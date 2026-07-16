Лечит или калечит: разбираемся, есть ли хоть какая-то польза от нанесения йодной сетки

Коричневая сетка на коже — неизменный спутник домашних аптечек со времен глубокого застоя. Традиция рисовать узоры при любом недомогании передается в семьях десятилетиями, хотя реальный эффект этой процедуры часто путают со способностью организма справляться с болезнью самостоятельно. На практике такой способ лечения оказывается скорее привычным ритуалом, чем работающим медицинским планом действий.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лечебная йодная сетка

Откуда взялась мода на йодные узоры

Идея наносить антисептик в виде решетки появилась из попытки найти баланс между пользой и вредом. В прошлом веке врачи считали, что раздражение рецепторов кожи помогает усилить приток крови к больному месту. Однако сплошное покрытие спиртовым раствором гарантировало химический ожог. Сетка позволила щадить кожный покров, сохраняя ощущение тепла. Это давало пациенту иллюзию активного лечения, когда под рукой не было других средств.

"Ни один серьезный кокрейновский обзор или клинический протокол не содержит упоминаний о йодной сетке как о методе терапии. Это классический пример отвлекающей терапии: кожа горит, мозг переключается с боли в горле на жжение на груди, но сама болезнь протекает своим чередом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Что йод делает на самом деле

Йод — мощный антисептик для обработки краев ран. На этом его доказанные функции заканчиваются. При нанесении на кожу небольшая часть вещества проникает внутрь, но этого объема недостаточно для системного влияния на легкие или суставы. Частое рисование сетки только пересушивает эпидермис, что особенно опасно для людей, у которых кожа склонна к повреждениям или воспалениям.

Ожидание Реальность Прогревание бронхов Только поверхностное раздражение кожи Снятие воспаления Отсутствие влияния на очаг внутри тканей Проверка нехватки йода Скорость впитывания зависит от влажности и пота

Три главных мифа о методе

Тот самый секрет популярности сетки кроется в заблуждении, что кожа работает как лакмусовая бумажка. Если рисунок исчез за час — якобы пора пить добавки. На деле йод испаряется под воздействием температуры тела и окружающего воздуха. Тонкая и сухая кожа поглотит раствор быстрее, чем жирная, но это никак не связано с состоянием щитовидной железы.

"Для оценки дефицита микроэлементов существуют лабораторные тесты мочи и крови на гормоны. Рисование на себе палочкой — это не диагностика, а гадание на кофейной гуще, которое мешает вовремя начать настоящее лечение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

При лечении кашля йод также бессилен. Молекулы антисептика не могут долететь до бронхов через слои мышц и ребер. Ощущение тепла — лишь ответная реакция на спирт в составе раствора. Гораздо надежнее использовать современные препараты, эффективность которых подтверждена через клинический опыт мирового медицинского сообщества.

"Щитовидная железа — крайне чувствительный орган. Избыточное поступление йода через кожу может спровоцировать сбой в ее работе, особенно у детей. Вместо сетки лучше использовать йодированную соль в пищу — это единственная рекомендованная ВОЗ профилактика", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о йодной сетке

Можно ли делать сетку при температуре?

Нет. Любое согревающее и раздражающее воздействие при лихорадке только увеличит нагрузку на сосуды и может ухудшить самочувствие.

Помогает ли йод при синяках?

Йод не ускоряет рассасывание гематом. Для этого требуются средства, влияющие на проницаемость сосудов, а не поверхностные антисептики.

Безопасно ли это для детей?

Кожа ребенка намного тоньше взрослой. Спиртовой 5-процентный раствор легко вызывает ожоги и может привести к передозировке йода в крови.

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