Ищем лучший арбуз: почему одно яркое пятно на корке важнее всех других примет спелости

Летний сезон традиционно открывает охоту на самые крупные ягоды, но вместе с прилавками, полными полосатых плодов, просыпаются и старые страшилки. Люди привычно ищут сухие хвостики и с опаской поглядывают на ранние урожаи, подозревая фермеров в использовании шприцев с химикатами. На деле же большинство народных методов проверки оказываются бесполезными, а реальная угроза таится не внутри мякоти, а на ее поверхности.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Арбузы

Почему опасно покупать половинки

Главная ошибка при выборе — покупка арбуза, который уже разрезан на части или имеет вырезанный "пирамидкой" кусочек на пробу. Кожура служит естественным барьером, защищающим стерильную мякоть от внешней среды. Как только нож касается плода, бактерии с грязной поверхности моментально перекочевывают внутрь. В сладкой и влажной среде микроорганизмы размножаются с огромной скоростью, превращая лакомство в рассадник кишечных инфекций.

"Основной риск при употреблении арбузов связан именно с несоблюдением гигиены, а не с его химическим составом. Если разрезать плод грязным ножом или брать его немытыми руками, отравление практически гарантировано", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Мифы о шприцах и польза корки

Легенды о том, что арбузы "накачивают" нитратами через проколы, не выдерживают никакой критики. Любое повреждение целостности корки приводит к тому, что плод начинает гнить прямо на грядке или в кузове грузовика. Продавцам это просто невыгодно. Сами по себе нитраты — это лишь соли азотной кислоты, необходимые для роста. Если технология выращивания соблюдена, растение перерабатывает их в безопасные формы. Однако стоит помнить, что излишки удобрений всегда скапливаются в белой части корки, поэтому выгрызать арбуз до самого основания не стоит.

Часто покупатели пытаются использовать портативные устройства для проверки качества продуктов, надеясь на мгновенный результат. Однако этот процесс не дает объективной картины, так как приборы измеряют общую электропроводность, которая зависит от множества факторов, а не только от наличия солей.

"Магазинные приборы часто реагируют на любые соли, включая калий и магний, которые должны быть в арбузе по определению. Чтобы получить точные данные, нужен лабораторный анализ, а не бытовой тестер", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Бесполезность бытовых тестеров

Использование нитратомеров на рынках — занятие сомнительное. Игла прибора должна быть стерильной перед каждым новым погружением, чего в условиях уличной торговли добиться невозможно. Более того, после такого теста в арбузе остается дырка, через которую внутрь попадает кислород и споры плесени. Если после замера вы решите не покупать этот экземпляр, он быстро испортится на прилавке. Тот самый секрет заключается в том, что правильный выбор основывается на внешних признаках, а не на показаниях сомнительной электроники.

Признак спелости Реальное значение Сухой хвостик Не гарантирует спелость, он сохнет и у сорванных недозрелыми плодов Яркое желтое пятно Показывает, что арбуз долго лежал на земле под солнцем

Иногда ранние сорта кажутся водянистыми, но это лишь их сортовая особенность. Накопление сахаров — длительный вариант, зависящий от количества солнечных дней. Пик сладости отечественных бахчевых приходится на август, когда созревают поля в Астрахани и Краснодарском крае.

Как найти спелый экземпляр

При поиске идеального арбуза нужно ориентироваться на звук и рисунок. Спелый плод при ударе ладонью резонирует и издает гулкий звук, а его корка имеет четкие, контрастные полосы без матового налета. Важно также смотреть на место продажи. Официальные павильоны и магазины всегда имеют документы на товар и проходят проверки. Покупка с земли у трассы — это всегда лотерея с высоким риском отравления из-за пыли и выхлопных газов.

"При выборе важно обращать внимание на целостность оболочки. Любая трещина или вмятина — это открытые ворота для инфекции, поэтому такие плоды лучше обходить стороной", — резюмировала врач общей практики Елена Морозова.

Перед тем как приступать к дегустации, арбуз необходимо тщательно вымыть. Это простая, но эффективная деталь, которая защищает от большинства неприятностей, связанных с летним питанием. Если вы чувствуете странный привкус или замечаете темные пятна в мякоти, лучше не рисковать и отказаться от трапезы, выбрав более подходящее решение для десерта.

Ответы на популярные вопросы об арбузах

Помогает ли постукивание по арбузу?

Да, гулкий звук указывает на то, что мякоть внутри пористая и сочная. Глухой звук часто бывает у перезревших или начавших подсыхать изнутри плодов.

Можно ли есть арбузные семечки?

В небольшом количестве они безвредны, но никакой магической пользы не несут. Людям с заболеваниями кишечника лучше их избегать.

Как долго можно хранить разрезанный арбуз?

Только в холодильнике и не более 24 часов. Обязательно накрывайте срез пищевой пленкой, чтобы мякоть не впитывала запахи других продуктов.

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