Одна тарелка против пяти угроз: учёные назвали рацион, который защищает здоровье годами

Регулярное употребление овощей, цельнозерновых злаков, рыбы и бобовых существенно снижает вероятность развития тяжелых хронических патологий. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The BMJ. Исследователи проанализировали связь между пищевыми привычками и долгосрочными рисками для здоровья, подтвердив, что комплексное изменение тарелки работает эффективнее, чем поиск отдельных "суперфудов".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Тележка с продуктами: молоко, фрукты, яйца и список покупок в супермаркете

Какие болезни боятся здоровой еды

Данные обзора указывают на прямую корреляцию между составом меню и пятью группами заболеваний, которые лидируют в структуре смертности во всем мире. Правильное питание помогает организму противостоять следующим недугам:

Сердечно-сосудистые заболевания. Растительные жиры и клетчатка поддерживают эластичность сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина.

Растительные жиры и клетчатка поддерживают эластичность сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина. Диабет второго типа. Цельнозерновые продукты предотвращают резкие скачки глюкозы, защищая поджелудочную железу.

Цельнозерновые продукты предотвращают резкие скачки глюкозы, защищая поджелудочную железу. Ожирение. Продукты с низкой степенью обработки обеспечивают длительное насыщение при умеренной калорийности.

Продукты с низкой степенью обработки обеспечивают длительное насыщение при умеренной калорийности. Гипертония. Снижение количества соли и упор на калийсодержащие овощи помогают регулировать артериальное давление.

Снижение количества соли и упор на калийсодержащие овощи помогают регулировать артериальное давление. Онкологические заболевания. Антиоксиданты и пищевые волокна снижают риск развития новообразований в кишечнике и других органах.

"Важно понимать, что еда — это не лекарство мгновенного действия, а инструмент системной профилактики. Мы видим, что наибольшую выгоду получают те, кто придерживается сбалансированного рациона годами, а не короткими курсами", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Ограничения и важные нюансы

Исследование подчеркивает пользу скандинавского и средиземноморского типов питания, однако ученые делают оговорку: результат зависит от дисциплины. Для получения эффекта необходимо минимизировать потребление ультраобработанной еды — колбас, сладкой газировки, магазинной выпечки и фастфуда. Именно эти продукты провоцируют скрытое воспаление в тканях.

Что добавить Что ограничить Овощи, фрукты, орехи Красное мясо и полуфабрикаты Цельнозерновой хлеб и крупы Сахар и сладкие напитки Рыба и морепродукты Трансжиры и избыток соли

Практические рекомендации

Питание — мощный, но не единственный рычаг управления здоровьем. Авторы работы напоминают, что биологические маркеры улучшаются быстрее, если дополнить диету физической нагрузкой и качественным сном. Отказ от курения в сочетании с переходом на овощи и рыбу снижает сердечно-сосудистые риски в разы эффективнее, чем любая диета по отдельности.

"Не стоит пытаться изменить всё меню за один день — это прямой путь к срыву. Начните с замены одного приема пищи на более здоровый или добавления порции салата к привычному ужину", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью исключить красное мясо?

Для большинства людей полное исключение не требуется, но эксперты советуют употреблять его не чаще 1-2 раз в неделю, отдавая предпочтение необработанному продукту вместо колбас и сосисок.

Достаточно ли просто пить витамины вместо смены диеты?

Нет, данные в The BMJ показывают, что биологически активные компоненты в составе цельных продуктов усваиваются и взаимодействуют иначе, чем синтетические добавки. Еда дает комплексный эффект, который БАДы повторить не могут.