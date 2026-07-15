Невероятное расширение льгот в России: список получателей медицинской помощи увеличили в разы

Министерство здравоохранения России скорректировало правила диспансеризации для ветеранов боевых действий. Обновленный приказ № 404н расширяет доступ к медицинской помощи для участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, устанавливая четкие сроки проведения обследований и психологических консультаций.
Новые нормы касаются широкого круга лиц. В список включены не только кадровые военные, но и те, кто служил в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР начиная с мая 2014 года. Особое внимание уделено психологической поддержке: право на консультацию медицинского психолога теперь официально закреплено и за членами семей военнослужащих, погибших при выполнении задач СВО.
"Расширение круга лиц, имеющих право на приоритетную диспансеризацию, помогает быстрее выявлять скрытые последствия стресса и травм. Для ветеранов это возможность получить не только терапевтическую помощь, но и своевременную маршрутизацию к узким специалистам, что критически важно для предотвращения хронических расстройств", — отметила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Диспансеризация запускается сразу после того, как медицинская организация получает данные о прибытии ветерана в регион. Если график профосмотров на текущий год для пациента не предусмотрен, объем исследований определят по стандартам предыдущего года. Законодатель строго регламентировал время ожидания ключевых специалистов.
|Место проживания
|Срок приема психолога
|Городские населенные пункты
|В течение 3 рабочих дней после 1-го этапа
|Сельская местность и отдаленные районы
|До 10 рабочих дней после 1-го этапа
Параллельно Минтруд предложил упростить получение набора социальных услуг (НСУ) для ветеранов и добровольцев, получивших инвалидность. Речь идет о возможности однократной подачи заявления в Социальный фонд РФ. Предполагается, что льготы начнут действовать уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. Это сократит бюрократические задержки при обеспечении лекарствами и санаторно-курортным лечением.
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