Бессонницу опасно недооценивать: как хронический недосып доводит мозг до опасного истощения

Сон — не пауза в работе организма, а сложная биологическая программа. Отказ от полноценного отдыха бьет по иммунитету, метаболизму и когнитивным функциям. Инсомния перестала быть спутником только преклонного возраста: засыпание превратилось в проблему для всех категорий населения. Заливать дефицит сна "валерьянкой" — значит игнорировать серьезные сбои в обмене веществ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бессонница: почему мы не спим

Биологические часы и их настройка

Вечерний цикл организма сопровождается падением температуры тела и стабилизацией давления. Центральную роль играет мелатонин. При нарушении его секреции мозг лишается сигнала к началу ночного восстановления. Ночной покой — это период активной "уборки" нейронов от продуктов метаболизма. Игнорирование этого процесса ведет к деградации мышления и когнитивным нарушениям.

"Сон — критический этап обновления нервной ткани. При хроническом недосыпе очистка мозга от бета-амилоидов замедляется, что кратно повышает риски нейродегенерации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Истинные причины ночных бдений

Инсомния часто маскирует соматические заболевания. Боль, гормональный дисбаланс или нарушение работы почек и эндокринной системы заставляют организм находиться в состоянии боевой готовности. Прежде чем принимать снотворное, необходимо исключить органические патологии.

Фактор нарушения Метод коррекции Физический дискомфорт Устранение источника боли Тревожные расстройства Когнитивно-поведенческая терапия

Классификация препаратов

Растительные настойки дают слабый эффект, перекрываемый плацебо. Синтетический мелатонин — инструмент для коррекции циркадных ритмов после перелетов, но он не лечит классическую бессонницу. Рецептурные средства, такие как бензодиазепины или Z-препараты, воздействуют на ГАМК-рецепторы, вызывая быстрое, но искусственное торможение ЦНС.

"Применение рецептурных транквилизаторов без контроля невролога — путь к тяжелой медикаментозной зависимости. Дозировки должны подбираться индивидуально", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Риски самолечения

Алкоголь в сочетании с седативными препаратами угнетает дыхательный центр. Это фатальная ошибка многих пациентов, пытающихся "расслабиться". Кроме того, злоупотребление стимуляторами днем требует применения блокирующих веществ вечером, создавая опасные "качели" для сердца и сосудов.

"Сердечно-сосудистая система реагирует на дефицит сна скачками артериального давления. Стабильный режим важнее любых таблеток", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о сне

Нужно ли пить мелатонин осенью?

Показания определяет врач. При нормальных циркадных ритмах добавка не требуется.

Почему я просыпаюсь от каждого шороха?

Это может быть симптомом тревожного расстройства или скрытого дефицита микроэлементов.

Безопасно ли использовать валериану бесконечно?

Она не вызывает привыкания, но имеет сомнительную клиническую эффективность при тяжелых патологиях.

Влияет ли ужин на качество сна?

Тяжелая еда перед сном провоцирует выброс инсулина и гормональное возбуждение, мешая переходу в глубокую фазу.

Читайте также