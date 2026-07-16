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Возраст не прощает иллюзий: как не допустить двух ошибок, ускоряющих угасание

Здоровье

Старение — естественный биологический процесс, но восприятие этого этапа в обществе часто искажено. Вместо того чтобы принимать возраст как данность, многие пытаются отрицать очевидное или вовсе сдаются под тяжестью негласных социальных установок. Психолог, доцент кафедры "Юридическая психология и право" факультета "Юридическая психология" МГППУ Елена Буслаева рассказала "Газете.Ru" о двух ключевых стратегиях, которые только вредят психике: попытки искусственно "молодиться" и отказ от заботы о себе.

Пожилая пара с букетом цветов на парковой скамейке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пожилая пара с букетом цветов на парковой скамейке

Крайности, ведущие к тревоге

Попытки убедить себя в "вечной молодости" — путь к скрытой депрессии. Когда реальность разрывает иллюзии, уровень стресса резко возрастает. Другая сторона медали — ранняя капитуляция, когда человек бросает уход за организмом, что только ускоряет физическое угасание.

"Старение требует не маскировки, а адекватной адаптации. Постоянная борьба с паспортом истощает ресурсы нервной системы, которые лучше направить на сохранение качества жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Смена вектора внимания

Фокусировка на потерянных возможностях — заведомо проигрышная тактика. Сосредоточенность на текущих радостях позволяет сохранить интерес к жизни, невзирая на объективное снижение активности мозга. Важно балансировать между планированием будущего и ощущением полноты настоящего момента.

Ошибочная тактика Результат для психики
Отрицание возраста Хроническая тревожность, депрессия
Пассивное принятие Ускоренное биологическое угасание

Когнитивный резерв и новые навыки

Обучение — главный способ поддержать мозг в тонусе. Чтение, освоение языков или сложные стратегические игры укрепляют когнитивные связи. Нельзя позволять интересу к окружающему миру гаснуть.

"Постоянное обучение — это лучшая профилактика ментальных расстройств. Нейронные сети нуждаются в постоянной нагрузке, в противном случае риск возрастных изменений стремительно растет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Социализация также играет роль защитного механизма. Поиск единомышленников и активное участие в делах сообщества позволяют избежать социальной изоляции, которая является одним из главных факторов риска для общего здоровья.

"Медицинская профилактика не ограничивается приемом таблеток. Диспансеризация и контроль хронических процессов — это база, на которой строится активное долголетие", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о старении

Почему так трудно принять свой возраст?

Это связано со страхом перед конечностью жизни и потерей социального статуса, что требует осознанной психологической проработки.

Может ли изучение иностранного языка остановить старение мозга?

Нет, остановить процесс полностью невозможно, но можно существенно замедлить деградацию когнитивных функций, создавая новые нейронные связи.

Нужно ли ограничивать физическую активность после 60 лет?

Активность должна соответствовать состоянию здоровья, однако полный отказ от движения ведет к мышечной атрофии и хрупкости костей.

Когда стоит обращаться к психологу из-за страха старости?

Если навязчивые мысли о возрасте мешают полноценной жизни, работе или вызывают панические атаки.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, психолог Надежда Осипова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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