конструктивный досуг.

"Важно обращать внимание на то, что действительно тревожит, и исследовать этот вопрос. Стоит попробовать довести тревогу в своей голове до максимума — представить самый плохой сценарий развития событий. А затем подумать: что я буду делать в этом случае, как это будет происходить и могу ли я на что-то повлиять", — рассказала психолог.

Часто страх остаться без отпуска связан с неуверенностью в своей профессиональной значимости и боязнью стать ненужным работодателю. В таких ситуациях эксперт советует переходить к активным действиям, например, изучать рынок труда для укрепления собственной позиции. Стоит учитывать, что длительное игнорирование отдыха опасно, так как скрытые сигналы организма могут указывать на развитие серьезного выгорания. При этом даже при высокой занятости важно соблюдать режим, поскольку доказано, что сбои в работе организма напрямую влияют на ментальную устойчивость.

"Если тревогу вызывает состояние здоровья или какие-то страхи, нужно поискать возможности и ресурсы, чтобы заняться именно этой проблемой. Вполне вероятно, что тогда тревожность снизится или уйдет, или, по крайней мере, человек переключится на решение реальной задачи, а не на беспокойство о чем-то виртуальном", — отметила Леонова.

Для тех, кто вынужден работать в летний период, критически важна гигиена труда. Исследования подтверждают, что привычка постоянно проверять сообщения только усиливает ощущение зависимости от процессов, лишая человека чувства контроля над собственной жизнью.

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Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова, Авторы Правда.Ру Надежда Львовна Осипова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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