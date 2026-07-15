Спина болит, а причина совсем не в спине: врачи объяснили, какой сигнал нельзя пропустить

Тупая боль в пояснице, которую часто принимают за следствие банальной усталости или физических нагрузок, может быть ранним признаком злокачественной опухоли почки. Коварство этого заболевания заключается в длительном отсутствии специфических жалоб: на первых этапах опухоль почти не дает о себе знать, имитируя менее опасные состояния.

Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина держится за бок

Симптомы, которые нельзя игнорировать

По данным клинических наблюдений, классическая триада признаков — кровь в моче (гематурия), прощупываемое образование в животе и выраженная боль в боку — встречается далеко не у всех. Более того, примерно у 30% пациентов к моменту появления этих жалоб опухоль уже достигает поздних стадий или дает метастазы.

На ранних стадиях рак почки мимикрирует под инфекции мочевыводящих путей или мочекаменную болезнь. Из-за этого пациенты часто теряют время, пытаясь лечить воспаление или списывая дискомфорт в спине на остеохондроз. Тупая, ноющая боль в поясничной области или в районе бедра без четкой связи с движениями должна стать поводом для обследования.

"Рак почки долго остается «немым». Кровь в моче — это уже серьезный сигнал, требующий немедленной диагностики. Важно помнить, что почки расположены глубоко, поэтому небольшие новообразования не болят и не прощупываются. Выявить их случайно можно только при плановом ультразвуковом исследовании", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Кто находится в группе риска

Развитие рака почки не всегда связано исключительно с генетикой. Существует ряд факторов, значимо повышающих вероятность онкологического процесса:

Артериальная гипертензия. Длительно существующее повышенное давление повреждает ткани почек.

Длительно существующее повышенное давление повреждает ткани почек. Ожирение. Нарушение обмена веществ и избыток жировой ткани меняют гормональный фон, что может провоцировать рост опухолей.

Нарушение обмена веществ и избыток жировой ткани меняют гормональный фон, что может провоцировать рост опухолей. Хронические заболевания почек. Длительный диализ или хроническая почечная недостаточность создают базу для патологического деления клеток.

Длительный диализ или хроническая почечная недостаточность создают базу для патологического деления клеток. Профессиональные вредности. Контакт с тяжелыми металлами (кадмий, свинец) и химическими растворителями увеличивает риск мутаций.

Как обнаружить болезнь вовремя

Поскольку специфической профилактики рака почки не существует, упор делается на раннее выявление. Людям старше 40 лет рекомендуется проходить диспансеризацию ежегодно. Золотым стандартом первичного скрининга остается ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

УЗИ позволяет обнаружить опухоль размером менее 2-3 сантиметров, когда радикальное лечение дает максимальный шанс на полное выздоровление. Также необходимо обращать внимание на немотивированную слабость и резкую потерю веса, которые могут сопровождать скрытое течение болезни.

Метод диагностики Что позволяет выявить УЗИ почек Обнаруживает кисты, камни и новообразования на доклинической стадии. Анализ мочи Показывает наличие скрытой крови (микрогематурии), невидимой глазом. КТ с контрастом Уточняет характер опухоли, её кровоснабжение и связь с сосудами.