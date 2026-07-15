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Тихая катастрофа в голове: постоянный недосып активирует скрытые риски развития болезни Альцгеймера

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Привычки сна могут определять, как генетическая предрасположенность влияет на состояние мозга за годы до появления первых симптомов болезни Альцгеймера. Исследователи из Университета Эдит Коуэн (ECU) обнаружили, что определенные варианты генов взаимодействуют с качеством и продолжительностью сна, ускоряя или замедляя потерю серого вещества и когнитивные изменения.

Недосып
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недосып

Роль гена AQP4 в очистке мозга

В центре внимания ученых оказался ген аквапорина-4 (AQP4). Он регулирует движение жидкости через ткани мозга и напрямую связан с системой вывода продуктов метаболизма. Эта "очистка" становится особенно активной во время сна, помогая удалять белки, которые ассоциируются с развитием болезни Альцгеймера.

Исследование показало, что влияние генетических вариаций AQP4 не одинаково для всех. Один и тот же вариант гена может действовать как защитный или, напротив, вредоносный фактор в зависимости от того, как спит человек.

"Генетика не работает в изоляции. Вариант гена может усиливать риски или смягчать их в зависимости от образа жизни. Сон — один из немногих факторов, на которые человек может реально влиять", — отметила исследователь доктор Айеша Миллиган Армстронг.

Как проходила проверка

Специалисты из Центра прецизионного здоровья (CPH) при ECU проанализировали 13 распространенных вариантов гена AQP4. Данные генетического профиля сравнивали с показателями участников по трем направлениям: самоотчетами о привычках сна, результатами сканирования мозга и когнитивными тестами.

Фактор сна Наблюдаемый эффект
Короткий сон Ускоренная потеря серого вещества (при определенных вариантах AQP4)
Трудности с засыпанием Структурные изменения, связанные со снижением объема мозга
Нарушения сна в целом Разная динамика когнитивного снижения в зависимости от генотипа

Эти данные подтверждают, что плохой сон не влияет на мозг единообразно. Пути развития патологических изменений зависят от биологического профиля конкретного человека.

Результаты и ограничения работы

Работа указывает на необходимость перехода к персонализированной профилактике болезни Альцгеймера. Вместо общих рекомендаций авторы предлагают разрабатывать интервенции по улучшению сна, учитывая генетику пациента.

Однако исследователи подчеркивают: работа не доказывает, что проблемы со сном напрямую вызывают болезнь Альцгеймера, и не утверждает, что изменение привычек сна может полностью нивелировать генетический риск. На текущий момент данных недостаточно для внедрения генетического тестирования в клиническую практику.

Для подтверждения выводов требуются повторные исследования на более крупных и разнообразных группах людей. Это позволит точно определить, что важнее для разных генетических групп: общая продолжительность сна, его качество или скорость засыпания.

Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (DOI: 10.1002/alz.71516).

Ответы на популярные вопросы

Означает ли это, что можно предотвратить Альцгеймер, просто высыпаясь?

Нет, исследование не устанавливает прямую причинно-следственную связь. Оно показывает, что сон может модулировать влияние генов на мозг, но не гарантирует полную защиту от болезни.

Нужно ли сейчас сдавать тест на ген AQP4?

Авторы исследования не рекомендуют генетическое тестирование на данном этапе, так как результаты требуют дальнейшей проверки на больших выборках.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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