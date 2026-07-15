Магний при стрессе и усталости: стоит ли покупать добавки или это просто маркетинговый ход

Ажиотаж вокруг микроэлементов заставляет людей скупать аптечные добавки пачками, надеясь победить стресс, бессонницу и судороги одним махом. Полки магазинов забиты яркими упаковками с магнием, который обещают сделать человека спокойным и энергичным. Однако реальная потребность организма в таких препаратах часто преувеличена, а их чудодейственные свойства не подтверждаются серьезной практикой. В большинстве случаев решение проблемы лежит в тарелке, а не в пластиковой банке с таблетками.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Блистер с таблетками

Мифы о дефиците и реальная польза

Доказательная медицина смотрит на магниевый бум с изрядным скепсисом. Научные подтверждения того, что добавки магически исправляют сон или убирают тревогу, выглядят крайне блекло. Исследования показывают лишь умеренное влияние на частоту мигреней, причем в дозировках, которые опасно назначать себе самостоятельно без контроля анализов. Организм взрослого человека — это не бездонная бочка, он берет ровно столько, сколько нужно для работы ферментов и нервных импульсов.

"Магний — это не успокоительное в классическом понимании и не топливо для мозга. Если человек питается разнообразно, его дефицит практически невозможен, так как почкам проще удержать минерал внутри, чем позволить развиться опасному состоянию", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Тот самый секрет популярности БАДов кроется в эффекте плацебо и агрессивном маркетинге. Если человек верит, что таблетка избавит его от дергающегося глаза, он может почувствовать временное облегчение. Но на системном уровне для здорового человека такой вариант поддержки организма не дает значимых преимуществ. Лишнее просто выведется, не оставив следа в самочувствии.

Откуда брать минерал без аптеки

Природа упаковала этот элемент в самые доступные продукты, которые часто игнорируются в погоне за синтетическими витаминами. Рекордсменами считаются обычные тыквенные семечки и орехи. Привычка добавлять в рацион горсть фундука или миндаля закрывает суточную потребность лучше, чем любая капсула. Бобовые, вроде нута и чечевицы, а также гречка и бурый рис — это естественный склад нутриентов.

Источник магния Почему это эффективно Тыквенные семечки и орехи Концентрированное содержание минерала в малой порции Зеленые листовые овощи Шпинат и мангольд содержат магний в легкоусвояемой форме

Для усвоения минералов из еды не требуются дополнительные условия. Организм эволюционно настроен на работу с продуктами питания, где компоненты сбалансированы. Любой процесс переваривания цельнозерновой каши дает гораздо больше, чем просто микроэлементы — это еще и клетчатка, и витамины группы B в их естественной связке.

Группы риска и нюансы приема

Реальная медицинская необходимость в добавках возникает лишь в исключительных случаях. Это касается людей с серьезными нарушениями в работе кишечника, когда всасывание веществ из еды нарушено физически. Также за уровнем магния нужно следить при сахарном диабете 2-го типа и хронической зависимости от алкоголя. В этих ситуациях врач подбирает терапию, основываясь на данных обследований, а не на интуитивном желании пациента.

"Бесконтрольный прием даже безопасных на первый взгляд добавок может смазать картину других заболеваний. Часто за мышечными спазмами или усталостью стоит вовсе не нехватка минерала, а скрытая патология, требующая внимания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Если решение принимать препарат принято, стоит смотреть на форму вещества. Цитраты и лактаты усваиваются активнее, чем оксиды. Но даже самая лучшая форма не заменит полноценный обед. Если вовремя заметить тревожные сигналы тела и скорректировать питание, аптеки перестанут быть местом постоянных трат. Когда болит спина или ломит суставы, своевременная деталь в виде обследования у профильного доктора спасет лучше, чем курс магния с витамином B6.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Можно ли принимать магний постоянно для профилактики?

В этом нет смысла для здорового человека. При избытке организм просто нагружает почки, чтобы вывести лишнее. Лучшая профилактика — это разнообразие в меню.

Поможет ли магний при ночных судорогах в ногах?

Связь судорог только с дефицитом магния — это упрощение. Причиной может быть варикоз, нехватка кальция или перенапряжение мышц. Нужна диагностика, а не самолечение.

Безопасен ли прием магния вместе с другими витаминами?

Некоторые микроэлементы конкурируют между собой. Например, высокие дозы цинка могут мешать магнию усваиваться, поэтому комплексное решение из одной таблетки не всегда эффективно.

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