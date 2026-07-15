Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свои платят больше чужих: конфликт с ФАС может обернуться для Русала миллиардными убытками
Смертельная угроза в родном доме: газовая ловушка в погребе срабатывает за секунды
Тишина в эфире Перми: технические работы на башне лишат город привычного вещания
Паника на АЗС окончательно утихла: в Брянской области пересмотрели лимиты на заправку тары
Машина превратилась в бомбу: опасный дефект привел к массовому отзыву моделей BMW
Млечный Путь буквально кишит монстрами: находка в древнем скоплении звёзд изменила взгляды физиков
Курить в Казахстане стали заметно реже: за год показатель просел почти на четверть
То, во что верили годами, оказалось мифом: врачи объяснили, как сохранить женское здоровье
Утренний кофе обманывает ваш мозг: последствия привычного ритуала оказались куда серьезнее ожиданий

Грибы отличаются одной мелочью: врачи объяснили, какой признак спасает от смертельной ошибки

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Сезон сбора грибов требует от человека предельной концентрации: даже опытные грибники рискуют спутать привычные виды с их ядовитыми двойниками. Ошибки при идентификации часто приводят к тяжелым поражениям печени и почек, а в ряде случаев — к летальному исходу. Для безопасности необходимо знать морфологические отличия опасных экземпляров от съедобных аналогов.

Корзина с белыми грибами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Корзина с белыми грибами

Опасные двойники шампиньонов и зонтиков

Шампиньоны, часто считающиеся самыми безопасными, имеют ядовитых "родственников". Желтокожий и пестрый шампиньоны при употреблении вызывают острые отравления. Главный признак опасности — изменение цвета мякоти. Если при надавливании гриб желтеет, а от ножки исходит резкий неприятный запах (напоминающий аптечный или химический), брать его нельзя. У съедобных шампиньонов запах приятный, грибной или анисовый.

Сложности возникают и с грибами-зонтиками. Их часто путают с представителями рода лепиота. Основное внешнее отличие заключается в масштабе: шляпка лепиоты редко превышает 5-6 сантиметров в диаметре, тогда как съедобный зонтик значительно крупнее и массивнее.

"Важно понимать, что термическая обработка не нейтрализует токсины многих ядовитых грибов. При малейшем подозрении на изменение цвета или странный запах от гриба лучше отказаться. Самостоятельная промывка желудка помогает лишь на начальном этапе, но при попадании в кровь грибных ядов требуется только стационарное лечение", — объяснил врач-токсиколог Игорь Седов.

Смертельная угроза: галерины и поганки

Летний опенок имеет крайне опасного двойника — галерину окаймленную. Содержащиеся в ней аманитины идентичны токсинам бледной поганки и разрушают клетки печени. Отличить галерину можно по гладкой ножке без характерного пушка или четких чешуек, а диаметр ее шляпки обычно не превышает 4 сантиметров. Также существует ложный кирпично-красный опенок, вызывающий тяжелые расстройства пищеварения.

Бледную поганку на ранних стадиях развития иногда путают с зеленоватой сыроежкой. Ключевые маркеры поганки: наличие воротничка ("юбочки") в верхней части ножки и "чашечки" (вольвы) у основания. У сыроежек эти элементы отсутствуют.

Вид гриба Признак опасного двойника
Шампиньон Пожелтение мякоти при надавливании, резкий запах
Летний опенок Гладкая ножка без чешуек (галерина), риск смертельного отравления
Сыроежка Наличие кольца на ножке и утолщения у корня

Юридические и медицинские риски

Сбор грибов регулируется не только правилами безопасности, но и законодательством. Заготовка видов, занесенных в Красную книгу, таких как красноголовик белый, спарассис курчавый или саркосома шаровидная, влечет за собой административные штрафы и уголовную ответственность при крупном обороте.

При первых признаках недомогания — тошноте, головокружении, болях в животе после употребления грибов — необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Скрытый период действия ядов может длиться до суток, в течение которых в организме происходят необратимые процессы.

Экспертная проверка: врач-токсиколог Игорь Седов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам
Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель
Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.