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Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Любое повреждение кожи, которое не заживает привычным образом, должно стать поводом для визита к дерматологу или хирургу. Отсутствие боли не гарантирует безопасности: на ранних стадиях злокачественные процессы часто развиваются бессимптомно. О том, какие признаки указывают на необходимость срочного обследования, рассказал хирург Алексей Шабрин.

Женщина осматривает сыпь на руке, туба крема на столе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Женщина осматривает сыпь на руке, туба крема на столе

Критический список признаков

Злокачественные опухоли кожи не всегда выглядят как темные родинки. Некоторые формы рака маскируются под обычные розовые или телесные пятна, небольшие узелки или долго не заживающие ссадины. Особое внимание стоит уделить элементам, которые покрываются корками или периодически кровоточат без видимых травм.

Хирурги выделяют несколько ключевых изменений, требующих профессиональной оценки:

  • Динамика роста: быстрое увеличение размеров старого или появление нового образования.
  • Изменение контуров: границы становятся нечеткими, размытыми или приобретают «рваный» край.
  • Трансформация цвета: появление вкраплений синего, черного, серого или неравномерное окрашивание.
  • Физический дискомфорт: появление зуда, жжения или чувства распирания в области пятна.
  • Поверхностные повреждения: трещины, язвы или мокнущие участки.

Кто находится в группе риска

Генетические особенности и образ жизни напрямую влияют на вероятность развития патологий кожи. Основными факторами считаются первый и второй фототипы (светлая кожа, глаза и волосы), при которых естественная защита от ультрафиолета минимальна.

Фактор риска Почему это важно
Количество родинок Наличие 50 и более невусов повышает вероятность меланомы.
Ультрафиолет Регулярное посещение солярия и солнечные ожоги повреждают ДНК клеток.
Наследственность Случаи рака кожи у ближайших родственников обязывают к ежегодному осмотру.

"Визуальный осмотр кожи — один из самых простых и эффективных способов ранней диагностики. Если вы заметили, что какая-то родинка 'ведет себя' иначе, чем остальные, или на чистом участке кожи появилось красное пятно, которое не проходит в течение двух-трех недель, это повод для дерматоскопии. Большинство опухолей кожи на первой стадии излечимы почти в 100% случаев, но промедление значительно усложняет лечение", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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