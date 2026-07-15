Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания

Любое повреждение кожи, которое не заживает привычным образом, должно стать поводом для визита к дерматологу или хирургу. Отсутствие боли не гарантирует безопасности: на ранних стадиях злокачественные процессы часто развиваются бессимптомно. О том, какие признаки указывают на необходимость срочного обследования, рассказал хирург Алексей Шабрин.
Злокачественные опухоли кожи не всегда выглядят как темные родинки. Некоторые формы рака маскируются под обычные розовые или телесные пятна, небольшие узелки или долго не заживающие ссадины. Особое внимание стоит уделить элементам, которые покрываются корками или периодически кровоточат без видимых травм.
Хирурги выделяют несколько ключевых изменений, требующих профессиональной оценки:
Генетические особенности и образ жизни напрямую влияют на вероятность развития патологий кожи. Основными факторами считаются первый и второй фототипы (светлая кожа, глаза и волосы), при которых естественная защита от ультрафиолета минимальна.
|Фактор риска
|Почему это важно
|Количество родинок
|Наличие 50 и более невусов повышает вероятность меланомы.
|Ультрафиолет
|Регулярное посещение солярия и солнечные ожоги повреждают ДНК клеток.
|Наследственность
|Случаи рака кожи у ближайших родственников обязывают к ежегодному осмотру.
"Визуальный осмотр кожи — один из самых простых и эффективных способов ранней диагностики. Если вы заметили, что какая-то родинка 'ведет себя' иначе, чем остальные, или на чистом участке кожи появилось красное пятно, которое не проходит в течение двух-трех недель, это повод для дерматоскопии. Большинство опухолей кожи на первой стадии излечимы почти в 100% случаев, но промедление значительно усложняет лечение", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
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