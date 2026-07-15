Семь диагнозов, которыми часто пугают женщин: почему западная медицина против их лечения

Поход в женскую консультацию часто превращается в испытание для нервной системы. Вместо четких рекомендаций звучат пугающие диагнозы, которые годами кочуют из одной медицинской карты в другую. На практике многие из этих терминов оказываются лишь особенностями организма или устаревшими взглядами на физиологию. Разбор привычных страшилок помогает понять, где действительно нужна помощь, а где достаточно простого наблюдения. Главное — разделять реальную угрозу и привычку лечить анализы, а не человека.

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Эрозия или особенность строения

Слово "эрозия" в отечественной практике стало универсальным ярлыком для любого покраснения на шейке матки. Инструментальное вмешательство, вроде прижигания, предлагают едва ли не каждой второй пациентке. В доказательной медицине ситуация выглядит иначе. То, что часто принимают за дефект, обычно является эктопией — выходом внутреннего слоя клеток на поверхность. Для молодых женщин это абсолютная норма, которая не требует агрессивного решения и проходит самостоятельно.

"Эрозия шейки матки является достаточно редким диагнозом, если устанавливается по четким критериям, а не на глазок. Все, что так часто считают эрозией, входит в понятие варианта нормы. Количество пациентов, которым проводится прижигание шейки матки в России, очень велико из-за гипердиагностики", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Елена Морозова.

Мифические инфекции и размеры

Обнаружение уреаплазмы в мазке часто становится поводом для назначения тяжелых курсов антибиотиков. Однако этот микроорганизм живет в теле большинства здоровых людей. Если нет жалоб, воспаления или подготовки к операциям, лечить цифры в бланке лаборатории бессмысленно. Схожая ситуация с диагнозом "маленькая матка". Анатомические параметры индивидуальны, и если орган выполняет свою функцию, его размер не имеет значения для начала нового этапа жизни.

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Тот самый секрет кроется в подходе: современные протоколы требуют золотого стандарта диагностики перед любым назначением. Например, вместо обычного мазка при подозрении на хроническое воспаление необходимо гистологическое исследование. Без него терапия превращается в стрельбу по воробьям с использованием лишних вариантов медикаментов.

"Диагноз хронический аднексит или воспаление придатков вменяют каждой второй женщине, основываясь на сомнительных данных УЗИ и мазка на степень чистоты. Это оканчивается безумными схемами антибактериальной терапии, хотя реальный аднексит — это острая ситуация с четкой симптоматикой", — подчеркнула специально для Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Воспаления, которых нет

Диагноз "хронический эндометрит" часто ставят на основании косвенных признаков по УЗИ. Пациенткам назначают курсы физиотерапии и гормонов, пытаясь исправить то, что не болит. На самом деле, слизистая оболочка матки — это динамичная среда. Она меняется в течение цикла, и небольшие отклонения от идеальной картинки на мониторе не означают болезнь. Важно понимать, что ненужное лечение само по себе может стать фактором риска для здоровья.

Беременность под давлением

Гипертонус матки при беременности — самый коммерчески выгодный страх. Матка состоит из мышц, и их периодическое сокращение естественно. В большинстве стран кратковременное напряжение не считают патологией, если нет боли и раскрытия шейки. В отечественных же реалиях это часто становится поводом для госпитализации. Разумный подход исключает лишнюю нагрузку на организм, позволяя сохранять спокойствие в ответственный момент.

"Гипертонус зачастую является коммерческим диагнозом. Наличие данного состояния в подавляющем большинстве случаев физиологично, так как матка — мышечный орган. Реальный тонус, угрожающий прерыванием, лечат строго в стационаре, и его невозможно не заметить", — отметила врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о женском здоровье

Нужно ли лечить эрозию сразу после обнаружения?

Нет, если мазок на цитологию (пап-тест) в норме и нет атипичных клеток, за эрозией просто наблюдают.

Опасна ли уреаплазма при планировании беременности?

Сама по себе уреаплазма не мешает зачатию. Она требует внимания только при наличии клинических признаков инфекции у обоих партнеров.

Можно ли увеличить матку гормонами при гипоплазии?

Если орган здоров и цикл регулярен, никакие гормональные схемы не изменят заложенную природой анатомию, да это и не требуется.

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