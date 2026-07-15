Невероятное расширение льгот в России: список получателей медицинской помощи увеличили в разы

Министерство здравоохранения России скорректировало правила диспансеризации для ветеранов боевых действий. Обновленный приказ № 404н расширяет доступ к медицинской помощи для участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, устанавливая четкие сроки проведения обследований и психологических консультаций.

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Кто имеет право на льготную диспансеризацию

Новые нормы касаются широкого круга лиц. В список включены не только кадровые военные, но и те, кто служил в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР начиная с мая 2014 года. Особое внимание уделено психологической поддержке: право на консультацию медицинского психолога теперь официально закреплено и за членами семей военнослужащих, погибших при выполнении задач СВО.

"Расширение круга лиц, имеющих право на приоритетную диспансеризацию, помогает быстрее выявлять скрытые последствия стресса и травм. Для ветеранов это возможность получить не только терапевтическую помощь, но и своевременную маршрутизацию к узким специалистам, что критически важно для предотвращения хронических расстройств", — отметила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Правила проведения и сроки осмотров

Диспансеризация запускается сразу после того, как медицинская организация получает данные о прибытии ветерана в регион. Если график профосмотров на текущий год для пациента не предусмотрен, объем исследований определят по стандартам предыдущего года. Законодатель строго регламентировал время ожидания ключевых специалистов.

Место проживания Срок приема психолога Городские населенные пункты В течение 3 рабочих дней после 1-го этапа Сельская местность и отдаленные районы До 10 рабочих дней после 1-го этапа

Изменения в порядке предоставления социальных услуг

Параллельно Минтруд предложил упростить получение набора социальных услуг (НСУ) для ветеранов и добровольцев, получивших инвалидность. Речь идет о возможности однократной подачи заявления в Социальный фонд РФ. Предполагается, что льготы начнут действовать уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. Это сократит бюрократические задержки при обеспечении лекарствами и санаторно-курортным лечением.

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Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова