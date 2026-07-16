Красота в деталях: какие скрытые признаки помогут распознать острую нехватку ферритина

Ледяные ладони и стопы часто списывают на особенности конституции или холодную погоду. На деле организм может сигнализировать о серьезном дефиците ферритина — белка, который отвечает за запасы железа в тканях. Тело переходит в режим жесткой экономии ресурсов и направляет кровь только к жизненно важным узлам.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с естественным макияжем

Почему мерзнут конечности

Когда запасы железа истощаются, нарушается работа периферических сосудов. Кровь уходит от кожи и мышц рук и ног, чтобы обеспечить работу сердца и мозга. В результате конечности не только зябнут, но и могут неметь. Подобные механизмы защиты часто остаются незамеченными годами.

"При нехватке железа тело буквально выключает второстепенные объекты из системы обогрева. Это рациональное, но опасное для качества жизни распределение снабжения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Шум в ушах и частые головные боли также сопровождают этот процесс. Нервная система остро реагирует на нехватку транспорта кислорода, что мешает сохранять концентрацию. Подобное состояние требует не просто отдыха, а медицинского вмешательства, чтобы избежать долгосрочных повреждений. Любая терапия должна начинаться с подтвержденного анализами диагноза.

Влияние на внешность и самочувствие

Дефицит ферритина быстро отражается на внешнем виде. Волосы теряют блеск, истончаются и начинают выпадать. Они практически перестают расти, так как волосяные фолликулы засыпают из-за отсутствия питания. Ногти становятся хрупкими, а кожа приобретает бледный, почти прозрачный оттенок.

"Пациенты приходят с жалобами на ломкость волос, а при обследовании мы находим глубокую анемию. Без восполнения депо железа никакие дорогие шампуни не помогут вернуть густоту", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Тот самый секрет заключается в том, что уровень гемоглобина в крови может оставаться в норме, пока ферритин уже на нуле. Это состояние называют скрытым дефицитом железа. Оно изматывает организм незаметно, лишая его сил на элементарные бытовые задачи.

Симптом Причина появления Холодные руки и ноги Централизация кровотока у важных органов Выпадение волос Кислородное голодание волосяных луковиц Шум в ушах Снижение снабжения головного мозга кислородом

Ситуацию часто усугубляет неправильное питание или проблемы с усвоением микроэлементов в кишечнике. На деле же выходит, что обычный прием витаминных комплексов без контроля врача не приносит результата. Важно найти ту деталь, которая мешает железу всасываться правильно.

"Самостоятельное назначение препаратов железа — это риск получить токсический эффект или спровоцировать проблемы с ЖКТ. Только грамотная схема лечения восстановит запасы без побочных эффектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли поднять ферритин только диетой

При глубоком дефиците продукты питания не восполнят запасы. Требуются лекарственные средства с определенной дозировкой, назначенные специалистом.

Какой анализ точнее: гемоглобин или ферритин

Ферритин показывает реальный запас железа в "депо". Гемоглобин может долго держаться на плаву за счет истощения этих запасов.

Почему при дефиците железа кружится голова

Мозг недополучает кислород. Это заставляет сосуды работать на пределе, что вызывает дискомфорт и дезориентацию.

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