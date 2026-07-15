Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на иномарки пробивают психологическую черту: привычный выбор для россиян может резко сузиться
Гренландия, Исландия и Испания: полное солнечное затмение 12 августа станет базой для научных тестов
За квасом теперь идут с другим настроением: что произошло с ценами на Кубани
Экспорт перекрыли, топливо оставили внутри страны: власти сделали жесткий ход ради урожая
Война забрала, но время вернуло: реликвия Александра II спустя 80 лет вновь оказалась в Царском Селе
Денег на плечо станет меньше: НКЦ пересмотрел условия торговли акциями Astra
Эпоха подошла к концу: Nissan отправляет в историю сразу 11 популярных моделей
Ливень сломал гортензию? Эти простые действия помогут вернуть кусту силу и пышное цветение
Заснуть станет проще после правильного перекуса: природный мелатонин помогает мозгу отключиться

Магний при стрессе и усталости: стоит ли покупать добавки или это просто маркетинговый ход

Здоровье

Ажиотаж вокруг микроэлементов заставляет людей скупать аптечные добавки пачками, надеясь победить стресс, бессонницу и судороги одним махом. Полки магазинов забиты яркими упаковками с магнием, который обещают сделать человека спокойным и энергичным. Однако реальная потребность организма в таких препаратах часто преувеличена, а их чудодейственные свойства не подтверждаются серьезной практикой. В большинстве случаев решение проблемы лежит в тарелке, а не в пластиковой банке с таблетками.

Блистер с таблетками
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Блистер с таблетками

Мифы о дефиците и реальная польза

Доказательная медицина смотрит на магниевый бум с изрядным скепсисом. Научные подтверждения того, что добавки магически исправляют сон или убирают тревогу, выглядят крайне блекло. Исследования показывают лишь умеренное влияние на частоту мигреней, причем в дозировках, которые опасно назначать себе самостоятельно без контроля анализов. Организм взрослого человека — это не бездонная бочка, он берет ровно столько, сколько нужно для работы ферментов и нервных импульсов.

"Магний — это не успокоительное в классическом понимании и не топливо для мозга. Если человек питается разнообразно, его дефицит практически невозможен, так как почкам проще удержать минерал внутри, чем позволить развиться опасному состоянию", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Тот самый секрет популярности БАДов кроется в эффекте плацебо и агрессивном маркетинге. Если человек верит, что таблетка избавит его от дергающегося глаза, он может почувствовать временное облегчение. Но на системном уровне для здорового человека такой вариант поддержки организма не дает значимых преимуществ. Лишнее просто выведется, не оставив следа в самочувствии.

Откуда брать минерал без аптеки

Природа упаковала этот элемент в самые доступные продукты, которые часто игнорируются в погоне за синтетическими витаминами. Рекордсменами считаются обычные тыквенные семечки и орехи. Привычка добавлять в рацион горсть фундука или миндаля закрывает суточную потребность лучше, чем любая капсула. Бобовые, вроде нута и чечевицы, а также гречка и бурый рис — это естественный склад нутриентов.

Источник магния Почему это эффективно
Тыквенные семечки и орехи Концентрированное содержание минерала в малой порции
Зеленые листовые овощи Шпинат и мангольд содержат магний в легкоусвояемой форме

Для усвоения минералов из еды не требуются дополнительные условия. Организм эволюционно настроен на работу с продуктами питания, где компоненты сбалансированы. Любой процесс переваривания цельнозерновой каши дает гораздо больше, чем просто микроэлементы — это еще и клетчатка, и витамины группы B в их естественной связке.

Группы риска и нюансы приема

Реальная медицинская необходимость в добавках возникает лишь в исключительных случаях. Это касается людей с серьезными нарушениями в работе кишечника, когда всасывание веществ из еды нарушено физически. Также за уровнем магния нужно следить при сахарном диабете 2-го типа и хронической зависимости от алкоголя. В этих ситуациях врач подбирает терапию, основываясь на данных обследований, а не на интуитивном желании пациента.

"Бесконтрольный прием даже безопасных на первый взгляд добавок может смазать картину других заболеваний. Часто за мышечными спазмами или усталостью стоит вовсе не нехватка минерала, а скрытая патология, требующая внимания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Если решение принимать препарат принято, стоит смотреть на форму вещества. Цитраты и лактаты усваиваются активнее, чем оксиды. Но даже самая лучшая форма не заменит полноценный обед. Если вовремя заметить тревожные сигналы тела и скорректировать питание, аптеки перестанут быть местом постоянных трат. Когда болит спина или ломит суставы, своевременная деталь в виде обследования у профильного доктора спасет лучше, чем курс магния с витамином B6.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Можно ли принимать магний постоянно для профилактики?

В этом нет смысла для здорового человека. При избытке организм просто нагружает почки, чтобы вывести лишнее. Лучшая профилактика — это разнообразие в меню.

Поможет ли магний при ночных судорогах в ногах?

Связь судорог только с дефицитом магния — это упрощение. Причиной может быть варикоз, нехватка кальция или перенапряжение мышц. Нужна диагностика, а не самолечение.

Безопасен ли прием магния вместе с другими витаминами?

Некоторые микроэлементы конкурируют между собой. Например, высокие дозы цинка могут мешать магнию усваиваться, поэтому комплексное решение из одной таблетки не всегда эффективно.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова, врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последние материалы
Ловушка для заемщика: как не переплатить лишние 160 тысяч, если вы берете кредит в банках ПФО
Отдых на Ближнем Востоке стал опаснее: МИД России предупредил о рисках после новой эскалации
Ученые из Китая и Великобритании раскрыли моноклинную структуру фазы твердого азота γ-N₂
Шансы на бюджет тают: в ТГУ имени Державина создали жесткую конкуренцию за льготные места
Ростовская область на пороге рекордов, но с пустыми баками: ситуация на контроле у Александра Новака
Ледяной труп ожил: на Плутоне зафиксировали масштабные обрушения, меняющие облик планеты
Экспедиция «Героический век» зафиксировала обломки корабля Роберта Скотта у берегов Гренландии
Замираем и худеем: как с помощью статической нагрузки сжечь калории быстрее, чем в зале
Аптечка в борьбе за чистоту: как эффективно отбелить ванну, не повреждая при этом эмаль
Рынки Азии открыты настежь: ярославский бизнес получит доступ к мощным каналам зарубежного сбыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.