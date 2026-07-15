Одна тарелка против пяти угроз: учёные назвали рацион, который защищает здоровье годами

Регулярное употребление овощей, цельнозерновых злаков, рыбы и бобовых существенно снижает вероятность развития тяжелых хронических патологий. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The BMJ. Исследователи проанализировали связь между пищевыми привычками и долгосрочными рисками для здоровья, подтвердив, что комплексное изменение тарелки работает эффективнее, чем поиск отдельных "суперфудов".
Данные обзора указывают на прямую корреляцию между составом меню и пятью группами заболеваний, которые лидируют в структуре смертности во всем мире. Правильное питание помогает организму противостоять следующим недугам:
"Важно понимать, что еда — это не лекарство мгновенного действия, а инструмент системной профилактики. Мы видим, что наибольшую выгоду получают те, кто придерживается сбалансированного рациона годами, а не короткими курсами", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Исследование подчеркивает пользу скандинавского и средиземноморского типов питания, однако ученые делают оговорку: результат зависит от дисциплины. Для получения эффекта необходимо минимизировать потребление ультраобработанной еды — колбас, сладкой газировки, магазинной выпечки и фастфуда. Именно эти продукты провоцируют скрытое воспаление в тканях.
|Что добавить
|Что ограничить
|Овощи, фрукты, орехи
|Красное мясо и полуфабрикаты
|Цельнозерновой хлеб и крупы
|Сахар и сладкие напитки
|Рыба и морепродукты
|Трансжиры и избыток соли
Питание — мощный, но не единственный рычаг управления здоровьем. Авторы работы напоминают, что биологические маркеры улучшаются быстрее, если дополнить диету физической нагрузкой и качественным сном. Отказ от курения в сочетании с переходом на овощи и рыбу снижает сердечно-сосудистые риски в разы эффективнее, чем любая диета по отдельности.
"Не стоит пытаться изменить всё меню за один день — это прямой путь к срыву. Начните с замены одного приема пищи на более здоровый или добавления порции салата к привычному ужину", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.
Для большинства людей полное исключение не требуется, но эксперты советуют употреблять его не чаще 1-2 раз в неделю, отдавая предпочтение необработанному продукту вместо колбас и сосисок.
Нет, данные в The BMJ показывают, что биологически активные компоненты в составе цельных продуктов усваиваются и взаимодействуют иначе, чем синтетические добавки. Еда дает комплексный эффект, который БАДы повторить не могут.
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