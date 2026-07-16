Ваша шея становится короче: классическая офисная поза уже сейчас вдавливает её внутрь

Ваша шея — это не декоративный элемент. Она теряет около 5 сантиметров длины к старости не из-за "возраста", а из-за накопленных механических повреждений. Постоянная поза креветки перед монитором и вечный наклон над экраном смартфона буквально вдавливают позвонки внутрь тела.

Фото: openverse by shixart1985, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шея

Механика деградации шейного отдела

Когда вы тянете подбородок к клавиатуре, нагрузка на позвоночный столб возрастает кратно. Седьмой шейный позвонок принимает на себя удар, на который не рассчитан. Средние позвонки смещаются вперед, к горлу. Задняя поверхность шеи постоянно находится в сокращенном состоянии. Из 12 сантиметров анатомической длины в молодости к старости остаются жалкие 3-4 сантиметра. Мышцы теряют эластичность, превращаясь в жесткие тяжи.

"Длительное вынужденное положение головы ведет к фасциальному укорочению. Мышечный спазм блокирует нормальное питание тканей, создавая условия для ранних дегенеративных изменений, которые ошибочно принимают за естественное старение", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Почему страдает когнитивная функция

Короткая шея — это сдавленные сосуды. Через позвоночные артерии кровь поступает в мозг. Если проход сужается из-за мышечного каркаса, который "осел", вы получаете комплекс проблем. Это и когнитивные нарушения, и постоянная нехватка кислорода. Мозг перестает работать в штатном режиме, что ускоряет процессы старения на клеточном уровне.

Параметр Влияние зажатой шеи Кровообращение Редукция объема в позвоночных артериях Двигательная активность Ограничение амплитуды из-за фасциальных тяжей

Связь осанки с хронической болью

Проблемы с шеей неизбежно зеркалят в плечи и поясничный отдел. Организм пытается компенсировать кривой наклон головы, перераспределяя нагрузку на мышцы спины. Часто сигналы боли в спине - лишь вторичное отражение шейных проблем. Не доводите дело до обращения в систему диспансеризации в критическом состоянии.

"Пациенты часто игнорируют начальные симптомы, списывая тяжесть в плечах на усталость. Однако без изменения эргономики рабочего места риск необратимых изменений в межпозвоночных дисках возрастает в разы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Протокол поддержания здоровья шеи

Остановите процесс прямо сейчас. Прямая спина — не прихоть, а физиологическая необходимость. Внедрите правило экрана на уровне глаз. Раз в 40 минут — микропаузы с мягкой растяжкой. И никаких резких круговых вращений головой — это прямой путь к травме межпозвоночных суставов. Эффективнее использовать статические удержания и плавные наклоны.

"Рациональная физическая нагрузка — единственный способ удержать высоту дисков. ЛФК должна быть регулярной, а не разовой акцией по устранению спазма после недели работы в кривой позе", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье шеи

Если шея уже "ушла" в плечи, можно ли это исправить?

Полностью восстановить высоту дисков сложно, но вернуть подвижность и убрать мышечный корсет, который держит наклон, — задача решаемая через методичное укрепление мышц спины.

Почему болит голова, если проблема в шее?

Спазмы глубоких мышц шеи раздражают нервные корешки и ограничивают кровоток, что провоцирует головные боли напряжения.

Помогут ли народные методы?

Растирки и компрессы — это плацебо, не имеющее отношения к доказательной медицине. Только коррекция позы и работа с амплитудой движения.

Нужно ли носить воротник Шанца?

Только по рецепту врача. Самостоятельное ношение расслабляет мышцы до уровня их полной атрофии, что сделает шею еще слабее.

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